Почему Новодевичий монастырь называют главной женской обителью России
Новодевичий женский монастырь — один из самых значимых архитектурных ансамблей столицы. После Кремля он считается главной достопримечательностью Москвы и входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Его история связана с царскими династиями, судьбами великих женщин и важнейшими событиями русской истории.
Основание и первые годы
Монастырь был основан в 1524 году при Василии III в честь освобождения Смоленска от литовцев. Отсюда пошло и второе название — Богородице-Смоленский. Главный храм обители, Смоленский собор (1524-1525), был посвящён Смоленской иконе Божьей Матери. Он сохранил росписи XVI-XVII веков, пятиярусный иконостас и уникальные иконы.
С самого начала монастырь пользовался особым расположением у царей, а его настоятельницы и монахини были в основном представительницами знатных фамилий.
Женские судьбы в стенах монастыря
С XVI по XVIII век Новодевичий стал ареной политических событий. Здесь постриг принимали женщины из царской семьи:
- вдова царевича Ивана — Елена Шереметева;
- царица Ирина Годунова (вдова Фёдора Иоанновича), а вместе с ней удалился и Борис Годунов;
- дочь Бориса — Ксения Годунова;
- царевна Софья — сестра Петра I, отстранённая от власти, а позднее и её сёстры;
- первая жена Петра I Евдокия Лопухина.
Именно царевна Софья инициировала строительство ключевых зданий ансамбля: трапезной, надвратных церквей, колокольни.
Архитектурный ансамбль
В XVII веке монастырь приобрёл свой окончательный облик:
- Трапезная с церковью Успения (1685-1687);
- Церкви Покрова и Преображения;
- Лопухинские и Мариинские палаты;
- колокольня (1690), которую современники называли самой красивой в Москве.
Стены и башни обители украсили белокаменной резьбой и многоцветной росписью. Несмотря на оборонительный характер, они выглядели нарядно.
Трудные времена
В 1812 году монастырь был занят французами. Здесь устроили склады провианта, а при отступлении враг пытался взорвать обитель. Монахини сумели затушить фитили, тем самым спасли ансамбль.
В 1922 году монастырь был закрыт, а в 1930-е его передали Историческому музею. Только в 1994 году возобновилась монашеская жизнь, а с 1995-го снова проводятся службы.
ЮНЕСКО и культурное значение
В 2004 году, к 480-летию монастыря, ансамбль был внесён в список наследия ЮНЕСКО. Сегодня он сочетает в себе духовный центр, исторический памятник и музейный комплекс.
Новодевичье кладбище
Рядом с монастырём находится кладбище, где покоятся выдающиеся деятели: Гоголь, Чехов, Булгаков, Маяковский, Шаляпин, Прокофьев, Шостакович, Вернадский, Туполев, Хрущёв. Это место памяти русской культуры и науки.
Сравнение: Кремль и Новодевичий монастырь
|Памятник
|Значение
|Особенности
|Кремль
|Политический и духовный центр России
|Резиденция власти, соборы
|Новодевичий монастырь
|Символ женской истории и духовности
|ЮНЕСКО, царские судьбы, колокольня
Советы шаг за шагом: как посетить
- Начните с экскурсии по Смоленскому собору.
- Обязательно поднимитесь на стены и башни.
- Посмотрите колокольню и трапезные палаты.
- Посетите кладбище — оно не менее важно для культурной памяти.
- Если возможно, приходите на службу, чтобы прочувствовать атмосферу.
FAQ
Когда был основан монастырь?
В 1524 году Василием III.
Можно ли попасть внутрь соборов?
Да, часть открыта для посетителей, но во время служб действуют ограничения.
Что посмотреть рядом?
Новодевичье кладбище, парк вокруг монастыря, Москва-реку.
Исторический контекст
- 1524 год — основание монастыря.
- XVII век — строительство зданий при царевне Софье.
- 1812 год — захват французами и спасение от взрыва.
- 1922 год — закрытие, превращение в музей.
- 1994 год — возобновление монашеской жизни.
- 2004 год — включение в список ЮНЕСКО.
Новодевичий монастырь — это не только духовный и архитектурный памятник, но и символ российской истории, где отражены судьбы династий, переворотов и культурного наследия страны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru