врач
врач
© ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:32

Презервативы перестали считаться надежным средством: врачи назвали альтернативы

Врач Ханмирзоева: гормональный имплант признан наиболее эффективным средством контрацепции

Современные методы контрацепции заметно различаются по степени надежности, и далеко не все привычные варианты оказываются максимально эффективными. Об этом рассказала хирург и гинеколог Сабина Ханмирзоева в комментарии "Газете.ру".

"Презервативы не входит в список наиболее надежных методов контрацепции", — заявила специалист.

Лидеры по надежности

На первом месте по эффективности врач назвала гормональный имплант. Его индекс Перля — показатель, отражающий вероятность наступления беременности при использовании метода — составляет всего 0,05. Следом идет стерилизация.

В пятерку наиболее надежных средств также входят:
• гормональная внутриматочная спираль "Мирена";
• комбинированные оральные контрацептивы (КОК);
• негормональная внутриматочная спираль.

Слабые стороны привычных средств

По словам Ханмирзоевой, индекс Перля у презерватива равен 2, что делает его менее надежным в сравнении с современными методами. При этом специалист подчеркнула, что именно презерватив остается единственным барьерным средством, которое защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем.

Важные нюансы

Медики также обращают внимание, что гормональные контрацептивы, несмотря на эффективность, имеют свои риски. Их длительное применение может повышать вероятность тромбозов, поэтому выбор метода защиты всегда должен быть индивидуальным и согласованным с врачом.

