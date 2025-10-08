Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голубь
Голубь
© commons.wikimedia.org by Mr SG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:50

Сетки, блики и шум: простая инструкция, как прогнать голубей навсегда

Как избавиться от голубей на балконе: простые и безопасные способы

Голуби кажутся безобидными, пока не начинают обживать ваш балкон. Хлопанье крыльев по утрам, перья под окном и гнёзда среди вещей быстро превращают уютное пространство в птичий общежитие. Разбираемся, почему голуби выбирают именно ваш балкон, как их отпугнуть гуманно, но эффективно, и какие методы действительно работают.

Почему голуби выбирают ваш балкон

Птицы не прилетают случайно. Им нужна еда, укрытие и безопасное место для гнезда.

Причина Что это значит
Есть корм Кто-то подкармливает голубей — иногда даже неосознанно. Крошки, остатки еды, миски с собачьим кормом на балконе или у соседей — всё это приглашение.
Есть укрытие Балкон заставлен вещами, ящиками, коробками — голубям удобно прятаться и вить гнёзда.
Тихое место под крышей На последних этажах птиц привлекают вентиляционные отверстия и козырьки, где можно спрятаться от ветра.
Нет угроз Если балкон застеклён или редко используется, птицы чувствуют себя в безопасности.

Как отвадить голубей бликами

Голуби боятся ярких отблесков. Любая движущаяся и сверкающая поверхность действует на них как сигнал опасности.

Способы создать отпугивающие блики

  • Фольга. Нарежьте полоски и развесьте на нитях, чтобы они колыхались на ветру.
  • Фольгированный утеплитель (фольгоизол). Прочный и долговечный, его можно закрепить на стенах саморезами или брусками.
  • Старые CD-диски. Один из самых популярных лайфхаков: они крутятся и бликуют на солнце.
  • Блестящая краска или лак. Подоконник, покрытый отражающим составом, тоже создаёт отблески.
  • Зеркало. Дает яркий свет, но действует только в одном направлении.
  • Воздушные шары с блёстками. Временно работают, пока не сдуются.

Как запугать голубей

Иногда одних бликов мало — особенно если птицы уже "обжились". Придётся действовать активнее.

1. Водяная атака

Поливайте голубей из пульверизатора, водяного пистолета или шланга. Они не любят влагу — мокрым перьям тяжело сохнуть, а летать становится трудно.

Главное — не переборщить и не залить соседей снизу. Эффект временный, но при регулярных "дождях" голуби запомнят ваш балкон как опасную зону.

2. Звуковое давление

Голуби плохо переносят громкие и резкие звуки: тяжёлую музыку, хлопки, шорохи. Помогают записи криков хищных птиц. Можно включать их периодически, чтобы не раздражать соседей.

Существуют ультразвуковые отпугиватели, которые работают на частотах, не слышимых человеком. Эффект зависит от модели и условий — у одних пользователей устройство срабатывает, у других нет.

3. Визуальные пугала

Чучело вороны, ястреба или сокола, установленное на балконе, создаёт эффект присутствия хищника. Подойдёт даже большая мягкая игрушка с блестящими глазами, натёртыми до зеркального блеска. Главное — высота не менее полуметра: маленькие фигуры голубей не пугают.

Как запретить голубям садиться (HowTo)

Главное правило: если голубь не может удобно приземлиться, он улетит искать другое место.

  1. Закройте балкон сеткой. Полимерная сетка надёжно защищает, не мешая свету и воздуху. Рыболовные сети не подходят — птицы могут запутаться.
  2. Натяните леску или верёвку над подоконником. Делается легко: леска располагается в 2-3 см над поверхностью, мешая садиться.
  3. Используйте антиприсадочные ленты с шипами. Это безопасные пластиковые конструкции, которые не ранят птиц, но физически блокируют посадку.
  4. Смажьте подоконник вазелином. Временный вариант — лапы будут соскальзывать, хотя средство быстро смывается дождём.

