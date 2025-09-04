Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог на кефире
Пирог на кефире
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:42

Экономия времени и денег: пирог, который готовится из доступных продуктов

Эксперт разработал метод приготовления пирога из печенья с творогом и заварным кремом

Хотите удивить гостей необычным десертом из простых продуктов? Пирог из печенья с заварным кремом и творогом — отличный выбор! Его хрустящая основа и воздушная начинка создают неповторимый вкус, который понравится всем.

Ингредиенты

  • Песочное печенье (лучше рассыпчатое, например "Юбилейное") — 380 г
  • Сливочное масло — 180 г
  • Творог (пастообразный, не слишком влажный) — 350 г
  • Сливки 33-35% — 250 мл
  • Молоко — 160 мл
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.

Как приготовить пирог из печенья: пошагово

Измельчите печенье в мелкую крошку — это можно сделать в блендере или руками. Растопите сливочное масло и слегка остудите. Смешайте крошку с маслом до влажного состояния. Отложите немного крошки для украшения краёв пирога.

Выложите оставшуюся массу в разъемную форму (20-22 см), равномерно распределите по дну и бортикам, хорошо утрамбуйте. Поставьте форму в холодильник на 30 минут.

В сотейнике взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Добавьте молоко, снова перемешайте. На среднем огне, постоянно помешивая, варите крем до загустения — он должен быть достаточно плотным, чтобы след от венчика не исчезал моментально. Охладите крем, накрыв пищевой пленкой.

Добавьте в остывший крем творог и взбейте миксером до однородной массы. В отдельной миске взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Аккуратно соедините сливки с творожно-заварной массой — получится пышная и нежная начинка.

Выложите начинку на основу из печенья, разровняйте поверхность. Обсыпьте края отложенной крошкой. Выпекайте в разогретой до 160°С духовке примерно 1 час. Следите, чтобы нижняя часть не подгорела — время может варьироваться в зависимости от вашей плиты и высоты пирога.

Дайте пирогу остыть при комнатной температуре — начинка сначала может казаться жидкой, но со временем загустеет. Затем уберите десерт в холодильник минимум на ночь. Перед подачей аккуратно снимите кольцо формы и украсьте свежими ягодами или фруктами. Отлично подойдут клубника и мята.

Советы для идеального пирога

  • Используйте рассыпчатое печенье, чтобы основа была хрустящей.
  • Если творог слишком сухой, добавьте немного молока и взбейте блендером для однородности.
  • Не пропускайте охлаждение крема — это важно для правильной текстуры начинки.
  • Выпекайте при низкой температуре, чтобы пирог не пересушился.

