Олег Белов Опубликована сегодня в 5:19

От такси до трамвая: в Казани объединяют всё в одном приложении

Яндекс Go добавит оплату билетов для транспорта Казани

Вскоре жители Казани смогут оплачивать поездки в метро, трамваях и троллейбусах с помощью приложения Яндекс Go. Об этом сообщили в МУП "Метроэлектротранс".

Как это будет работать

Соглашение о внедрении новой системы бесконтактной оплаты подписали на форуме Kazan Digital Week. Пассажиры смогут купить билет прямо в приложении и предъявить его с помощью QR-кода или Bluetooth.

Сейчас аналогичная функция доступна через приложение "Казань транспорт". Новое решение станет дополнительным вариантом для тех, кто привык пользоваться сервисами такси.

Удобство для пассажиров

Такой способ оплаты особенно полезен в ситуациях, когда под рукой нет банковской карты или наличных.

В МУП "Метроэлектротранс" подчеркнули:

"В 2024 году более 80,5 миллионов человек совершили поездки на трамваях, троллейбусах и метро. Для такого потока пассажиров особенно важны современные решения — построение маршрутов и оплата проезда в одном приложении".

Дата запуска новой системы пока не объявлена.

