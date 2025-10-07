Без воды, но не без прав: в Югре омбудсмен и ФАС защитили жителей посёлка

Жители посёлка Бобровский в Ханты-Мансийском районе пожаловались на завышенные цены и прекращение коммунальных услуг. В решении проблемы помогли уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова и региональное управление ФАС, сообщили URA. RU в аппарате омбудсмена.

Как возникла проблема

"В многоквартирном доме отсутствует централизованная система водоснабжения, в связи с чем у него [заявителя] и других жителей дома заключен договор с обслуживающей организацией на подвоз питьевой воды и вывоз жидких бытовых отходов", — говорится в сообщении.

Весной компания-поставщик потребовала перезаключить договоры на новых условиях - с повышенной стоимостью. Часть жильцов отказалась подписывать документы, после чего у них перестали принимать заявки на услуги.

Что сделали власти и ФАС

После обращения в аппарат омбудсмена к истории подключили окружное управление Антимонопольной службы, которое провело проверку.

"Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В рамках проверки жителям посёлка возобновлено предоставление услуг по подвозу питьевой воды и вывозу жидких бытовых отходов на условиях ранее заключённых договоров. Права жителей восстановлены", — уточнили в аппарате.

Результат

В результате вмешательства жителям снова начали доставлять воду и вывозить отходы, а условия оплаты вернулись к прежним. Проверка продолжается, чтобы установить виновных в нарушении законодательства.