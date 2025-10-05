Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Москва - Новодевичий монастырь 1
© commons.wikimedia.org by Aniacra is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:06

Почему Новодевичий монастырь называют главной женской обителью России

Новодевичий монастырь в Москве: история, архитектура и судьбы царских особ

Новодевичий женский монастырь — один из самых значимых архитектурных ансамблей столицы. После Кремля он считается главной достопримечательностью Москвы и входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Его история связана с царскими династиями, судьбами великих женщин и важнейшими событиями русской истории.

Основание и первые годы

Монастырь был основан в 1524 году при Василии III в честь освобождения Смоленска от литовцев. Отсюда пошло и второе название — Богородице-Смоленский. Главный храм обители, Смоленский собор (1524-1525), был посвящён Смоленской иконе Божьей Матери. Он сохранил росписи XVI-XVII веков, пятиярусный иконостас и уникальные иконы.

С самого начала монастырь пользовался особым расположением у царей, а его настоятельницы и монахини были в основном представительницами знатных фамилий.

Женские судьбы в стенах монастыря

С XVI по XVIII век Новодевичий стал ареной политических событий. Здесь постриг принимали женщины из царской семьи:

  • вдова царевича Ивана — Елена Шереметева;
  • царица Ирина Годунова (вдова Фёдора Иоанновича), а вместе с ней удалился и Борис Годунов;
  • дочь Бориса — Ксения Годунова;
  • царевна Софья — сестра Петра I, отстранённая от власти, а позднее и её сёстры;
  • первая жена Петра I Евдокия Лопухина.

Именно царевна Софья инициировала строительство ключевых зданий ансамбля: трапезной, надвратных церквей, колокольни.

Архитектурный ансамбль

В XVII веке монастырь приобрёл свой окончательный облик:

  • Трапезная с церковью Успения (1685-1687);
  • Церкви Покрова и Преображения;
  • Лопухинские и Мариинские палаты;
  • колокольня (1690), которую современники называли самой красивой в Москве.

Стены и башни обители украсили белокаменной резьбой и многоцветной росписью. Несмотря на оборонительный характер, они выглядели нарядно.

Трудные времена

В 1812 году монастырь был занят французами. Здесь устроили склады провианта, а при отступлении враг пытался взорвать обитель. Монахини сумели затушить фитили, тем самым спасли ансамбль.

В 1922 году монастырь был закрыт, а в 1930-е его передали Историческому музею. Только в 1994 году возобновилась монашеская жизнь, а с 1995-го снова проводятся службы.

ЮНЕСКО и культурное значение

В 2004 году, к 480-летию монастыря, ансамбль был внесён в список наследия ЮНЕСКО. Сегодня он сочетает в себе духовный центр, исторический памятник и музейный комплекс.

Новодевичье кладбище

Рядом с монастырём находится кладбище, где покоятся выдающиеся деятели: Гоголь, Чехов, Булгаков, Маяковский, Шаляпин, Прокофьев, Шостакович, Вернадский, Туполев, Хрущёв. Это место памяти русской культуры и науки.

Сравнение: Кремль и Новодевичий монастырь

Памятник Значение Особенности
Кремль Политический и духовный центр России Резиденция власти, соборы
Новодевичий монастырь Символ женской истории и духовности ЮНЕСКО, царские судьбы, колокольня

Советы шаг за шагом: как посетить

  1. Начните с экскурсии по Смоленскому собору.
  2. Обязательно поднимитесь на стены и башни.
  3. Посмотрите колокольню и трапезные палаты.
  4. Посетите кладбище — оно не менее важно для культурной памяти.
  5. Если возможно, приходите на службу, чтобы прочувствовать атмосферу.

FAQ

Когда был основан монастырь?
В 1524 году Василием III.

Можно ли попасть внутрь соборов?
Да, часть открыта для посетителей, но во время служб действуют ограничения.

Что посмотреть рядом?
Новодевичье кладбище, парк вокруг монастыря, Москва-реку.

Исторический контекст

  • 1524 год — основание монастыря.
  • XVII век — строительство зданий при царевне Софье.
  • 1812 год — захват французами и спасение от взрыва.
  • 1922 год — закрытие, превращение в музей.
  • 1994 год — возобновление монашеской жизни.
  • 2004 год — включение в список ЮНЕСКО.

Новодевичий монастырь — это не только духовный и архитектурный памятник, но и символ российской истории, где отражены судьбы династий, переворотов и культурного наследия страны.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

