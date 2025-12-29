Банки боятся, заемщики не спешат: как осторожность сторон удерживает кредиты в рамках

Потребительские кредиты в России снова меняют "горизонт" планирования: банки и заемщики все чаще выбирают более длинные сроки, хотя резкого роста, как весной и летом, уже не наблюдается. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), опубликовавшее данные по среднему сроку потребкредитов в ноябре. В Прикамье показатель также увеличился — Пермский край вошел в топ-30 регионов по этому параметру, заняв 21-е место.

Прикамье в топ-30: рост срока до 2,3 года

По данным НБКИ, в ноябре средний срок потребительского кредита в Пермском крае вырос с 2,2 года в октябре до 2,3 года. Рост составил 1,8%, что позволило региону занять 21-е место в рейтинге по среднему сроку кредитов наличными. Показатель отражает тенденцию к более долгим займам — заемщики растягивают выплаты, а банки подстраивают продуктовую линейку под текущий уровень спроса.

Сам факт попадания Прикамья в топ-30 означает, что регион близок к общероссийскому уровню по "длине" потребкредитов. При этом рост здесь выглядит сопоставимым с динамикой в стране, где изменение в ноябре составило 1,9%. Таким образом, Пермский край демонстрирует типичное для российского рынка поведение — умеренное удлинение срока при относительной стабилизации показателя.

Общероссийская динамика: после пика — спад и стабилизация

В целом по России в ноябре средний срок потребкредита достиг 2,3 года, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. НБКИ отмечает, что после роста в апреле-августе 2025 года, когда показатель достиг пика в 3 года, в последние три месяца срок снизился и закрепился на уровне октября-ноября. Иными словами, рынок прошел фазу расширения и сейчас находится в более ровной траектории.

Год к году изменение выглядит гораздо заметнее: средний срок кредитов наличными в ноябре вырос на 25,8% по сравнению с ноябрем 2024-го, когда он составлял 1,9 года. Минимальные значения конца 2024 — начала 2025 годов в бюро связывают с ужесточением денежно-кредитной политики регулятора. На этом фоне текущие уровни воспринимаются как восстановление после периода жестких условий на рынке.

Регионы-лидеры и комментарий НБКИ о причинах

Самые длинные сроки потребкредитов в ноябре зафиксированы в Санкт-Петербурге — 2,65 года, Новосибирской области — 2,57, Татарстане — 2,53, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — 2,48, а также в Москве — 2,46 года. На другом полюсе — регионы с наиболее короткими сроками: Якутия (2,13 года), Нижегородская область (2,18) и Хабаровский край (2,19).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал текущую стабилизацию с поведением банков и заемщиков. По его словам, закрепление сроков на уровне 2,3 года отражает низкий аппетит банков к риску и сдержанный спрос на потребкредиты. Таким образом, рынок удерживается в умеренных значениях, где рост ограничен как осторожностью кредиторов, так и осторожностью потребителей.