Температура дымления — враг полезных веществ: 5 масел, которые спасут ваше здоровье

Правильный выбор масла — это не только вопрос вкуса, но и забота о здоровье. Руководитель программы "Гастрономический менеджмент" Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф и телеведущий Григорий Мосин поделился рекомендациями по использованию различных видов масел для приготовления блюд, учитывая их свойства и влияние на организм.

Оливковое масло очень полезно для сердца и сосудов, что является важным аспектом для здорового питания. Однако имеет низкую температуру дымления, поэтому больше подходит для заправки салатов, запекания или жарки овощей, что является важным моментом для его использования.

Григорий Мосин рекомендовал использовать кокосовое масло для приготовления азиатских блюд и жарки на среднем огне, что позволит сохранить его полезные свойства и вкус.

А вот для высоких температур лучше выбирать рафинированное подсолнечное масло, что необходимо для жарки при высоких температурах.

Интересные факты:

Температура дымления — это температура, при которой масло начинает гореть и выделять вредные вещества.

Разные виды масел имеют разный состав жирных кислот, что влияет на их пользу для здоровья.

Холодное отжимание — способ получения масла, при котором сохраняется больше полезных веществ.

Некоторые масла, такие как оливковое, лучше хранить в темном прохладном месте.

Масло авокадо: для жарки и запекания

Масло авокадо идеально подходит для высокотемпературной жарки и запекания, что делает его универсальным.

Масло грецкого ореха: соусы и заправки

Масло грецкого ореха лучше использовать как соус для блюду или заправку для салатов, что подчеркнет вкус блюда.

Арахисовое масло: для жарки мяса и рыбы

Для жарки мяса и рыбы можно взять богатое витамином Е арахисовое масло, что является полезным выбором.

"Горчичное масло имеет ещё большую температуру дымления, чем арахисовое — 250°C, что является важным показателем. Горчичное масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для сердца, и обладает уникальным вкусом и ароматом", — отметил бренд-шеф, что делает его привлекательным для кулинаров.

Кунжутное масло: ореховый вкус и средний огонь

Кунжутное масло тоже богато витамином Е, имеет приятный ореховый вкус и аромат, что является привлекательным фактором. Однако подходит только для жарки на среднем огне, что необходимо учитывать.

Умеренность: ключ к здоровью

Так или иначе, любое масло можно использовать только в умеренных количествах, чтобы избежать накопления жиров и калорий, что является важным аспектом здорового питания.

Правильный выбор масла поможет вам создать вкусные и полезные блюда, которые принесут пользу вашему здоровью. Знание свойств различных масел — это ключ к осознанному питанию и наслаждению кулинарными шедеврами.

