Сахар почти не вырос, а проезд — да: как в ХМАО чувствуется инфляция
За девять месяцев 2025 года в Ханты-Мансийском автономном округе цены на алкогольные напитки поднялись на 8,9%, а на бензин - на 8%. Такие данные приводит Росстат.
В целом по региону потребительские товары и услуги подорожали на 2,3% относительно декабря прошлого года (для сравнения: по России — 3,9%).
Продукты питания
Среди продуктов отмечен рост цен:
рыба и морепродукты — +8,6%;
кондитерские изделия — +6,8%;
сыр — +5,7%;
мясо и птица — +5,6%;
хлеб и хлебобулочные изделия — +4,9%;
молочная продукция — +4,6%;
крупы и бобовые — +1,8%;
колбасные изделия — +1,3%;
сахар — +1,2%.
При этом заметно подешевели:
куриные яйца — -24,1%;
плодоовощная продукция — -19,9%;
сливочное масло — -4,5%;
подсолнечное масло — -4,1%.
Другие товары и услуги
Подорожали:
медикаменты — +7,2%;
стройматериалы — +3,6%;
табачные изделия — +3,5%.
Подешевели:
телерадиотовары — -9,3%;
моющие и чистящие средства — -5,2%;
электротовары и бытовая техника — -5,1%;
парфюмерия и косметика — -4,5%.
Тарифы на услуги
выросли:
пассажирский транспорт — +12,5%;
услуги правового характера — +10,9%;
ветеринарные услуги — +10,8%;
снизились:
страховые услуги — -1,4%;
телекоммуникационные услуги — менее -1%.
