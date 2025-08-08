Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ароматерапия
Ароматерапия
© https://i.pinimg.com/1200x/90/21/1b/90211b4615b36128e9e5169b880cfc64.jpg
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:40

Температура дымления — враг полезных веществ: 5 масел, которые спасут ваше здоровье

Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих

Правильный выбор масла — это не только вопрос вкуса, но и забота о здоровье. Руководитель программы "Гастрономический менеджмент" Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф и телеведущий Григорий Мосин поделился рекомендациями по использованию различных видов масел для приготовления блюд, учитывая их свойства и влияние на организм.

Оливковое масло очень полезно для сердца и сосудов, что является важным аспектом для здорового питания. Однако имеет низкую температуру дымления, поэтому больше подходит для заправки салатов, запекания или жарки овощей, что является важным моментом для его использования.

Григорий Мосин рекомендовал использовать кокосовое масло для приготовления азиатских блюд и жарки на среднем огне, что позволит сохранить его полезные свойства и вкус.

А вот для высоких температур лучше выбирать рафинированное подсолнечное масло, что необходимо для жарки при высоких температурах.

Интересные факты:

  • Температура дымления — это температура, при которой масло начинает гореть и выделять вредные вещества.
  • Разные виды масел имеют разный состав жирных кислот, что влияет на их пользу для здоровья.
  • Холодное отжимание — способ получения масла, при котором сохраняется больше полезных веществ.
  • Некоторые масла, такие как оливковое, лучше хранить в темном прохладном месте.

Масло авокадо: для жарки и запекания

Масло авокадо идеально подходит для высокотемпературной жарки и запекания, что делает его универсальным.

Масло грецкого ореха: соусы и заправки

Масло грецкого ореха лучше использовать как соус для блюду или заправку для салатов, что подчеркнет вкус блюда.

Арахисовое масло: для жарки мяса и рыбы

Для жарки мяса и рыбы можно взять богатое витамином Е арахисовое масло, что является полезным выбором.

"Горчичное масло имеет ещё большую температуру дымления, чем арахисовое — 250°C, что является важным показателем. Горчичное масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для сердца, и обладает уникальным вкусом и ароматом", — отметил бренд-шеф, что делает его привлекательным для кулинаров.

Кунжутное масло: ореховый вкус и средний огонь

Кунжутное масло тоже богато витамином Е, имеет приятный ореховый вкус и аромат, что является привлекательным фактором. Однако подходит только для жарки на среднем огне, что необходимо учитывать.

Умеренность: ключ к здоровью

Так или иначе, любое масло можно использовать только в умеренных количествах, чтобы избежать накопления жиров и калорий, что является важным аспектом здорового питания.

Правильный выбор масла поможет вам создать вкусные и полезные блюда, которые принесут пользу вашему здоровью. Знание свойств различных масел — это ключ к осознанному питанию и наслаждению кулинарными шедеврами.

Ключевые теги:
Масло, выбор, здоровье, жарка, рецепты, питание, шеф-повар, кулинария

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исаев: рвота, нарушения сознания и поведение — как распознать опасные признаки алкогольного отравления сегодня в 3:45

Как распознать тяжелую алкогольную интоксикацию: симптомы, которые могут спасти жизнь

Как распознать признаки алкогольной интоксикации и вовремя оказать помощь? Узнайте, что делать в случае критической ситуации и как распознать опасные симптомы.

Читать полностью » Как избежать теплового удара в вагоне: советы врача Горячева по защите от перегрева сегодня в 2:39

Тепловой удар в поезде: как избежать перегрева и сохранить здоровье в жаркую погоду

Как пережить жару в поезде без ущерба для здоровья? Врач делится простыми правилами защиты от перегрева и теплового удара, которые стоит соблюдать в пути.

Читать полностью » Терапевт Чернышова объяснила, почему любители спорта могут столкнуться с серьезными рисками для здоровья сегодня в 1:37

Почему спорт может быть опасен для любителей: скрытые риски, о которых не говорят

Почему любители спорта рискуют здоровьем и даже жизнью? Врач объясняет, как избежать опасных последствий тренировок и соревнований.

Читать полностью » Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны сегодня в 0:12

Почему зубы желтеют? Причины, которые мало кто знает, и как вернуть белизну

Узнайте, почему желтеют зубы и как вернуть их белизну! Стоматолог Арам Давидян расскажет об основных причинах и методах ухода за зубами.

Читать полностью » Врачи рассказали, как снизить нагрузку на спину при авиаперелётах вчера в 23:59

Никаких отёков и боли: простая зарядка в самолёте помогает лучше, чем подушка

Долгий перелёт — стресс для спины. Врачи объясняют, какие простые действия помогут избежать боли, улучшить кровообращение и быстрее восстановиться после посадки.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты, которые реально укрепляют зрение — помимо моркови и черники вчера в 23:31

Морковь сдаёт позиции: главный продукт для глаз оказался совсем другим

Морковь и черника не так полезны для зрения, как принято считать. Диетолог назвала неожиданный продукт, который действительно работает — он у вас дома.

Читать полностью » Невидимые враги отдыха: как на здоровье влияют ресторанная еда и алкоголь? 05.08.2025 в 23:22

Праздник или наказание? Правила отдыха, которые уничтожают пищеварение

Как отпуск может обернуться проблемами с кишечником? Узнайте о скрытых угрозах в еде и о том, как избежать неприятностей и поддержать здоровье!

Читать полностью » Диетолог Дианова: растительный белок снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:01

52% мужчин не доживают до 65: ошибка, которую совершают каждый день

Почему половина мужчин в России не доживает до пенсии? Диетолог раскрывает, как один элемент питания может продлить жизнь и снизить риск внезапной смерти.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Авто и мото

Российская партия "Зелёные" предложила бесплатную зарядку электромобилей на три года
Садоводство

Я забыл про лейку и фитофтору: вот как теперь работают мои томаты
Дом

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом
Еда

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй
Садоводство

7 растений для улучшения почвы: как восстанавливать азот с помощью природы
Садоводство

Летняя обрезка лилейника: когда и как стричь для компактной формы куста
Еда

Грузинский салат Тбилиси: ингредиенты и способ приготовления от кулинарных экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru