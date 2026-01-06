392 миллиарда — это ещё цветочки: почему ягодки в виде просрочки ждут банки в Перми

Жители Пермского края в 2025 году стали заметно реже обращаться за потребительскими кредитами, а общий объём выдач сократился более чем на пятую часть. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу Отделения Банка России по Пермскому краю. За 10 месяцев 2025 года банки оформили порядка 8 млн потребительских кредитов на сумму свыше 392 млрд рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объём выданных займов уменьшился на 21%, а число кредитных договоров — почти на 14%.

Снижение выдач происходит на фоне практически неизменного общего кредитного портфеля. По данным регулятора, совокупный портфель банков в регионе превысил 617 млрд рублей, показав небольшое сокращение — на 1,1% год к году. При этом параллельно фиксируется рост просроченной задолженности, что может свидетельствовать о повышении нагрузки на часть заёмщиков и усложнении ситуации с платежной дисциплиной.

Как изменился рынок потребкредитования в регионе

Такая динамика означает, что сокращение затронуло не только средний чек, но и саму массовость кредитования. Меньшее число договоров указывает на падение спроса либо на более строгий подход банков к оценке заёмщиков. При этом сам объём выдач демонстрирует, что рынок остаётся крупным, но его рост остановился, а показатели развернулись в сторону снижения.

Кредитный портфель: снижение при больших объёмах

Несмотря на заметное падение выдач, общий кредитный портфель банков в Пермском крае остаётся значительным. По данным регулятора, он превысил 617 млрд рублей. Однако показатель также снизился по сравнению с прошлым годом — на 1,1% в годовом выражении. Это говорит о том, что общий объём задолженности населения в регионе не увеличивается теми же темпами, что раньше, а в совокупности даже демонстрирует небольшое сокращение.

Кредитный портфель отражает накопленный объём обязательств, поэтому его динамика обычно более инертна, чем показатели выдачи. Тем не менее даже небольшое снижение на фоне падения новых кредитов показывает, что рынок постепенно выходит из фазы расширения. При этом ключевым сигналом остаётся изменение качества портфеля, которое отражается в росте просрочки.

Просроченная задолженность выросла до 4,5%

Отдельно в Банке России отметили рост доли просроченной задолженности физических лиц. На 1 ноября показатель составил 4,5%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта. Это означает, что число заёмщиков, которые допускают задержки по платежам, растёт, и на рынке усиливается риск накопления проблемных долгов.

Рост просрочки на фоне снижения выдач выглядит важным индикатором: при меньшем объёме новых кредитов доля неплатежей всё равно увеличивается. Такой тренд может отражать то, что часть заёмщиков испытывает трудности с обслуживанием уже взятых обязательств. В результате качество кредитного портфеля становится одним из главных факторов, влияющих на дальнейшую стратегию банков и их подход к потребительскому кредитованию.