Альтернативные и "народные" методы

  • Запахи. Голуби не любят гвоздику, корицу, перец и нафталин. Можно рассыпать их на балконе или использовать эфирные масла. Правда, запах быстро выветривается.
  • Лазерная указка. Подойдёт для ручного отпугивания: луч света действует на птиц как хищник. Но батарейка быстро садится, особенно на холоде.
  • Кот на балконе. Рабочий способ, если установить защитную сетку, чтобы питомец не выпал. Кот будет отпугивать голубей визуально и звуком.

Чтобы отвадить голубей, важно не только напугать, но и сделать ваш балкон непригодным для посадки и гнездования. Сочетайте методы — фольгу, сетку, ленты с шипами, лёгкий шум и блики. Через несколько дней птицы потеряют интерес и улетят искать более гостеприимное место.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клининг: опыт и аргументы в пользу профессиональной уборки сегодня в 21:05
Пыль уходит, а мозг отдыхает: почему профессиональная уборка стоит каждой копейки

Клининг давно перестал быть роскошью. Рассказываем, зачем стоит доверить уборку профессионалам, сколько это стоит и почему после клинеров дом остаётся чистым дольше.

Читать полностью » Быстро и качественно помыть окна дома: пошаговая инструкция от клинера сегодня в 20:46
Как помыть окна без разводов и страданий: пошаговый алгоритм клинера

Мыть окна несложно, если знать правильный порядок действий. Рассказываем, какие инструменты нужны, как избежать разводов и добиться идеальной прозрачности без лишних усилий.

Читать полностью » Крысы в доме: чем опасны грызуны и как эффективно вывести их навсегда сегодня в 20:40
Грызут стены, разносят болезни и не боятся людей: как защитить дом от крыс

Крысы не боятся ультразвука, портят проводку и разносят болезни. Разбираемся, почему они появляются в домах, как их распознать и какие методы реально помогают избавиться от них.

Читать полностью » Открытые полки и пыль: почему книги и декор лучше хранить за стеклом сегодня в 20:31
Чем больше открытых полок - тем меньше чистоты: обратная сторона уютного интерьера

Открытые полки и вазы на виду кажутся уютными — пока не оседаeт пыль и жир. Разбираем главные минусы открытого хранения и показываем, как сделать интерьер красивым без уборочного марафона.

Читать полностью » Алюминиевая фольга помогает вернуть блеск столовым приборам в посудомойке сегодня в 20:27
Один приём — и приборы после посудомойки снова как новые: проверенный способ вернуть блеск

Если ваши ложки и ножи теряют блеск после мойки, не спешите менять посудомойку. Один маленький шарик из фольги способен вернуть им зеркальный вид.

Читать полностью » Смесь из гранул и горячей воды освежает воздух и ткани до пяти дней сегодня в 19:35
Забудьте про свечи и освежители: этот домашний спрей делает дом пахнущим, как после химчистки

Хотите, чтобы дом пах свежестью без химии и лишних затрат? Простой спрей из двух ингредиентов сделает воздух лёгким и приятным на несколько дней.

Читать полностью » Как навести порядок в кладовке и под кроватью: советы по долговременному хранению сегодня в 19:02
Как навести порядок в кладовке и не сойти с ума: пошаговый план расхламления

Кладовка превратилась в склад хлама? Разбираем, как расхламить пространство, не устать и не бросить на полпути. Советы, примеры и реальный план действий.

Читать полностью » Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке сегодня в 18:56
От воротника до манжет: алгоритм идеальной глажки, который экономит время

Гладите рубашки и всё время остаются заломы? Разбираем, как правильно утюжить воротник, манжеты и рукава, какую температуру выбрать и как избежать блестящих следов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Стирка пуховика в стиральной машине: пошаговая инструкция и советы по сушке
Дом
Инструкция по очистке стиральной машины от запаха, грязи и плесени
Еда
Любимое блюдо Фаины Раневской: французская курица с орехами и черносливом по-домашнему
Дом
Сушильная машина для дома: комфорт, экономия времени и чистота белья
Дом
Эксперты: заморозка продуктов предотвращает появление пищевой моли
Дом
Щенок в доме: как защитить мебель, полы и вещи от погрома
Дом
Мокрицы в ванной и на кухне: почему появляются и как вывести самостоятельно
Дом
Пошаговая чистка компьютера: чем и как безопасно удалить пыль из системного блока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet