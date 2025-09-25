Каменный великан переселился в бетонные джунгли: где теперь искать "Большую глину"

Скульптура "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера снова меняет пространство Москвы. После демонтажа с Болотной набережной арт-объект переехал во двор компании "Новатэк" на Ленинском проспекте. Перемещение вызвало интерес среди горожан и искусствоведов, ведь речь идёт об одной из самых обсуждаемых временных инсталляций последних лет.

Новый адрес арт-объекта — Ленинский проспект 90/2, угол улицы Кравченко, неподалёку от метро "Новаторская". Теперь "Большая глина № 4" доступна для горожан и гостей столицы в ином контексте: если раньше её можно было увидеть на фоне ГЭС-2, то сегодня она стала частью корпоративного пространства нефтегазовой компании.

Как менялась судьба скульптуры

Изначально работа Фишера была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году, прямо перед открытием этого культурного кластера. Она органично вписалась в идею ротации произведений современного искусства в городской среде. Скульптура, отлитая из алюминия, символически обращается к истокам творчества и напоминает о глине — материале, с которого часто начинается искусство.

Демонтаж состоялся в июле 2025 года. В пресс-службе ГЭС-2 объяснили решение появлением новой работы на том же месте.

"Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие", — рассказали в "ГЭС-2".

Сравнение: разные пространства для одной скульптуры

Место установки Контекст Доступность для горожан Символика Болотная набережная у ГЭС-2 Публичное пространство рядом с Домом культуры Свободный доступ для прохожих и туристов Диалог с архитектурой культурного кластера Ленинский проспект, двор "Новатэка" Корпоративное пространство, офисная зона Визуально доступна с улицы, но менее "открыта" Ассоциации с частной коллекцией и бизнесом

Советы шаг за шагом: как "читать" современную скульптуру

Начните с формы. У Фишера это монументальный кусок глины, словно увеличенный в десятки раз. Попробуйте увидеть в нём простоту и масштаб одновременно. Обратите внимание на материал. Металл здесь играет роль "заморозки момента", сохраняя мимолётное движение рук. Соотнесите объект с местом. На набережной — это часть городского пейзажа, у офиса — элемент корпоративной эстетики. Почитайте биографию автора. Урс Фишер — признанный мастер современной скульптуры, выставлялся в Нью-Йорке, Венеции, Флоренции. Сравните личные ощущения. Важно не то, что говорят критики, а то, какие эмоции вызывает объект у вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать современное искусство как "бессмысленный кусок железа".

Последствие: теряется возможность диалога с художественной идеей.

Альтернатива: попробовать рассматривать скульптуру через призму символизма, контекста и мирового опыта.

Ошибка: думать, что место установки не играет роли.

Последствие: упускается социальный и культурный подтекст.

Альтернатива: изучить, как один и тот же объект работает в разных локациях.

Ошибка: считать, что скульптура не имеет связи с Москвой.

Последствие: искусство воспринимается как "чужое" и оторванное от реальности.

Альтернатива: видеть её частью диалога между международными практиками и локальной культурой.

А что если…

А что если "Большая глина № 4" станет началом новой традиции перемещающихся арт-объектов? Москва могла бы регулярно менять крупные скульптуры на знаковых точках города, создавая "маршрут искусства" по разным районам. Подобная практика давно работает в европейских столицах, и горожане воспринимают её как часть культурного ритма.

FAQ

Как выбраться к скульптуре?

Доехать можно на метро до станции "Новаторская", затем пройти пешком до Ленинского проспекта 90/2.

Сколько стоит посмотреть экспонат?

Посещение бесплатно: скульптура расположена во дворе и видна с улицы.

Что лучше: видеть "Глину" у ГЭС-2 или у "Новатэка"?

Это разные опыты: у ГЭС-2 она была частью культурного кластера, у "Новатэка" — символом присутствия искусства в деловой среде.

Мифы и правда

Миф: скульптуру убрали, потому что москвичам она не понравилась.

Правда: демонтаж был частью заранее запланированной ротации экспонатов.

Миф: работа теперь спрятана и недоступна.

Правда: объект виден с улицы, хотя доступ к нему действительно стал более ограниченным.

Миф: скульптура сделана из глины.

Правда: она отлита из алюминия и лишь имитирует пластичный материал.

3 интересных факта

Скульптура выставлялась не только в Москве, но и в Нью-Йорке и Флоренции. Урс Фишер известен тем, что сочетает монументальность с иронией: его объекты часто напоминают случайные предметы. Подобные "глиняные" формы у художника существуют в нескольких вариациях, каждая уникальна по очертаниям.

Исторический контекст