Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция

Росстат: в ХМАО за девять месяцев 2025 года алкоголь подорожал на 8,9%, бензин — на 8%

За девять месяцев 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе цены на алкогольные напитки поднялись на 8,9%, а на бензин - на 8%. Такие данные приводит Росстат.

В целом по региону потребительские товары и услуги подорожали на 2,3% относительно декабря прошлого года (для сравнения: по России — 3,9%).

Продукты питания

Среди продуктов отмечен рост цен:

  • рыба и морепродукты — +8,6%;

  • кондитерские изделия — +6,8%;

  • сыр — +5,7%;

  • мясо и птица — +5,6%;

  • хлеб и хлебобулочные изделия — +4,9%;

  • молочная продукция — +4,6%;

  • крупы и бобовые — +1,8%;

  • колбасные изделия — +1,3%;

  • сахар — +1,2%.

При этом заметно подешевели:

  • куриные яйца — -24,1%;

  • плодоовощная продукция — -19,9%;

  • сливочное масло — -4,5%;

  • подсолнечное масло — -4,1%.

Другие товары и услуги

  • Подорожали:

    • медикаменты — +7,2%;

    • стройматериалы — +3,6%;

    • табачные изделия — +3,5%.

  • Подешевели:

    • телерадиотовары — -9,3%;

    • моющие и чистящие средства — -5,2%;

    • электротовары и бытовая техника — -5,1%;

    • парфюмерия и косметика — -4,5%.

Тарифы на услуги

  • выросли:

    • пассажирский транспорт — +12,5%;

    • услуги правового характера — +10,9%;

    • ветеринарные услуги — +10,8%;

  • снизились:

    • страховые услуги — -1,4%;

    • телекоммуникационные услуги — менее -1%.

