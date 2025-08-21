Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фасоль
Фасоль
© commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:14

Секрет нежной фасоли без жёсткой кожицы: хозяйки в восторге

Как правильно варить сушёную фасоль: советы кулинаров

Фасоль давно стала неотъемлемой частью средиземноморских традиций: её добавляют в супы, салаты, используют в качестве гарнира или готовят сытные блюда "в одной кастрюле". Этот продукт богат клетчаткой, растительным белком и минералами, поэтому идеально подходит для тех, кто стремится к здоровому питанию.

Однако у многих хозяйек и кулинаров-любителей возникает вопрос: как правильно сварить сушёную фасоль так, чтобы она осталась нежной, не разварившись в кашу?

Почему фасоль нужно замачивать

В отличие от консервированной, сушёная фасоль требует предварительной подготовки. Её замачивают в холодной воде минимум на 8-12 часов (лучше всего оставить на ночь). Такой способ:

  • сокращает время варки;
  • делает бобы более мягкими и усвояемыми;
  • помогает сохранить вкус и текстуру.

После замачивания фасоль промывают и перекладывают в кастрюлю с чистой водой.

Секреты правильной варки

Вода и специи

Фасоль варят в большом количестве воды с добавлением лаврового листа, чеснока, розмарина или шалфея.

Время приготовления

Варка занимает 60-90 минут на медленном огне. Более крупные сорта (например, борлотти или красная фасоль) требуют немного больше времени, чем каннеллини или чёрная.

Соль

Её кладут только в самом конце — это помогает избежать жёсткой кожицы

Вариации и кулинарные хитрости

  • Чеснок можно заменить целой луковицей — получится мягкий вкус.
  • Для пикантности во время варки можно добавить корочку пармезана.
  • В скороварке фасоль готовится всего за 30-35 минут.

Как хранить готовую фасоль

Сваренные бобы можно держать в холодильнике 2-3 дня в герметичном контейнере. Их также легко заморозить — просто слейте жидкость, разложите фасоль по пакетам или банкам и используйте по мере необходимости.

Универсальный ингредиент

От классических супов до лёгких летних салатов, от сытных блюд с мясом до изысканных сочетаний с морепродуктами — фасоль открывает огромный простор для фантазии. Правильно приготовленные бобы становятся основой множества рецептов и позволяют почувствовать вкус подлинной итальянской кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра сегодня в 0:16

В упаковках популярной моцареллы нашли то, чего там быть не должно

В Италии отозвали пять партий моцареллы из-за металлических частиц. Что известно о производителе и какие марки попали под запрет?

Читать полностью » Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров сегодня в 0:15

Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Узнайте, как приготовить невероятно нежный стейк из куриной грудки на сковороде. Простой рецепт с секретами, которые сделают ваш ужин незабываемым!

Читать полностью » Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления вчера в 23:26

Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Горечь, помутнение, странный запах — признаки испорченного кваса, который может вызвать отравление. Диетолог объясняет, когда напиток становится опасным.

Читать полностью » Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов вчера в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Какие продукты незаметно подрывают здоровье сосудов и приближают инсульт? Хирург перечисляет опасные блюда и объясняет, чем их можно заменить.

Читать полностью » Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна вчера в 21:16

Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Почему вы просыпаетесь среди ночи? Невролог называет неочевидные причины, включая стресс, переедание и жару, и делится советами по нормализации сна.

Читать полностью » Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения вчера в 20:17

Забытый способ избежать тяжести после еды: поможет даже без диеты

Обычный стакан минеральной воды может значительно облегчить пищеварение. Диетолог объясняет, как и когда её пить, чтобы избежать вздутия и тяжести.

Читать полностью » Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту вчера в 18:14

Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе

Шампиньоны в духовке — идеальный ужин! 2 простых рецепта с травами, лимоном и чесночным соусом.

Читать полностью » Домашние сухарики для супа и салата: как приготовить на сковородке вчера в 17:05

Сухарики за 10 минут: рецепт, после которого пачки из супермаркета станут ненужными — попробуете раз, и забудете про магазин

Узнайте секреты приготовления хрустящих домашних сухариков на сковороде. 3 простых рецепта с чесноком, сыром и специями, которые заменят магазинные!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины
Авто и мото

Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы
Еда

Как приготовить шоколадный кекс без муки: простой рецепт с овсянкой
Дом

Эксперты объяснили, как освежить шерстяные вещи и подготовить пуховики к зиме
Культура и шоу-бизнес

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв
Туризм

Организация бюджета в путешествии: заметки, которые помогают
Спорт и фитнес

Кроссфит: базовый комплекс «Фрэн» выполняется за 10 минут и меньше
Наука и технологии

Учёные Оксфорда и Института Макса Планка: Homo sapiens скрещивались с неандертальцами 47 тысяч лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru