Классика и изыски: кулинарный гуру рассказал, с чем лучше всего сочетать грибы в готовке

Бренд-шеф сети "Горбуфеты" Рустам Даутов в беседе с NewsInfo.Ru поделился рекомендациями по сочетанию грибов с другими продуктами и особенностями их приготовления.
Грибы, как белковую пищу, лучше всего комбинировать с овощами и клетчаткой. Например, традиционные блюда вроде жареной картошки с грибами или овощного рагу — это классика. Грибы могут выступать в роли основного ингредиента в горячих блюдах, заменяя мясо. Также их можно использовать в качестве основы для бутербродов, дополняя овощами и соусом. В высокой кухне грибы часто сочетают с сырами, мясом или рыбой, создавая изысканные вкусовые композиции.
Отвечая на вопрос о необходимости вымачивания грибов перед приготовлением, Даутов подчеркнул, что подход зависит от конкретного вида грибов. Например, шампиньоны не стоит вымачивать — они впитывают воду и теряют текстуру, поэтому их лучше просто очищать от кожицы. Сухие грибы, наоборот, требуют вымачивания, чтобы вернуть влагу.
Что касается несовместимых продуктов, Даутов отметил, что нельзя однозначно сказать, с чем именно грибы не стоит сочетать. Однако традиционно не рекомендуется комбинировать грибы с алкоголем, так как это может затруднить усвоение. Некоторые считают, что грибы с картофелем могут быть тяжеловаты для пищеварения, но это блюдо настолько популярно, что многие выбирают его даже с учетом возможных сложностей.
"Грибы, как белковый продукт, отлично сочетаются с овощами и клетчаткой, и их можно использовать вместо мяса, создавая как традиционные, так и изысканные блюда, где важно тонкое сочетание вкусов и текстур," — заключил эксперт.
Фото: commons.wikimedia.org/Tangopaso (public domain)
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