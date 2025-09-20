Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
пенсионеры ужинают полезной пищей
пенсионеры ужинают полезной пищей
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:42

Старение бежит по телу молниеносно — всё из-за одного белка, который заражает клетки

Учёные обнаружили, что старение распространяется по организму через белок HMGB1

Учёные всё чаще находят доказательства того, что старение организма нельзя воспринимать только как медленное угасание. Новое исследование геронтологов из Медицинского колледжа Корейского университета показало: процесс может распространяться по телу цепной реакцией и в буквальном смысле быть "заразным".

Белок, который запускает старение

Главным действующим лицом оказался белок HMGB1. Он всегда присутствует в организме и у молодых, и у пожилых людей. Но:

  • у молодых он работает внутри клетки, помогая ей выполнять функции;

  • с возрастом часть клеток "выталкивает" белок наружу;

  • оказавшись вне клетки, он воздействует на соседние, заставляя их стареть;

  • атакованные клетки выбрасывают HMGB1 наружу, и цепочка продолжается.

Таким образом, процесс захватывает всё больше тканей.

Активная и неактивная формы

Белок существует в двух видах:

  • активная форма - запускает распространение старения;

  • неактивная форма - не наносит вреда.

Эксперименты показали: даже молодые клетки, соприкоснувшись с активным HMGB1, перестают делиться, теряют жизнеспособность и начинают выделять воспалительные вещества.

Сравнение действия белка HMGB1

Форма Влияние на клетки Последствия
Активная Запускает старение соседних клеток Цепная реакция, воспаление
Неактивная Не влияет на жизнедеятельность Сохраняется нормальное функционирование

Как проводилось исследование

Учёные впервые заметили закономерность у пожилых пациентов, перенёсших травмы: их клетки быстрее старели под воздействием HMGB1. Теорию затем подтвердили в опытах на мышах, где процесс был воспроизведён и тщательно отслежен.

Почему это важно

Главный вывод: старение не всегда идёт медленно и плавно. Оно может распространяться по организму стремительно, словно инфекция.

"Даже молодые клетки после встречи с активным HMGB1 теряют способность к делению", — отмечают исследователи.

Советы шаг за шагом: как эти знания можно использовать

  1. Определять форму белка - разработка тестов для выявления активного HMGB1.

  2. Создавать препараты-блокаторы - молекулы, которые нейтрализуют активный белок.

  3. Изучать механизмы воспаления - поиск способов остановить воспалительный отклик.

  4. Проверять влияние на долголетие - эксперименты на животных для продления жизни.

  5. Применять в клинике - потенциальное замедление старения у пациентов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать старение только постепенным угасанием → упустить возможность вмешательства → рассматривать его как активный процесс.

  • Игнорировать белковые механизмы → не найти точки приложения терапии → изучать молекулярные триггеры.

  • Лечить только симптомы → продолжение разрушения тканей → воздействовать на первопричины (например, HMGB1).

А что если…

А что если удастся создать лекарство, которое блокирует активную форму HMGB1? Тогда старение можно будет замедлить или даже приостановить на клеточном уровне. Это откроет новую страницу в медицине и изменит подход к лечению возрастных болезней.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое понимание механизма старения Пока только лабораторные исследования
Возможность разработки анти-эйджинг препаратов Неясно, как долгоэффект будет работать у людей
Подтверждено на животных моделях Перевод на клиническую практику займёт годы
Открывает перспективы профилактики возрастных болезней Сложность регулирования белка без побочных эффектов

FAQ

Что делает белок HMGB1 в молодом организме?
Он помогает клеткам работать и поддерживать их активность.

Почему старые клетки выбрасывают его наружу?
Это часть изменения их работы с возрастом, но точные механизмы ещё изучаются.

Можно ли уже замедлить действие HMGB1?
Пока нет готовых препаратов, но исследование указывает направление для будущей терапии.

Мифы и правда

  • Миф: старение неизбежно и неконтролируемо.
    Правда: оно имеет молекулярные механизмы, на которые можно влиять.

  • Миф: старение — это всегда медленный процесс.
    Правда: оно может распространяться быстро и цепочкой.

  • Миф: старение одинаково у всех клеток.
    Правда: инициаторами становятся отдельные стареющие клетки, "заражающие" соседние.

3 интересных факта

  1. HMGB1 участвует не только в старении, но и в воспалительных реакциях.

  2. У мышей блокировка активного белка замедлила возрастные изменения.

  3. Теория "заразного старения" сближает геронтологию с иммунологией и молекулярной биологией.

Исторический контекст

Ещё недавно старение считали просто постепенным износом организма. Затем появились концепции о роли генов, теломер и свободных радикалов. Теперь же добавляется новая теория: старение может распространяться как инфекция через активные молекулы, такие как HMGB1. Это открывает путь к принципиально новым стратегиям борьбы со старением и возрастными болезнями.

