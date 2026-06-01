Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка стоит рядом с духовкой
Девушка стоит рядом с духовкой
© Designed by Freepik by ArthurHidden is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:08

Сырое внутри и горелое снаружи: забытая функция духовки навсегда изменила кулинарный процесс

На кухне не обойтись без хорошей техники: она делает процесс приготовления пищи проще и приятнее. Современные духовки, оборудованные режимом конвекции, позволяют уверенно готовить любимые блюда, не беспокоясь о качествах конечного результата. Рассмотрим, что такое конвекция и как она работает.

"Конвекция позволяет создавать равномерное распределение тепла, что особенно важно для выпечки и жарки", — разъяснил эксперт по кухонной технике Игорь Синельник.

Эксперт по кухонной технике Игорь Синельник

Что такое конвекция в духовке

Конвекция — это метод, который использует вентилятор для равномерного распределения горячего воздуха по всему объему духового шкафа. В обычной духовке тепло поднимается только сверху, что приводит к неравномерному прогреву продуктов. При этом нижняя часть блюда может подгорать, а верхняя оставаться сырой. Этот процесс занимает время и требует частого контроля.

Конвекционные духовые шкафы работают по-другому: вентилятор в задней части прибора обеспечивает интенсивное движение воздуха. Это позволяет еде готовиться быстрее и равномернее, что значительно упрощает процесс. Кроме того, в некоторых моделях присутствует парогенератор, который позволяет готовить на пару без дополнительных приспособлений.

Духовки с конвекцией наиболее распространены среди электрических моделей, поскольку газовые имеют ограничения по установке вентилятора, что делает такие духовые шкафы более дорогими.

Виды режимов конвекции

Существует несколько типов конвекционных режимов, каждый из которых имеет свои особенности:

  • Одинарный: Один вентилятор на задней стенке.
  • Двойной: Два вентилятора для лучшего распределения воздуха.
  • С кольцевым нагревателем: Быстрый нагрев за счет дополнительного элемента перед вентилятором.
  • Усиленный: Мощный вентилятор для создания аппетитной корочки.
  • Влажный: Ёмкость с водой для приготовления на пару.

Каждый из этих режимов имеет свое обозначение, которое обычно представлено в инструкции к технике.

Зачем нужна конвекция

Основное преимущество режима конвекции — равномерность температуры на всех уровнях. Это означает, что еда готовится быстрее и при этом пропекается со всех сторон. Конвекция особенно полезна для следующих блюд:

  • Запеченное мясо, птица и рыба, которые остаются сочными.
  • Пироги и бездрожжевой хлеб, выпекающиеся быстрее.
  • Коржи для тортов, можно одновременно готовить несколько штук.
  • Овощи и мясо в режиме гриля с конвекцией для аппетитной корочки.

Также при помощи конвекции можно удобно сушить продукты, такие как грибы и фрукты.

Плюсы и минусы

У режима конвекции свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

  • Быстрота приготовления: духовой шкаф нагревается быстрее.
  • Равномерный прогрев: продукты готовятся без необходимости переворачивать.
  • Экономия электроэнергии: быстрое приготовление сокращает время работы.
  • Многофункциональность: режим подходит для запекания, жарки, тушения и сушки.

Среди недостатков отмечают:

  • Высокая стоимость духового шкафа с конвектором.
  • Необходимость привыкнуть к режиму, так как непривычные могут пересушить продукты.
  • С некоторыми блюдами конвекция не работает: дневники и суфле могут пострадать от сильного потока воздуха.

Как готовить в режиме конвекции

Чтобы получить от конвекции максимальную пользу, следует учитывать несколько советов:

Температуру для конвекции рекомендуется устанавливать на 10-20 градусов ниже, чем в обычной духовке. Время приготовления также стоит уменьшить на 10-15%, чтобы избежать пересыхания пищи.

Для сушки или разморозки выбирайте низкие температуры, а для выпечки и запекания используйте средней или высокой температуре с приложением нижнего или верхнего нагрева. Во время приготовления старайтесь не открывать дверцу духового шкафа, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Проверено экспертом: эксперт по кухонной технике Игорь Синельник

Читайте также

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цветовой манифест 2026: самый доступный и эффектный способ радикального изменения комнат без капитального ремонта 26.05.2026 в 13:11

Выбор оттенка стен способен кардинально изменить восприятие пространства, но многие совершают фатальные ошибки еще на этапе покупки пробников.

Читать полностью » Электрический лабиринт за кухонными корпусами: критические последствия установки розеток прямо за встроенной бытовой техникой 26.05.2026 в 7:06

Мелкая погрешность в расчетах часто приводит к необходимости полной переделки модулей и серьезным незапланированным расходам на этапе финального монтажа.

Читать полностью » Черная метка для покупателей вторичного жилья: жесткая привязка задолженности по капремонту к объекту недвижимости, а не к его владельцу 25.05.2026 в 19:22

Многие собственники ошибочно считают, что игнорирование ежемесячных квитанций ничем не грозит, но такая беспечность может привести к серьезным юридическим последствиям.

Читать полностью » Главные артерии многоэтажки: список стояков и труб, за обновление которых собственник квартиры не должен платить ни копейки 25.05.2026 в 17:27

Многие владельцы жилья ошибочно оплачивают ремонт инженерных коммуникаций, хотя их обслуживание уже полностью включено в ежемесячные коммунальные счета.

Читать полностью » Болотный шлейф от чистого белья: истинные причины затхлого аромата из стиральной машины вопреки использованию дорогого кондиционера 25.05.2026 в 15:13

Затхлый запах из барабана сигнализирует о серьезных нарушениях в эксплуатации, которые со временем могут привести к поломке жизненно важных узлов.

Читать полностью » Грязевой камуфляж на стеклах: неожиданная польза старых газет при финальной полировке стекол до зеркального блеска 25.05.2026 в 13:44

Многие владельцы жилья сталкиваются с тем, что после влажной уборки на стеклах остаются неприятные потеки, портящие эффект даже при идеальном порядке в доме.

Читать полностью » Поиск без паролей и долгой авторизации: секретный раздел ГИС ЖКХ, который бесплатно выдаст всю подноготную вашего дома 24.05.2026 в 17:13

Многие собственники жилья теряются, когда возникает необходимость оперативно связаться с профильными службами, не зная, где искать информацию об организации.

Читать полностью » Дедовский метод: жесткие условия, при которых чистка ковра реально уничтожает пылевых клещей 24.05.2026 в 13:09

Частые ошибки при попытках удалить загрязнения могут привести к порче ворса и появлению плесени, но знание физики материалов позволяет избежать радикальных мер.

Читать полностью »

Новости
ПФО
Многотонные детали уже под землей: в Нижнем Новгороде готовят к запуску ключевой механизм метро
Авто и мото
Забыли доехать до дилера? Готовьтесь к переплате за страховку: что придумали власти
Садоводство
Хватит кормить ботву: как правильно подкормить свеклу, чтобы все силы ушли в корнеплод
ЦФО
Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки
Экономика
Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии
Технологии
Цифровой рубль доберется до кредитов: заемщикам придется проверить важную деталь заранее
Авто и мото
Машина учует алкоголь и не заведется: почему новая идея может обернуться хаосом для водителей
Авто и мото
Считаем деньги до копейки: когда дизель становится убыточным вложением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet