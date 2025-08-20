Бюджетный лайфхак для кухни: царапины на варочной панели больше не проблема — секрет в простом средстве

Царапины на варочной панели могут испортить впечатление даже от самой аккуратной кухни. Ежедневное использование, кастрюли, сковороды или случайные инциденты во время готовки приводят к тому, что стеклокерамическая поверхность теряет блеск и покрывается следами. Но есть простые и доступные методы, которые помогут вернуть панели ухоженный вид.

Регулярный уход — лучшая профилактика

Чтобы избежать глубоких повреждений, важно протирать поверхность после каждого приготовления мягкой тканью и подходящим моющим средством. Это препятствует скоплению жира и налёта, которые со временем могут усиливать риск появления царапин. Но что делать, если они уже есть?

Аммиак против царапин

Не все знают, что раствор аммиака способен заметно улучшить внешний вид стеклокерамики. Для этого разведите 20 мл аммиака в 0,5 л воды, смочите мягкую тряпочку и аккуратно, круговыми движениями, обработайте царапины. Процедуру можно повторять несколько раз, пока не заметите результат.

Зубная паста — неожиданное средство

Обычная белая зубная паста (не гель!) отлично справляется с мелкими царапинами. Нанесите немного пасты на мягкую ткань и круговыми движениями протрите повреждённый участок. Через несколько минут удалите остатки пасты влажной салфеткой. Поверхность станет более гладкой и блестящей.

Чистящее средство для металла

Если первые методы не помогли, можно попробовать специальные пасты для полировки металла. Но важно помнить: они обладают более сильным абразивным эффектом. Перед использованием обязательно протестируйте средство на небольшом участке панели. Работать также нужно круговыми движениями и без чрезмерного давления.

Как избежать новых повреждений

Используйте только посуду с ровным дном.

Никогда не перемещайте кастрюли и сковороды по поверхности — их лучше поднимать.

Регулярно убирайте остатки пищи мягкой губкой и тёплой водой.

Когда панель не используется, накрывайте её защитными крышками.

Хотя царапины на варочной панели кажутся безнадёжными, в большинстве случаев их можно сделать почти незаметными. Аммиак, зубная паста или мягкие полирующие средства помогут вернуть поверхности прежний блеск. Немного терпения — и ваша кухня снова будет выглядеть идеально ухоженной.