Рис
Рис
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:19

Рис может быть опасным: что делать при приготовлении, чтобы убрать мышьяк

Диетолог Гадре: двойное отваривание риса снижает содержание мышьяка на 50%

От ароматного бирьяни до простого плова — рис остаётся одной из самых любимых круп в Индии и далеко за её пределами. Но какой способ приготовления лучше? У каждой техники есть свои плюсы и минусы — и для вкуса, и для пользы. Эксперты и исследования дают интересные ответы.

Популярные способы приготовления риса

  1. Метод варки с отвариванием. Рис варят в большом количестве воды, затем сливают. Зёрна получаются рассыпчатыми, но часть водорастворимых питательных веществ уходит вместе с водой.

  2. Метод абсорбции (впитывания). В кастрюлю добавляют ровно столько воды, сколько рис впитает в процессе варки. Питательные вещества и вкус сохраняются, но лишний крахмал не удаляется.

  3. Приготовление на пару. Предварительно замоченный рис готовят на пару. Он получается мягким и пышным, без лишнего крахмала.

  4. Приготовление в скороварке. Рис быстро готовится под давлением, сохраняя текстуру и экономя время.

Мнение диетолога

Мумбайский нутрициолог Амита Гадре предлагает рассмотреть и дополнительные подходы:

  • Метод "предварительное отваривание и смена воды". Рис отваривают в большом объёме воды, сливают, заливают свежей водой и снова варят, после чего воду снова сливают. Это снижает содержание мышьяка примерно на 50% - особенно актуально в регионах, где он попадает в почву и воду.

  • Охлаждение для увеличения резистентного крахмала. Готовый рис убирают в холодильник на ночь, а затем разогревают. Такой крахмал хуже усваивается организмом, что уменьшает количество усвоенных калорий на 15-20%.

Почему мышьяк — проблема

Рис особенно склонен накапливать мышьяк из почвы и поливной воды. Длительное употребление заражённого продукта может быть опасно для здоровья. Поэтому метод с двойным отвариванием и сменой воды — эффективный способ снизить риск.

Что говорят исследования

Учёные подтверждают: варка риса в большом объёме воды (например, в пропорции 1:6) и предварительное отваривание действительно уменьшают количество мышьяка. Однако вместе с ним теряются и важные микроэлементы, что может быть критично для людей, чей рацион сильно зависит от риса — особенно для детей, беременных женщин и пожилых людей.

Другие выводы:

  • Сокращение времени варки помогает снизить гликемический индекс риса, что полезно для людей с диабетом.

  • Выбор сорта также важен: бурый и красный рис содержат больше клетчатки и питательных веществ.

Польза риса

  1. Безглютеновый и легко усвояемый продукт, подходит людям с непереносимостью глютена.

  2. Источник витаминов группы B, магния, антиоксидантов и быстрой энергии.

  3. Цельнозерновые виды риса поддерживают здоровье сердца и пищеварительной системы.

