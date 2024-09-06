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Как правильно варить спагетти в кастрюле, чтобы они получились идеальными
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  • Опубликована сегодня в 7:01

Варим спагетти в кастрюле правильно: именно так это делают настоящие итальянцы

Как правильно варить спагетти в кастрюле, чтобы они получились идеальными

Приготовление спагетти — это процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен для получения идеального результата.

На самом деле, это простой и быстрый процесс, который не требует особых навыков. Следуя этим шагам, вы сможете приготовить идеальное блюдо:

  1. Возьмите большую кастрюлю, наполните её холодной водой (примерно 3 литра на 200 грамм сухих спагетти) и добавьте соль по вкусу.
  2. Доведите воду до кипения и аккуратно опустите спагетти в кастрюлю. Настоящие итальянцы предпочитают варить пасту целиком, не ломая спагетти.
  3. Уменьшите огонь и периодически помешивайте спагетти, чтобы они не слипались.
  4. Варите спагетти до состояния аль денте или готовности, не накрывая кастрюлю крышкой.
  5. Слейте воду через дуршлаг и хорошо встряхните макароны, чтобы избавиться от лишней влаги.

Готовые спагетти не промывайте холодной водой, иначе они потеряют вкус и слипнутся.

Подавайте спагетти сразу после варки или храните в тёплой кастрюле под крышкой до подачи на стол.

Фото: commons.wikimedia.org/ Der Zahir (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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