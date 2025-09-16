Жжение, слезы, краснота: врач назвала признаки, когда линзы надо срочно снять

Контактные линзы стали для многих привычным и удобным способом коррекции зрения. Однако офтальмологи предупреждают: неправильное использование может привести к серьёзным осложнениям. О том, в каких случаях необходимо срочно снять линзы и обратиться к врачу, рассказала врач-офтальмолог Мария Чурганова.

Тревожные симптомы

Есть ряд признаков, при появлении которых категорически нельзя продолжать носить линзы:

повышенная чувствительность к свету;

жжение и чрезмерная слезоточивость;

ощущение инородного тела;

выраженное покраснение глаз.

"При появлении таких симптомов нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу", — предупредила Мария Чурганова.

Основные правила безопасного ношения

Чтобы снизить риски осложнений, врачи рекомендуют строго соблюдать гигиену и правила ухода за линзами:

Надевать их до умывания. Всегда тщательно мыть руки перед использованием. Хранить линзы только в специальных контейнерах с раствором. Никогда не промывать линзы водопроводной водой.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье глаз и продлить срок службы самих линз.

Кому линзы противопоказаны

Не каждый человек может безопасно пользоваться контактными линзами. К абсолютным противопоказаниям относятся:

простудные заболевания и воспалительные процессы в глазах;

аллергические реакции и новообразования на поверхности глаза;

беременность и психические расстройства;

некоторые системные заболевания, включая синдром Шегрена.

Если линзы вызывают дискомфорт

Даже лёгкое раздражение — повод для временного отказа от линз. Продолжать носить их "через силу" опасно: это может привести к повреждению роговицы, развитию инфекции и другим осложнениям. В таких случаях стоит перейти на очки и как можно скорее обратиться к специалисту.

Плюсы и минусы контактных линз

Плюсы Минусы Удобство и свобода движений Риск инфекций при нарушении гигиены Не искажают изображение, как очки Требуют регулярного ухода Подходят для спорта и активного образа жизни Имеют противопоказания Большой выбор моделей (дневные, ночные, цветные) Возможен дискомфорт при ношении

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать носить линзы при боли или покраснении → воспаление и инфекция → альтернатива: сразу снять и обратиться к врачу.

Ошибка: промывать линзы водой из-под крана → риск заражения микробами → альтернатива: использовать только специальные растворы.

Ошибка: игнорировать срок замены → потеря кислородопроницаемости и микроповреждения глаза → альтернатива: менять линзы строго по инструкции.

А что если…

А что если линзы будут использоваться неправильно? Тогда вместо удобного средства коррекции зрения они могут стать источником хронических глазных проблем. Но при грамотном подходе линзы остаются безопасным и комфортным решением.

Интересные факты: