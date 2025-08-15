Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приготовление блюда
Приготовление блюда
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 23:20

Когда кухня превращается в поле боя: откровенный рассказ Юлии Высоцкой о провалах в прямом эфире

Юлия Высоцкая назвала два своих кулинарных провала на телевидении

Было ли вам известно, что даже самые опытные кулинары могут провалить блюдо в прямом эфире? Юлия Высоцкая, ведущая культового шоу "Едим дома", откровенно призналась: в ее телевизионной биографии тоже были неудачи. Но, по словам актрисы, громких провалов — всего два.

В беседе с Алеко Надиряном 51-летняя звезда вспомнила о моменте, который стал мемом для зрителей: подгоревший шашлык. Ситуация случилась в разгар пандемии, когда съемочная команда работала в напряженной атмосфере.

"Провалов было всего два — до сих пор не понимаю, как я это сделала: горелые помидоры и шашлык. Был разгар пандемии, оператор отказался надевать маску, и у меня началась истерика. Я, честно, большую часть съемок просто старалась не расплакаться. Горят шашлыки — не горят, было пофиг, единственное, о чем думала, — чтобы никто не заразился", — призналась Высоцкая.

История с сырниками

Помимо шашлыка, пользователи соцсетей активно критиковали жидкие сырники, показанные в одном из выпусков. Но здесь Юлия категорична: они не провалились, а стали фирменным блюдом.

"Это самые вкусные сырники на свете. Если вы когда-нибудь их попробуете, вы другие есть не будете: внутри нежные, тягучие, сверху карамельная корочка. У меня дома все по-прежнему пищат от этих сырников", — рассказала Высоцкая.

Без сценария и "фуд-стилистов”

Высоцкая напомнила, что ее программа изначально строилась на честности и отсутствии постановочных дублей. В кадре готовили так, как это происходило бы на обычной домашней кухне.

"Там, где все учились, я преподавала. Мы это начали делать в 2003 году — никаких подстав, шеф-поваров, которые готовили за углом и приносили красивые блюда в кадр. Мы делали все как получается. Я себя никогда не позиционировала как повара, всегда говорила, что любитель. Поэтому на хейт не реагирую — всегда найдется что-то, что кому-то не понравится", — поделилась Высоцкая.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги сегодня в 15:50

Княгиня Ольга могла стереть целую династию: в Гнездово нашли следы древней расправы

Археологи выяснили, что в X веке в Гнездово курганы срывали по приказу княгини Ольги, чтобы стереть память о знати, сопротивлявшейся её власти.

Читать полностью » Певица Нюша заявила, что не верит в образ сегодня в 14:59

Нюша ломает стереотипы: любовь нельзя искать по пунктам

Певица Нюша рассказала, почему не ищет идеального мужчину по списку и как доверяет Вселенной в вопросах любви, даже переживая разлуку с детьми.

Читать полностью » Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике сегодня в 13:58

Стивен Кинг назвал, кто должен сыграть его в кино — выбор удивит даже фанатов

Стивен Кинг рассказал, кого видит в роли себя в будущем байопике, и объяснил, почему выбор пал на Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена.

Читать полностью » Биограф Эндрю Мортон: принцесса Диана могла бы помирить Уильяма и Гарри сегодня в 12:36

От объятий Дианы до ледяной тишины — как Уильям и Гарри потеряли друг друга

Почти 30 лет спустя после трагической смерти Дианы её сыновья остаются в ссоре. Почему слова матери так и не смогли их объединить?

Читать полностью » Лев Лещенко откладывает пенсию в 30 тысяч рублей на путешествия сегодня в 11:32

Лев Лещенко откладывает пенсию: зачем народный артист копит деньги, которые мог бы тратить

Лев Лещенко копит пенсию в 30 тысяч рублей, чтобы потратить её на мечту. Почему артист отказался от части выплат и чем его вдохновляет молодая музыка?

Читать полностью » Музыкальный критик Соседов раскритиковал Ларису Долину за исполнение сегодня в 10:28

"Не мучайте людей": Соседов резко осудил музыкальный эксперимент Долиной

Лариса Долина исполнила "Погоду в доме" в стиле рэп, но вместо аплодисментов получила жёсткую критику — чем именно возмутило выступление публику?

Читать полностью » Продюсер Максим Фадеев: искусственный интеллект не вытеснит живых музыкантов сегодня в 9:24

Фадеев рассказал, что может машина и чего никогда не сможет в музыке

Максим Фадеев уверен: ИИ не вытеснит живых музыкантов, но станет мощным инструментом для творцов. Его новый клип — тому подтверждение.

Читать полностью » Основатель сегодня в 8:19

Пять месяцев без пиццы и интернета: как создатель "Додо" жил среди оленеводов

Пять месяцев в тундре без связи и комфорта: зачем основатель "Додо Пицца" отправился к ненцам и что изменилось в его восприятии жизни.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля
УрФО

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске
СЗФО

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске
Дом

Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках
СКФО

На Северном Кавказе к электросетям подключили более 8 тысяч новых потребителей
Красота и здоровье

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы
Туризм

ТОП-5 регионов по росту турпотока осенью 2025 года: Владимирская, Ярославская, Самарская области и Татарстан
Спорт и фитнес

Стояние на гвоздях вытесняет медитацию и йогу — почему техника садху набирает популярность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru