Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Контактные линзы
Контактные линзы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:28

Жжение, слезы, краснота: врач назвала признаки, когда линзы надо срочно снять

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз

Контактные линзы стали для многих привычным и удобным способом коррекции зрения. Однако офтальмологи предупреждают: неправильное использование может привести к серьёзным осложнениям. О том, в каких случаях необходимо срочно снять линзы и обратиться к врачу, рассказала врач-офтальмолог Мария Чурганова.

Тревожные симптомы

Есть ряд признаков, при появлении которых категорически нельзя продолжать носить линзы:

  • повышенная чувствительность к свету;
  • жжение и чрезмерная слезоточивость;
  • ощущение инородного тела;
  • выраженное покраснение глаз.

"При появлении таких симптомов нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу", — предупредила Мария Чурганова.

Основные правила безопасного ношения

Чтобы снизить риски осложнений, врачи рекомендуют строго соблюдать гигиену и правила ухода за линзами:

  1. Надевать их до умывания.
  2. Всегда тщательно мыть руки перед использованием.
  3. Хранить линзы только в специальных контейнерах с раствором.
  4. Никогда не промывать линзы водопроводной водой.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье глаз и продлить срок службы самих линз.

Кому линзы противопоказаны

Не каждый человек может безопасно пользоваться контактными линзами. К абсолютным противопоказаниям относятся:

  • простудные заболевания и воспалительные процессы в глазах;
  • аллергические реакции и новообразования на поверхности глаза;
  • беременность и психические расстройства;
  • некоторые системные заболевания, включая синдром Шегрена.

Если линзы вызывают дискомфорт

Даже лёгкое раздражение — повод для временного отказа от линз. Продолжать носить их "через силу" опасно: это может привести к повреждению роговицы, развитию инфекции и другим осложнениям. В таких случаях стоит перейти на очки и как можно скорее обратиться к специалисту.

Плюсы и минусы контактных линз

Плюсы Минусы
Удобство и свобода движений Риск инфекций при нарушении гигиены
Не искажают изображение, как очки Требуют регулярного ухода
Подходят для спорта и активного образа жизни Имеют противопоказания
Большой выбор моделей (дневные, ночные, цветные) Возможен дискомфорт при ношении

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать носить линзы при боли или покраснении → воспаление и инфекция → альтернатива: сразу снять и обратиться к врачу.
  • Ошибка: промывать линзы водой из-под крана → риск заражения микробами → альтернатива: использовать только специальные растворы.
  • Ошибка: игнорировать срок замены → потеря кислородопроницаемости и микроповреждения глаза → альтернатива: менять линзы строго по инструкции.

А что если…

А что если линзы будут использоваться неправильно? Тогда вместо удобного средства коррекции зрения они могут стать источником хронических глазных проблем. Но при грамотном подходе линзы остаются безопасным и комфортным решением.

Интересные факты:

  1. Первые прототипы контактных линз появились ещё в конце XIX века и были сделаны из стекла.
  2. Современные линзы из гидрогеля пропускают кислород и могут удерживать влагу.
  3. Наибольший риск осложнений возникает у тех, кто носит линзы дольше положенного срока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензенском госуниверситете создали ИИ-систему для диагностики болезней лёгких сегодня в 3:02

Машина против болезней лёгких: в Пензенском университете создали прорывную систему

В ПензГУ создали ИИ-ассистента, который помогает рентгенологам выявлять болезни лёгких. Какими возможностями обладает система и насколько она точна?

Читать полностью » Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников сегодня в 2:18

Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Некоторые порошковые лекарства от простуды могут повышать давление. Врач объяснил, какой компонент в их составе становится причиной.

Читать полностью » У жительницы Южной Кореи нашли сотни золотых частиц в колене после иглоукалывания сегодня в 1:15

Драгоценный металл в колене не спас от боли, а только усугубил её

Врачи в Южной Корее обнаружили сотни золотых нитей в колене пациентки, лечившей артрит иглоукалыванием. Чем обернулась эта необычная терапия?

Читать полностью » Продеус: аспирин спас миллионы жизней и остаётся важным препаратом в кардиологии сегодня в 0:16

Аспирин не яд: профессор развеял главный миф о популярном препарате

Профессор Андрей Продеус развеял мифы о смертельной опасности аспирина. Когда он может быть вреден и почему остаётся важным лекарством?

Читать полностью » Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты вчера в 23:21

Голод и злость во время диеты: главный сигнал, что вы всё делаете неправильно

Эксперт объяснила, почему чувство голода и раздражительность на диете — сигнал неправильного подхода, и как питание может стать инвестицией в здоровье.

Читать полностью » Отоларинголог Хамид Джалилян советуют жевать жвачку и часто глотать для снятия заложенности ушей в самолёте вчера в 23:16

Самолёт взлетает — уши "хлопают": что скрывается за этим странным эффектом

Зачем уха закладывает во время полёта? Профессор объясняет механизмы и делится советами, как избавиться от неприятного ощущения. Читайте все важные детали!

Читать полностью » Минсельхоз США предупредил о риске быстрой порчи продуктов на дверце холодильника вчера в 22:29

Дверца холодильника — кулинарная ловушка: продукты, которые там быстро портятся

Какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника и почему молоко, яйца и даже сыр там быстрее портятся объяснили специалисты из Минсельхоза США.

Читать полностью » Врач Марин объяснила, почему мочки ушей меняют форму с возрастом вчера в 22:27

Ухо подскажет правду: деталь, которая мгновенно старит лицо

Эксперт назвала неожиданную часть тела, которая, наряду с руками, выдаёт возраст, и рассказала, как косметология помогает вернуть ей молодость.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки
Садоводство

Пестициды широкого спектра уничтожают вместе с вредителями и полезных опылителей
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Дом

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки
Технологии

Исследование "Яндекса" и HPBS: расходы на отопление падают на 14% благодаря умному дому
ПФО

ФСБ обнаружила мастерскую по переделке оружия у жителя Пензы — вынесен приговор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet