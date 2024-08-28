Русская кухня и грибы неотделимы: эндокринолог напомнила о правилах в употреблении грибов

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова в беседе с NewsInfo.Ru напомнила о необходимости соблюдать умеренность в употреблении грибов, поскольку они являются богатым источником клетчатки, что может вызвать дискомфорт у некоторых людей. Она посоветовала ограничиваться небольшой порцией грибов, ориентируясь на собственное самочувствие.
Что касается сочетания грибов с другими продуктами, Балашова отметила, что традиционно грибы используются в супах, кашах, например, гречневой, а также в маринадах и жареных блюдах с картофелем. Русская кухня и грибы, по её мнению, тесно связаны.
"Традиционно грибы — это супы, каша с грибами, гречневая, например. Русская кухня и грибы, по-моему, вообще неотделимы друг от друга," — отметила эндокринолог.
По поводу сочетания грибов с другими продуктами с точки зрения здоровья, врач уточнила, что в лечебных диетах грибы практически не используются, и их употребление возможно только для здоровых людей.
Фото: commons.wikimedia.org/Tangopaso (public domain)
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