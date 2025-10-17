Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:43

Банки тормозят, люди боятся: в Тюменской области резко сократилась выдача кредитов

В Тюменской области выдача потребкредитов снизилась на 8% в сентябре — данные НБКИ

В сентябре 2025 года в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, объем выдачи потребительских кредитов снизился на 8% по сравнению с августом. Такие данные приводит РБК Тюмень со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредитная активность падает

"Выдача потребительских кредитов (наличными) в Тюменской области, включая округа, в сентябре 2025 года снизилась на 8% в сравнении с предыдущим месяцем", — говорится в сообщении издания.

По данным НБКИ, за сентябрь жителям региона было выдано 54,1 тысячи кредитов, тогда как в августе — 58,8 тысячи.

Причины снижения

Эксперты связывают спад кредитной активности с ужесточением политики Центрального банка России и повышенной осторожностью банков при работе с потенциально рискованными заёмщиками.

Также специалисты отмечают, что падение показателей наблюдается по всей стране: в целом по России количество выданных потребительских кредитов сократилось на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти в полтора раза меньше, чем в 2024 году.

Ситуация свидетельствует о заметном охлаждении рынка кредитования — как со стороны банков, так и со стороны граждан, которые всё чаще предпочитают воздерживаться от новых долгов на фоне роста ставок и нестабильности доходов.

