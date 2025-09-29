Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция

За девять месяцев 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе цены на алкогольные напитки поднялись на 8,9%, а на бензин - на 8%. Такие данные приводит Росстат.

В целом по региону потребительские товары и услуги подорожали на 2,3% относительно декабря прошлого года (для сравнения: по России — 3,9%).

Продукты питания

Среди продуктов отмечен рост цен:

рыба и морепродукты — +8,6% ;

кондитерские изделия — +6,8% ;

сыр — +5,7% ;

мясо и птица — +5,6% ;

хлеб и хлебобулочные изделия — +4,9% ;

молочная продукция — +4,6% ;

крупы и бобовые — +1,8% ;

колбасные изделия — +1,3% ;

сахар — +1,2%.

При этом заметно подешевели:

куриные яйца — -24,1% ;

плодоовощная продукция — -19,9% ;

сливочное масло — -4,5% ;

подсолнечное масло — -4,1%.

Другие товары и услуги

Подорожали : медикаменты — +7,2% ; стройматериалы — +3,6% ; табачные изделия — +3,5% .

Подешевели : телерадиотовары — -9,3% ; моющие и чистящие средства — -5,2% ; электротовары и бытовая техника — -5,1% ; парфюмерия и косметика — -4,5% .



Тарифы на услуги