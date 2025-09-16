Жжение, слезы, краснота: врач назвала признаки, когда линзы надо срочно снять
Контактные линзы стали для многих привычным и удобным способом коррекции зрения. Однако офтальмологи предупреждают: неправильное использование может привести к серьёзным осложнениям. О том, в каких случаях необходимо срочно снять линзы и обратиться к врачу, рассказала врач-офтальмолог Мария Чурганова.
Тревожные симптомы
Есть ряд признаков, при появлении которых категорически нельзя продолжать носить линзы:
- повышенная чувствительность к свету;
- жжение и чрезмерная слезоточивость;
- ощущение инородного тела;
- выраженное покраснение глаз.
"При появлении таких симптомов нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу", — предупредила Мария Чурганова.
Основные правила безопасного ношения
Чтобы снизить риски осложнений, врачи рекомендуют строго соблюдать гигиену и правила ухода за линзами:
- Надевать их до умывания.
- Всегда тщательно мыть руки перед использованием.
- Хранить линзы только в специальных контейнерах с раствором.
- Никогда не промывать линзы водопроводной водой.
Эти простые меры помогут сохранить здоровье глаз и продлить срок службы самих линз.
Кому линзы противопоказаны
Не каждый человек может безопасно пользоваться контактными линзами. К абсолютным противопоказаниям относятся:
- простудные заболевания и воспалительные процессы в глазах;
- аллергические реакции и новообразования на поверхности глаза;
- беременность и психические расстройства;
- некоторые системные заболевания, включая синдром Шегрена.
Если линзы вызывают дискомфорт
Даже лёгкое раздражение — повод для временного отказа от линз. Продолжать носить их "через силу" опасно: это может привести к повреждению роговицы, развитию инфекции и другим осложнениям. В таких случаях стоит перейти на очки и как можно скорее обратиться к специалисту.
Плюсы и минусы контактных линз
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и свобода движений
|Риск инфекций при нарушении гигиены
|Не искажают изображение, как очки
|Требуют регулярного ухода
|Подходят для спорта и активного образа жизни
|Имеют противопоказания
|Большой выбор моделей (дневные, ночные, цветные)
|Возможен дискомфорт при ношении
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: продолжать носить линзы при боли или покраснении → воспаление и инфекция → альтернатива: сразу снять и обратиться к врачу.
- Ошибка: промывать линзы водой из-под крана → риск заражения микробами → альтернатива: использовать только специальные растворы.
- Ошибка: игнорировать срок замены → потеря кислородопроницаемости и микроповреждения глаза → альтернатива: менять линзы строго по инструкции.
А что если…
А что если линзы будут использоваться неправильно? Тогда вместо удобного средства коррекции зрения они могут стать источником хронических глазных проблем. Но при грамотном подходе линзы остаются безопасным и комфортным решением.
Интересные факты:
- Первые прототипы контактных линз появились ещё в конце XIX века и были сделаны из стекла.
- Современные линзы из гидрогеля пропускают кислород и могут удерживать влагу.
- Наибольший риск осложнений возникает у тех, кто носит линзы дольше положенного срока.
