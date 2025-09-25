Каменный великан переселился в бетонные джунгли: где теперь искать "Большую глину"
Скульптура "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера снова меняет пространство Москвы. После демонтажа с Болотной набережной арт-объект переехал во двор компании "Новатэк" на Ленинском проспекте. Перемещение вызвало интерес среди горожан и искусствоведов, ведь речь идёт об одной из самых обсуждаемых временных инсталляций последних лет.
Новый адрес арт-объекта — Ленинский проспект 90/2, угол улицы Кравченко, неподалёку от метро "Новаторская". Теперь "Большая глина № 4" доступна для горожан и гостей столицы в ином контексте: если раньше её можно было увидеть на фоне ГЭС-2, то сегодня она стала частью корпоративного пространства нефтегазовой компании.
Как менялась судьба скульптуры
Изначально работа Фишера была установлена у Дома культуры "ГЭС-2" в 2021 году, прямо перед открытием этого культурного кластера. Она органично вписалась в идею ротации произведений современного искусства в городской среде. Скульптура, отлитая из алюминия, символически обращается к истокам творчества и напоминает о глине — материале, с которого часто начинается искусство.
Демонтаж состоялся в июле 2025 года. В пресс-службе ГЭС-2 объяснили решение появлением новой работы на том же месте.
"Для нас это не просто замена одной инсталляции на другую в рамках запланированной ротации произведений искусства на набережной, а продолжение диалога об искусстве в городской среде. Появление в городе масштабных художественных работ — всегда значимое событие", — рассказали в "ГЭС-2".
Сравнение: разные пространства для одной скульптуры
|Место установки
|Контекст
|Доступность для горожан
|Символика
|Болотная набережная у ГЭС-2
|Публичное пространство рядом с Домом культуры
|Свободный доступ для прохожих и туристов
|Диалог с архитектурой культурного кластера
|Ленинский проспект, двор "Новатэка"
|Корпоративное пространство, офисная зона
|Визуально доступна с улицы, но менее "открыта"
|Ассоциации с частной коллекцией и бизнесом
Советы шаг за шагом: как "читать" современную скульптуру
-
Начните с формы. У Фишера это монументальный кусок глины, словно увеличенный в десятки раз. Попробуйте увидеть в нём простоту и масштаб одновременно.
-
Обратите внимание на материал. Металл здесь играет роль "заморозки момента", сохраняя мимолётное движение рук.
-
Соотнесите объект с местом. На набережной — это часть городского пейзажа, у офиса — элемент корпоративной эстетики.
-
Почитайте биографию автора. Урс Фишер — признанный мастер современной скульптуры, выставлялся в Нью-Йорке, Венеции, Флоренции.
-
Сравните личные ощущения. Важно не то, что говорят критики, а то, какие эмоции вызывает объект у вас.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать современное искусство как "бессмысленный кусок железа".
-
Последствие: теряется возможность диалога с художественной идеей.
-
Альтернатива: попробовать рассматривать скульптуру через призму символизма, контекста и мирового опыта.
-
Ошибка: думать, что место установки не играет роли.
-
Последствие: упускается социальный и культурный подтекст.
-
Альтернатива: изучить, как один и тот же объект работает в разных локациях.
-
Ошибка: считать, что скульптура не имеет связи с Москвой.
-
Последствие: искусство воспринимается как "чужое" и оторванное от реальности.
-
Альтернатива: видеть её частью диалога между международными практиками и локальной культурой.
А что если…
А что если "Большая глина № 4" станет началом новой традиции перемещающихся арт-объектов? Москва могла бы регулярно менять крупные скульптуры на знаковых точках города, создавая "маршрут искусства" по разным районам. Подобная практика давно работает в европейских столицах, и горожане воспринимают её как часть культурного ритма.
FAQ
Как выбраться к скульптуре?
Доехать можно на метро до станции "Новаторская", затем пройти пешком до Ленинского проспекта 90/2.
Сколько стоит посмотреть экспонат?
Посещение бесплатно: скульптура расположена во дворе и видна с улицы.
Что лучше: видеть "Глину" у ГЭС-2 или у "Новатэка"?
Это разные опыты: у ГЭС-2 она была частью культурного кластера, у "Новатэка" — символом присутствия искусства в деловой среде.
Мифы и правда
-
Миф: скульптуру убрали, потому что москвичам она не понравилась.
Правда: демонтаж был частью заранее запланированной ротации экспонатов.
-
Миф: работа теперь спрятана и недоступна.
Правда: объект виден с улицы, хотя доступ к нему действительно стал более ограниченным.
-
Миф: скульптура сделана из глины.
Правда: она отлита из алюминия и лишь имитирует пластичный материал.
3 интересных факта
-
Скульптура выставлялась не только в Москве, но и в Нью-Йорке и Флоренции.
-
Урс Фишер известен тем, что сочетает монументальность с иронией: его объекты часто напоминают случайные предметы.
-
Подобные "глиняные" формы у художника существуют в нескольких вариациях, каждая уникальна по очертаниям.
Исторический контекст
-
2021 год — установка "Большой глины № 4" у ГЭС-2.
-
2021-2025 годы — объект становится частью городской среды, активно обсуждается в медиа.
-
Июль 2025 года — демонтаж и подготовка к новой экспозиции на Болотной набережной.
-
Сентябрь 2025 года — переезд во двор "Новатэка" на Ленинском проспекте.
