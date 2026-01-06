Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проверка документов на дороге
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Один простой предмет в бардачке спасёт вас от штрафа и эвакуации, если вы в линзах

Водителям в линзах грозит штраф из-за скрытой отметки в правах — автоюрист

Водитель, который корректирует зрение контактными линзами, формально соблюдает требования закона, но на дороге может столкнуться с неожиданной проблемой: инспектор ГАИ способен усомниться, что коррекция действительно используется. Об этом сообщает naavtotrasse. ru со ссылкой на комментарий автоюриста. Поводом для претензий становится отметка в водительском удостоверении: если в графе "Особые отметки" указана необходимость очков или линз, отсутствие видимых очков может трактоваться как нарушение, даже если человек управляет автомобилем в линзах. По словам специалиста, чаще такие ситуации возникают в другом регионе или в небольших населённых пунктах, где инспекторы придираются к формальностям при проверке документов.

Автоюрист подчёркивает: законодательство не запрещает контактные линзы и приравнивает их к очкам, но доказать их наличие на месте бывает сложно. Линзы незаметны, а спор часто превращается в ситуацию "слово водителя против слова инспектора". В результате водителя могут попытаться привлечь к ответственности как за управление автомобилем без прав, поскольку отсутствие средств коррекции при наличии отметки в удостоверении считается нарушением требований допуска к управлению.

Почему линзы становятся проблемой при проверке документов

Как отмечает naavtotrasse. ru, контактные линзы практически не видны, и это создаёт почву для конфликтов при остановке. При этом использование линз закон не запрещает, а их наличие приравнивается к использованию очков. Проблема возникает не из-за запрета, а из-за трудности подтверждения: инспектор может заявить, что водитель не использует требуемые средства коррекции, и потребовать очки, хотя водитель управляет автомобилем в линзах.

По словам автоюриста, инспекторы иногда придираются именно к отсутствию очков как к внешнему признаку. Водитель, который пытается объяснить, что в линзах, может столкнуться с недоверием и давлением со ссылкой на формулировки закона. Особенно часто это происходит при поездках в другой регион или в "глубинке", где практика проверок может быть более жёсткой и формальной.

Что считается нарушением и чем грозит отсутствие коррекции

Автоюрист напомнил, что отсутствие средств коррекции зрения при наличии соответствующей отметки в правах считается нарушением и приравнивается к управлению автомобилем без прав. В материале подчёркивается, что это следует из пункта 11 статьи 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения": если в удостоверении указано, что зрение должно быть скорректировано, водитель обязан соблюдать это условие при управлении транспортным средством.

В случае нарушения применяется статья 12.7 КоАП РФ. По данным naavtotrasse. ru, она предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Кроме того, если водитель находится за рулём не своего автомобиля, штраф в размере 30 тысяч рублей может получить и владелец. То есть последствия затрагивают не только водителя, но и собственника машины, если будет зафиксировано управление с нарушением условий допуска.

Почему сложно доказать наличие линз на месте

В публикации подчёркивается, что спор вокруг линз не решается простыми действиями. Это не процедура, похожая на тест на алкоголь, где есть прибор и чёткий результат. Наличие контактных линз часто невозможно подтвердить на месте объективным способом. Из-за этого водитель оказывается в уязвимой позиции: его объяснения могут не восприниматься как доказательство, а инспектор опирается на внешний вид и формальную проверку.

Автоюрист отмечает, что попытки показать контейнер с линзами обычно не помогают. Наличие контейнера не подтверждает, что линзы надеты в момент управления. В результате спор может затянуться, и инспектор способен настаивать на оформлении материалов. Именно этот риск, по словам специалиста, и делает ситуацию особенно неприятной: формально водитель прав, но доказательная база на дороге оказывается слабой.

Как снизить риск штрафа и эвакуации автомобиля

Чтобы избежать подобных проблем, автоюрист советует возить в автомобиле запасные очки, даже если в повседневной жизни водитель пользуется контактными линзами. В публикации подчёркивается: очки можно надеть перед инспектором. Хотя это не гарантирует полного освобождения от претензий, такая мера может помочь снизить вероятность эвакуации автомобиля и упростить объяснение ситуации.

Рекомендация основана на практическом подходе: раз линзы сложно продемонстрировать, лучше иметь средство коррекции, которое видно и легко предъявить. Даже при абсурдности ситуации такой "страховочный вариант" позволяет водителю быстрее снять вопросы со стороны инспектора и уменьшить риск того, что проверка закончится оформлением нарушения и доставкой машины на штрафстоянку.

