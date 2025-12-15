Южный регион с северными ценами: Кубань удивила экономистов

Рост цен на товары и услуги в Краснодарском крае в последнее время стал заметно опережать общероссийские темпы, что вывело регион в число лидеров по инфляционным показателям. Такая динамика особенно контрастирует с соседними субъектами Юга России и уже влияет на стоимость жизни в одном из самых густонаселённых регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости, опубликовавшее масштабное исследование с рейтингом российских регионов по ключевым экономическим индикаторам.

Позиции Кубани в общероссийском рейтинге

В рамках исследования аналитики агентства оценивали сразу несколько параметров, позволяющих судить об экономической активности и потребительской ситуации в регионах. По сводному индексу Краснодарский край занял 14-е место в общероссийском рейтинге, что указывает на достаточно высокие показатели развития экономики в целом.

Однако наибольшее внимание привлёк индекс потребительских цен. Для Кубани он составил 115,3%, что стало одним из самых высоких значений среди всех субъектов России. Этот показатель существенно превышает среднероссийский уровень и выделяет регион даже на фоне территорий с традиционно высокой стоимостью жизни.

Контраст с другими регионами

Для наглядности аналитики приводят данные лидеров общего рейтинга. Так, в Ненецком автономном округе индекс потребительских цен составил 102,1%, в Ямало-Ненецком — 101,0%, а в Чукотском автономном округе — 116,5%. По темпам роста цен Краснодарский край фактически приблизился к показателям Чукотки, которая занимает третью строчку рейтинга.

Особенно показательно сравнение с ближайшими регионами. В Ростовской области индекс потребительских цен достиг 105,8%, в Республике Адыгея — 106,2%, а в Ставропольском крае — 104,7%. Разница в темпах инфляции указывает на наличие специфических внутренних факторов, которые формируют более высокий рост цен именно в Краснодарском крае.

Покупательная способность и торговля

При этом не все экономические индикаторы выглядят для региона одинаково напряжённо. Первый показатель в рейтинговой строке Кубани — 2,99 — отражает комплексную оценку, учитывающую не только инфляцию, но и другие параметры экономической активности.

Третий индекс, характеризующий физический объём оборота розничной торговли, составил 77,9. Этот уровень выше, чем во многих регионах центральной части страны, что говорит о сохраняющейся покупательной способности населения. Даже в условиях ускоренного роста цен жители края продолжают активно тратить, поддерживая высокий оборот в розничной торговле.

Возможные причины дисбаланса

Эксперты отмечают, что сочетание высокой инфляции и устойчивого потребительского спроса может быть связано с демографическими и экономическими особенностями региона. Краснодарский край остаётся одним из центров внутренней миграции, туристической активности и инвестиционного интереса, что усиливает давление на рынок товаров и услуг.

В результате Кубань демонстрирует парадоксальную картину: рост цен здесь значительно выше среднего по стране, но экономическая активность и торговый оборот пока позволяют сглаживать негативный эффект для населения.