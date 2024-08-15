Делаем салтисон своими руками: пошаговая инструкция любителям испанской кухни

Салтисон - это традиционное блюдо испанской и латиноамериканской кухни, представляющее собой колбасу из свиных голов и хвостов. Несмотря на необычный состав, этот продукт очень вкусный и питательный. Давайте рассмотрим, как можно приготовить салтисон в домашних условиях.
Для начала нам понадобится основной ингредиент - свиная голова и хвост. Их необходимо тщательно промыть, удалить волосы и ошпарить кипятком, чтобы облегчить чистку. Затем разделить голову на части и измельчить мясо и кости в мясорубке.
Кроме мяса, в состав салтисона входят чеснок, приправы и соль. Обязательно используйте свежие ароматные специи - черный перец, мускатный орех, тимьян, розмарин. Чеснок добавить в количестве 4-5 зубчиков на 1 кг мяса. Все компоненты тщательно перемешать.
Следующий шаг - набивка фарша в кишечную оболочку. Можно использовать свиную или говяжью черевную оболочку. Важно плотно набить фарш, чтобы исключить попадание воздуха. Концы оболочки после набивки перевязать шпагатом.
Готовый салтисон нужно обязательно проварить в течение 45-60 минут. Затем его можно коптить или просто дать полностью остыть. В таком виде салтисон станет отличной закуской или компонентом для различных блюд.
Домашний салтисон получается очень ароматным, сочным и питательным. Это прекрасная альтернатива магазинным колбасным изделиям, так как вы будете точно знать, из каких свежих ингредиентов он приготовлен. Попробуйте приготовить салтисон самостоятельно, и вы навсегда откажетесь от покупных вариантов.
Фото: flickr.com by Roderick Eime.
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