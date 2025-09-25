Миллионы носят линзы, но мало кто знает об этих рисках

Контактные линзы стали частью жизни миллионов людей. По статистике, более половины взрослых россиян носят либо очки, либо линзы. Женщины выбирают их чаще, чем мужчины, и для многих линзы кажутся удобным и современным способом коррекции зрения. Однако офтальмологи напоминают: важно не только правильно подобрать линзы, но и грамотно их использовать. Ошибки в уходе могут привести к серьёзным проблемам со зрением.

Безопасны ли контактные линзы

Большинство врачей сходятся во мнении, что линзы безопасны. Но это медицинское устройство, а значит, неправильное использование может вызвать осложнения.

"По сравнению с теми, кто не носит линзы, ношение контактных линз увеличивает риск воспаления, инфекции и механического раздражения", — сказал клинический профессор Колледжа оптометрии Университета штата Огайо Аарон Циммерман. "При правильном использовании контактные линзы обычно считаются достаточно безопасными для глаз", — отметил доцент офтальмологии Медицинской школы Рутгерса Мохаммад Дастьерди.

Наиболее частые ошибки пользователей

По словам экспертов, рискованные привычки встречаются у большинства людей, которые носят линзы ежедневно. Среди них:

Сон или дремота в линзах. Контакт линз с водой во время плавания или душа. Использование старого раствора вместо свежего. Нерегулярная замена чехла для хранения. Игнорирование дискомфорта при ношении.

"Проблемы обычно возникают из-за одного или комбинации рискованных моделей поведения", — пояснил доктор Дастьерди.

Таблица сравнения типов линз

Тип линз Срок ношения Особенности Риски Однодневные 1 день Стерильные, без отложений Минимальны Двухнедельные 14 дней Требуют тщательной гигиены Средние Ежемесячные 30 дней Доступные по цене Выше при неправильном уходе Жёсткие газопроницаемые Несколько лет Высокая острота зрения Долгий период привыкания

Советы шаг за шагом: как носить линзы безопасно

Всегда мойте руки перед тем, как прикасаться к линзам. Используйте только свежий раствор для хранения. Меняйте контейнер каждые 3 месяца. Не носите линзы во время сна. Снимайте линзы при дискомфорте или покраснении глаз.

Доктор Циммерман отмечает: самым безопасным вариантом остаются однодневные линзы, так как риск загрязнения минимален.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сон в линзах → воспаление и инфекции → использовать ночные ортокератологические линзы или снимать обычные перед сном.

Экономия раствора → размножение бактерий → применять только свежий стерильный раствор.

Несвоевременная замена контейнера → налёт и грибки → регулярная смена каждые 3 месяца.

А что если носить линзы целый день?

Большинство людей комфортно носят линзы 8–12 часов. Однако врачи советуют ориентироваться на ощущения. Если появляется сухость или раздражение, лучше сделать паузу. Очки всегда должны быть под рукой как запасной вариант.

Плюсы и минусы контактных линз

Плюсы Минусы Удобство в спорте и активном отдыхе Риск инфекции при нарушении правил Широкий выбор моделей Необходимость регулярного ухода Естественный внешний вид Ограниченный срок ношения Возможность корректировать астигматизм и пресбиопию Стоимость выше, чем у очков

FAQ

Как выбрать контактные линзы?

Лучше всего пройти обследование у офтальмолога, чтобы определить параметры и тип линз.

Сколько стоят линзы?

Цена зависит от бренда и срока ношения. Однодневные дороже в пересчёте на месяц, но безопаснее.

Что лучше: очки или линзы?

Очки удобнее для постоянного использования, линзы — для активного образа жизни. Оптимально сочетать оба варианта.

Мифы и правда

Миф: В линзах можно спать без вреда.

Правда: Сон увеличивает риск инфекции в 6–8 раз.

Миф: Линзы портят зрение.

Правда: При правильном уходе они не ухудшают состояние глаз.

Миф: Достаточно протирать линзы водой.

Правда: Вода содержит микроорганизмы, опасные для роговицы.

3 интересных факта