Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автобус
Автобус
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:39

Теперь транспорт сам понимает, кто ты: в Екатеринбурге тестируют оплату по геометке

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации

В Екатеринбурге пассажиры могут протестировать новый способ оплаты проезда — через Систему быстрых платежей с помощью геолокации. Теперь смартфон сам определяет, в каком транспорте вы находитесь, а искать QR-код в салоне больше не нужно.

Где работает новая система

В мэрии уточнили, что пока услуга действует ограниченно:

  • троллейбус №33

  • автобусы №80 и №83

В ближайшее время к ним добавятся трамвай №1 и автобус №48.

Как оплатить поездку

Чтобы воспользоваться новинкой:

  1. Установите или обновите приложение "Екарта".

  2. Включите Bluetooth на телефоне.

  3. В разделе "Оплатить проезд" выберите опцию "Оплатить по геолокации".

  4. Смартфон определит транспорт и предложит оплату через СБП.

Дополнительные возможности

  • Билеты, купленные таким способом, сохраняются в отдельном разделе приложения в течение часа.

  • При необходимости можно подтвердить оплату привычными методами — через QR-код или NFC-метку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реконструкцию екатеринбургского цирка завершат в 2026 году, открытие — в 2027-м 17.09.2025 в 22:26

Цирк строят, как метро: проект в Екатеринбурге снова ушёл за горизонт

Екатеринбургский цирк откроется только в 2027 году. После реконструкции зал станет меньше, но комфортнее, а здание дополнится новыми объектами.

Читать полностью » В Свердловской области в новом кабмине сохранят посты Шмыков, Злоказов и Кузнецов — URA.RU 17.09.2025 в 21:16

Кто остался, кто уходит: Паслер сохраняет ключевых министров, но минфин ждёт отставка

В новом свердловском правительстве свои посты сохранят Шмыков, Злоказов и Кузнецов. Минфин ждут перемены: Старков отправится в отставку.

Читать полностью » Арт-объект 17.09.2025 в 20:11

Ctrl+Alt+Реставрация: в Екатеринбурге убрали одну из главных достопримечательностей

Знаменитый «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге временно увезут на реставрацию. Арт-объект готовят к 20-летию, возвращая ему оригинальный вид.

Читать полностью » В Екатеринбурге уровень оплаты труда охранников в два раза ниже среднеобластного — мэрия 17.09.2025 в 19:17

Охраняют за копейки: в школах Екатеринбурга не хватает денег на безопасность

В Екатеринбурге охранникам в школах и детсадах платят меньше, чем в среднем по области. Из-за низких ставок на работу идут неквалифицированные кадры.

Читать полностью » В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто 17.09.2025 в 18:17

LADA не сдает позиции: как отечественные авто борются за покупателя с Китаем

На Урале LADA удерживает лидерство среди новых авто — почти 30% продаж. Но в целом рынок захватили китайские бренды с долей свыше 60%.

Читать полностью » СК завершил расследование убийства жителя Первоуральска спустя 20 лет 17.09.2025 в 17:11

Отказался ехать — был убит: в Свердловской области раскрыли давнюю трагедию

В Первоуральске раскрыли убийство 2005 года. Жертву увели в лес под предлогом поиска бензина. Один из обвиняемых имеет шесть прошлых судимостей.

Читать полностью » МВД: в Свердловской области легализовано 8 232 иностранных гражданина 17.09.2025 в 16:16

Легализация на финише: тысячи мигрантов прошли оформление в Екатеринбурге и области

В Свердловской области более 8 тысяч мигрантов легализовали своё пребывание в России. Большинство приехали из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Читать полностью » В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия 17.09.2025 в 15:16

Детей стало больше, но не тех: в Екатеринбурге сады готовят под начальные школы

В Екатеринбурге часть детских садов могут превратить в школы: число малышей сокращается, а школьников становится всё больше.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

В Европе XVI века морские свинки были обязательным атрибутом знатных домов
Садоводство

Гирлянды и фонари на солнечных батареях применяются для осеннего сада в Рязанской области
Питомцы

Ветеринары назвали эффективные методы мотивации кошек и собак
Красота и здоровье

Визажисты: поднятая форма бровей визуально убирает до 5 лет
УрФО

В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского
Спорт и фитнес

Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой
Туризм

Старый город Ичери-Шехер и Пламенные башни: чем удивляет столица Азербайджана
Красота и здоровье

Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet