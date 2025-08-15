Когда кухня превращается в поле боя: откровенный рассказ Юлии Высоцкой о провалах в прямом эфире

Было ли вам известно, что даже самые опытные кулинары могут провалить блюдо в прямом эфире? Юлия Высоцкая, ведущая культового шоу "Едим дома", откровенно призналась: в ее телевизионной биографии тоже были неудачи. Но, по словам актрисы, громких провалов — всего два.

В беседе с Алеко Надиряном 51-летняя звезда вспомнила о моменте, который стал мемом для зрителей: подгоревший шашлык. Ситуация случилась в разгар пандемии, когда съемочная команда работала в напряженной атмосфере.

"Провалов было всего два — до сих пор не понимаю, как я это сделала: горелые помидоры и шашлык. Был разгар пандемии, оператор отказался надевать маску, и у меня началась истерика. Я, честно, большую часть съемок просто старалась не расплакаться. Горят шашлыки — не горят, было пофиг, единственное, о чем думала, — чтобы никто не заразился", — призналась Высоцкая.

История с сырниками

Помимо шашлыка, пользователи соцсетей активно критиковали жидкие сырники, показанные в одном из выпусков. Но здесь Юлия категорична: они не провалились, а стали фирменным блюдом.

"Это самые вкусные сырники на свете. Если вы когда-нибудь их попробуете, вы другие есть не будете: внутри нежные, тягучие, сверху карамельная корочка. У меня дома все по-прежнему пищат от этих сырников", — рассказала Высоцкая.

Без сценария и "фуд-стилистов”

Высоцкая напомнила, что ее программа изначально строилась на честности и отсутствии постановочных дублей. В кадре готовили так, как это происходило бы на обычной домашней кухне.