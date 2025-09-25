Теперь транспорт сам понимает, кто ты: в Екатеринбурге тестируют оплату по геометке

В Екатеринбурге пассажиры могут протестировать новый способ оплаты проезда — через Систему быстрых платежей с помощью геолокации. Теперь смартфон сам определяет, в каком транспорте вы находитесь, а искать QR-код в салоне больше не нужно.

Где работает новая система

В мэрии уточнили, что пока услуга действует ограниченно:

троллейбус №33

автобусы №80 и №83

В ближайшее время к ним добавятся трамвай №1 и автобус №48.

Как оплатить поездку

Чтобы воспользоваться новинкой:

Установите или обновите приложение "Екарта". Включите Bluetooth на телефоне. В разделе "Оплатить проезд" выберите опцию "Оплатить по геолокации". Смартфон определит транспорт и предложит оплату через СБП.

Дополнительные возможности