Алина Курнявцева Опубликована вчера в 18:03

Пара и сплетни: как разговоры о знакомых укрепляют доверие и связь между партнерами

Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров

Свежие данные психологов Калифорнийского университета в Риверсайде указывают: разговоры о третьих лицах в романтических парах могут укреплять связь между партнёрами и повышать общее чувство счастья. Учёные отмечают, что под "сплетнями" понимаются любые обсуждения людей, отсутствующих в момент беседы, и они вовсе не всегда носят негативный характер.

В исследовании участвовали 76 пар. Каждый доброволец носил небольшое электронно активируемое устройство, фиксирующее фрагменты разговоров в течение дня. Анализ показал: в среднем люди тратили около 38 минут в сутки на обсуждение других, причём примерно 29 минут из этого времени — со своим партнёром.

Как пояснил ведущий автор работы Чендлер Спар, обсуждения повседневных событий и знакомых, будь то коллеги или родственники, могут выполнять роль своеобразного "эмоционального клея". Профессор психологии Меган Роббинс привела пример: по пути домой с вечеринки партнёры могут обмениваться как шутливыми, так и критическими замечаниями о гостях, что создаёт ощущение общности и усиливает чувство "мы в одной команде".

Авторы предполагают, что совместные обсуждения помогают синхронизировать взгляды на допустимое и недопустимое поведение, формируя негласные правила и укрепляя доверие.

Ранее профессор Роббинс уже изучала тему сплетен и выяснила, что они могут быть положительными, нейтральными или отрицательными, а привычные стереотипы о том, что женщины или люди с низким доходом сплетничают больше, не подтверждаются.

Нынешняя работа делает акцент не на характере высказываний, а на их роли в отношениях. Вывод учёных ясен: совместные разговоры о других людях — пусть даже в лёгкой критической форме — способны поддерживать ощущение близости и способствовать благополучию пары.

