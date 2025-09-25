Теперь транспорт сам понимает, кто ты: в Екатеринбурге тестируют оплату по геометке
В Екатеринбурге пассажиры могут протестировать новый способ оплаты проезда — через Систему быстрых платежей с помощью геолокации. Теперь смартфон сам определяет, в каком транспорте вы находитесь, а искать QR-код в салоне больше не нужно.
Где работает новая система
В мэрии уточнили, что пока услуга действует ограниченно:
-
троллейбус №33
-
автобусы №80 и №83
В ближайшее время к ним добавятся трамвай №1 и автобус №48.
Как оплатить поездку
Чтобы воспользоваться новинкой:
-
Установите или обновите приложение "Екарта".
-
Включите Bluetooth на телефоне.
-
В разделе "Оплатить проезд" выберите опцию "Оплатить по геолокации".
-
Смартфон определит транспорт и предложит оплату через СБП.
Дополнительные возможности
-
Билеты, купленные таким способом, сохраняются в отдельном разделе приложения в течение часа.
-
При необходимости можно подтвердить оплату привычными методами — через QR-код или NFC-метку.
