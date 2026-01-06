Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кредит
Кредит
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:56

392 миллиарда — это ещё цветочки: почему ягодки в виде просрочки ждут банки в Перми

Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России

Жители Пермского края в 2025 году стали заметно реже обращаться за потребительскими кредитами, а общий объём выдач сократился более чем на пятую часть. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу Отделения Банка России по Пермскому краю. За 10 месяцев 2025 года банки оформили порядка 8 млн потребительских кредитов на сумму свыше 392 млрд рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объём выданных займов уменьшился на 21%, а число кредитных договоров — почти на 14%.

Снижение выдач происходит на фоне практически неизменного общего кредитного портфеля. По данным регулятора, совокупный портфель банков в регионе превысил 617 млрд рублей, показав небольшое сокращение — на 1,1% год к году. При этом параллельно фиксируется рост просроченной задолженности, что может свидетельствовать о повышении нагрузки на часть заёмщиков и усложнении ситуации с платежной дисциплиной.

Как изменился рынок потребкредитования в регионе

В Отделении Банка России по Пермскому краю сообщили, что за 10 месяцев 2025 года банки выдали жителям региона около 8 млн потребительских кредитов. Общая сумма таких займов превысила 392 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём выдач снизился на 21%, а количество заключённых кредитных договоров сократилось почти на 14%.

Такая динамика означает, что сокращение затронуло не только средний чек, но и саму массовость кредитования. Меньшее число договоров указывает на падение спроса либо на более строгий подход банков к оценке заёмщиков. При этом сам объём выдач демонстрирует, что рынок остаётся крупным, но его рост остановился, а показатели развернулись в сторону снижения.

Кредитный портфель: снижение при больших объёмах

Несмотря на заметное падение выдач, общий кредитный портфель банков в Пермском крае остаётся значительным. По данным регулятора, он превысил 617 млрд рублей. Однако показатель также снизился по сравнению с прошлым годом — на 1,1% в годовом выражении. Это говорит о том, что общий объём задолженности населения в регионе не увеличивается теми же темпами, что раньше, а в совокупности даже демонстрирует небольшое сокращение.

Кредитный портфель отражает накопленный объём обязательств, поэтому его динамика обычно более инертна, чем показатели выдачи. Тем не менее даже небольшое снижение на фоне падения новых кредитов показывает, что рынок постепенно выходит из фазы расширения. При этом ключевым сигналом остаётся изменение качества портфеля, которое отражается в росте просрочки.

Просроченная задолженность выросла до 4,5%

Отдельно в Банке России отметили рост доли просроченной задолженности физических лиц. На 1 ноября показатель составил 4,5%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта. Это означает, что число заёмщиков, которые допускают задержки по платежам, растёт, и на рынке усиливается риск накопления проблемных долгов.

Рост просрочки на фоне снижения выдач выглядит важным индикатором: при меньшем объёме новых кредитов доля неплатежей всё равно увеличивается. Такой тренд может отражать то, что часть заёмщиков испытывает трудности с обслуживанием уже взятых обязательств. В результате качество кредитного портфеля становится одним из главных факторов, влияющих на дальнейшую стратегию банков и их подход к потребительскому кредитованию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит врачей в Пензе сократился до 314 человек — Мельниченко 12.12.2025 в 9:57
Не только врачи: кому в пензенских ФАПах готовы платить больше и предоставить служебное жильё

Губернатор назвал цифры дефицита врачей в Пензенской области и меры поддержки медиков — от выплат и стипендий до служебных квартир. Что планируют в 2026-м?

Читать полностью » Пять парков Перми ждет комплексное содержание с апреля по октябрь — МАУК Пермьпарк 12.12.2025 в 9:38
Невидимая работа за 11,8 млн: что будут делать в парках Перми, пока мы гуляем и отдыхаем

"Пермьпарк" ищет подрядчика на содержание пяти парков Перми за 11,8 млн рублей. Какие работы включены и как разделили летний и зимний сезоны?

Читать полностью » Оползень повредил федеральную трассу в Саратовской области — Росавтодор 12.12.2025 в 8:01
Оползень против асфальта: кто победит в битве за федеральную трассу под Саратовом

Жители Саратовской области заявили, что трасса "ползет". Власти объяснили разрушение оползнем и рассказали, что нужно для начала капитального ремонта.

Читать полностью » Пензенская область сократила дефицит врачей почти вдвое — Олег Мельниченко 11.12.2025 в 20:04
Село снова дышит: молодые врачи возвращаются туда, где раньше закрывались ФАПы

Пензенская область почти вдвое сократила кадровый дефицит в здравоохранении и готовится запустить современную поликлинику в Кузнецке.

Читать полностью » В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин 11.12.2025 в 8:08
Природа сошла с ума: одуванчики цветут, а грибники несут из леса полные корзины лисичек

Тёплая зима в Чувашии приносит декабрьский урожай лисичек, южных насекомых и северное сияние — учёные поясняют, какие перемены уже стали нормой.

Читать полностью » В Татарстане после оттепели ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов 08.12.2025 в 18:40
Погода сорвалась в штопор: республика переходит от аномального тепла к почти двадцатиградусному морозу

После необычно тёплого начала зимы Татарстан ощутит арктический мороз: температура опустится до –19, а затем регион ждут снег, метель и новый перепад погоды.

Читать полностью » Казань начнет отбор шахматных талантов среди младших школьников — Мэр Метшин 06.12.2025 в 8:42
Не финиш, а старт: в Казани гроссмейстеров начнут растить прямо с первого класса

В Казани хотят начать отбор шахматных талантов уже в начальной школе: мэр поддержал программу, а федерация объяснила, почему важен ранний старт.

Читать полностью » Оренбург начал тестировать новые троллейбусы от трёх производителей 04.12.2025 в 22:58
Оренбург готовится к транспортной перезагрузке: троллейбусы будущего уже проходят испытания

Оренбург готовится к масштабному обновлению троллейбусного парка: тестируются новые модели, планируется реконструкция инфраструктуры и поиск финансирования.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
РФС заявил о поддержке возвращения России в еврокубки странами — Дюков
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet