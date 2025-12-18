Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:03

Скоринг Бюро бьёт тревогу: данные по кредитам показали устойчивый и пугающий тренд

Объем потребительских кредитов в РФ упал вдвое за год — Лагуткин

Потребительское кредитование в России в 2025 году переживает резкий спад: банки выдают заметно меньше займов, а интерес граждан к заемным средствам продолжает снижаться. Статистика указывает не на краткосрочное колебание, а на устойчивый тренд, связанный с действиями регулятора и изменением условий на рынке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на расчёты компании "Скоринг бюро".

Резкое сокращение объёмов и числа кредитов

По данным "Скоринг бюро", за январь-ноябрь 2025 года российские банки выдали потребительских кредитов на сумму около 2,97 трлн рублей. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объём выдач достигал 5,85 трлн рублей. Таким образом, рынок фактически вернулся к показателям, характерным для более сдержанных фаз кредитования.

Сократилось не только денежное выражение, но и количество самих займов. За 11 месяцев 2025 года было выдано 18,1 млн потребительских кредитов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33,7 млн. Падение затронуло массовый сегмент, что говорит о снижении доступности и привлекательности кредитов для широкого круга заемщиков.

Ноябрь — минимум за несколько месяцев

Отдельно аналитики отмечают ситуацию в ноябре 2025 года. В этом месяце был зафиксирован наименьший объём выдач за последние четыре месяца — чуть менее 298 млрд рублей. Количество оформленных потребительских кредитов также оказалось минимальным за длительный период и составило 160,9 тыс. единиц.

Такого низкого показателя по числу выданных ссуд не наблюдалось с февраля. Это подчёркивает, что спад усилился к концу осени и не был компенсирован сезонным ростом спроса, который ранее часто наблюдался в преддверии конца года.

Роль регулятора и высокая ставка

Генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин связал сокращение потребкредитования прежде всего с действиями Банка России. Он указал, что регулятор длительное время последовательно ужесточал правила работы на рынке, в том числе через макропруденциальные лимиты. Эти меры напрямую ограничивали объёмы кредитования физических лиц.

Дополнительным фактором стал введённый период охлаждения, направленный на борьбу с мошенничеством.

"В реальности он привёл, в том числе, к снижению выдаваемых сумм кредитов", — отметил генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.

По его словам, высокая ключевая ставка также сыграла важную роль: рост ставок по кредитам снижал одобряемые суммы и одновременно отталкивал часть потребителей от заимствований. В итоге, как подчеркнул Лагуткин, совокупность этих мер привела к результату, которого добивался регулятор, — сокращению объёмов кредитования населения.

