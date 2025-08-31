Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by heimgruen is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:23

Эти растения не боятся жары: топ культур для контейнеров в Ростовской области

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями

Контейнерное озеленение всё чаще выбирают жители городов, где каждый квадратный метр земли на счету. В Ростовской области такой подход особенно актуален: длинное жаркое лето, большое количество солнечных дней и стремление создать уют даже на небольшой террасе или балконе делают контейнерный сад настоящим спасением для горожан.

Преимущества контейнерного сада

Главное достоинство — мобильность. Растения в горшках и ящиках легко перемещать, создавая новые композиции. В условиях донского климата это особенно удобно: в июле-августе палящее солнце может буквально выжигать зелень, а передвинув контейнеры в полутень, можно сохранить их декоративность.

Кроме того, контейнерный сад позволяет выращивать культуры, которым сложно прижиться в открытом грунте региона. Лимоны, лаванда, розмарин и даже декоративные карликовые деревья чувствуют себя прекрасно в горшках, если обеспечить им правильный уход.

Сезонность в условиях Ростовской области

Весной, когда на Дону быстро теплеет, контейнеры можно заполнять холодостойкими культурами: петрушкой, укропом, салатами, виолами и примулами. Уже в мае терраса расцветает первыми красками.

Лето требует более выносливых растений. Жители Ростова и области часто выбирают петунии, герани и сурфинии — они стойко переносят жару, радуя цветением до осени. Для съедобного сада в контейнерах отлично подходят томаты-черри, острый перец и зелень, которую можно регулярно срезать к столу.

Осенью на террасу можно выставлять декоративные кустарники в кадках — например, карликовую ель или самшит. Зимой же многие контейнеры убирают в закрытые помещения, где растения зимуют до весны.

Подход к выбору растений

Важно учитывать не только красоту, но и устойчивость к местному климату. Ростовские садоводы советуют отдавать предпочтение:

  • растениям с глубокой корневой системой — они дольше сохраняют влагу;
  • сортам, устойчивым к засухе;
  • культурам, которые быстро восстанавливаются после пересыхания.

Советы по уходу

Чтобы растения в контейнерах не страдали от перегрева, ёмкости лучше выбирать светлого цвета, а землю мульчировать керамзитом или корой. Полив в жару нужен почти ежедневно, особенно если контейнер стоит под прямым солнцем.

Немаловажно и питание. В ограниченном объёме почва быстро истощается, поэтому регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями обязательны.

"В нашем климате контейнерный сад — это возможность круглый год радовать глаз. Летом выношу петунии и острый перец, а зимой зелень растёт прямо у окна", — поделилась жительница Ростова-на-Дону Ольга Ковалёва.

Такой подход действительно позволяет продлить сезон красоты и пользы, а также экспериментировать без больших затрат.

Контейнерный сад на террасе — это не только украшение, но и практичное решение для жителей Ростовской области. Он помогает адаптироваться к капризам климата, даёт возможность наслаждаться зеленью и цветами даже в городской квартире и открывает простор для творческих идей.

