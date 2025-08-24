Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сырая куриная грудка
сырая куриная грудка
© freepik
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:30

Главная ошибка: бросаете грудку в кипяток — и получаете сухую подошву

Соль в воду для варки курицы добавляют в конце, чтобы не вытянуть влагу из мяса

Каждый, кто хоть раз доставал из кастрюли сухую, безвкусную грудку, знает это чувство разочарования. Но хорошая новость: проблема не в мясе, а в подходе! Варка куриной грудки — это не "бросить в воду и забыть", а точный расчёт температуры и времени.

Секрет №1. Главное — температура, а не время

Идеальная грудка готова при 74-75°C внутри. Всё, что выше, — путь к сухости: белки сжимаются и выталкивают влагу.

Если есть кухонный термометр — пользуйтесь им. Если нет — ориентируйтесь на внешний вид и прозрачный сок при проколе.

Секрет №2. Подготовка перед варкой

  • Достаньте мясо из холодильника за 15-20 минут. Холодная грудка в кипятке — это сухая корочка и сырая середина.

  • Не солите воду сразу! Соль вытягивает влагу. Добавьте её в конце варки или посолите уже готовое мясо.

  • Для аромата используйте лавровый лист, перец, морковь, сельдерей, лук.

Секрет №3. Время варки зависит от формы

  • Целая грудка на кости — 25-30 минут. Кость помогает сохранить сок.

  • Филе без кости — 20-25 минут. Варим на медленном огне.

  • Кусочками (2-3 см) — 10-15 минут.

  • Крупные куски — 15-20 минут.

Для больших грудок (от 500 г) прибавляйте 5-7 минут.

Секрет №4. Проверка готовности без термометра

  • Проткните мясо ножом. Если сок прозрачный, грудка готова.

  • Розовый или мутный сок? Дайте ей ещё 2-3 минуты.

Секрет №5. Дайте мясу "отдохнуть"

Не режьте грудку сразу! Заверните в фольгу или оставьте под крышкой на 5-7 минут. За это время сок равномерно распределится по волокнам.

Если всё же переварили

Не выбрасывайте! Сухую грудку можно использовать:

  • в начинке для пирогов и блинчиков (с соусом);

  • в салате с йогуртовой или майонезной заправкой;

  • в супе — как основу для наваристого вкуса.

Запомните: секрет сочной куриной грудки — контроль температуры и короткий "отдых" после варки. И тогда мясо будет нежным и ароматным — каждый раз!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить заварное тесто для эклеров сегодня в 13:11

Секрет эклеров из знаменитой парижской булочной раскрыт: оказывается, все дело в одном ингредиенте

Раскрываем секрет идеальных эклеров с воздушным кремом. Узнайте, как избежать главных ошибок в приготовлении заварного теста и создать десерт мечты у себя на кухне.

Читать полностью » Рецепт супа-пюре из шампиньонов в мультиварке сегодня в 13:02

Этот суп нарушает все законы кулинарии — и именно поэтому от него невозможно оторваться

Превратите простые ингредиенты в ресторанное блюдо всего в несколько шагов. Нежный суп-пюре из шампиньонов в мультиварке — ваш секрет идеального ужина.

Читать полностью » Как приготовить морковные кексы в силиконовых формочках при 180 градусах сегодня в 12:14

Их едят даже те, кто сидит на диете: главный десерт этого лета уже на вашей кухне

Откройте секрет идеально мягких и влажных кексов. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который удивит вас своим результатом. Морковь — неожиданный герой десерта.

Читать полностью » Как приготовить рыбу под маринадом в духовке сегодня в 12:11

Секрет идеальной рыбы: как избежать сухости и неприятного запаха, даже если вы никогда не готовили раньше

Раскрываем секрет советской кухни! Нежная рыба под пикантным овощным маринадом. Универсальное блюдо, которое покоряет с первого кусочка.

Читать полностью » Как приготовить сырные шарики с крабовыми палочками и чесноком сегодня в 11:14

Имитация дорогой закуски: как превратить бюджетные продукты в кулинарный шедевр

Яркая и изысканная закуска из простых ингредиентов, которая удивит ваших гостей. Узнайте секрет приготовления нежных сырных шариков с крабовой панировкой.

Читать полностью » Приготовление куриного шашлыка в банке в духовке сегодня в 11:05

Мангал не нужен: гениальный лайфхак для идеального шашлыка в любое время года

Сочный шашлык из курицы с дымком, но без мангала? Легко! Узнайте секрет приготовления в обычной стеклянной банке, который изменит ваше представление о готовке.

Читать полностью » Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания сегодня в 10:06

Ваша курица будет такой сочной, что гости спросят номер вашего личного повара

Простой рецепт, который покорит вашу семью. Нежные куриные ножки с картошкой, запечённые в рукаве. Аромат, сочность и хрустящая корочка гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить сырные шарики во фритюре сегодня в 10:02

Секрет сырного шарика: какой ингредиент делает его идеальным

Идеальная хрустящая закуска к любому поводу. Узнайте секрет приготовления нежных сырных шариков с тягучей начинкой, которые покорят ваших гостей с первой минуты.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония
Дом

Постельное бельё и здоровье: чем опасна редкая смена и как ухаживать за тканью
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно
Туризм

Осенние школьные каникулы: авиакомпании продлили рейсы в Анталью до середины ноября
Садоводство

Цветоводы рассказали, чем подкормить орхидеи в августе для обильного цветения
Дом

Где нельзя хранить крупы на кухне — рекомендации преподавателя РТУ МИРЭА
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм
Красота и здоровье

Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru