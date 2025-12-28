Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рабочий конфликт
© freepik by prostooleh is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Договор сорвался — штраф отменяется: закон ввёл неожиданные исключения

Штраф 50% отменили при вине потребителя в споре — ТАСС

Механизмы защиты прав потребителей в России меняются, смещая баланс ответственности между покупателем и исполнителем. Новый закон уточняет случаи, когда бизнес освобождается от штрафных санкций, а также вводит дополнительные правила расчёта неустоек и компенсаций. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Когда штраф в 50% применяться не будет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому исполнитель освобождается от штрафа в размере 50% от суммы, присуждённой судом потребителю, если некачественное оказание услуги произошло по вине самого потребителя. Речь идёт, в том числе, о ситуациях, когда заказчик уклонялся от выполнения своих обязательств, из-за чего исполнитель не имел возможности добровольно удовлетворить предъявленные требования.

Аналогичное правило действует и в случаях, когда исполнитель не исполнил договор из-за задержки поставки необходимых товаров со стороны контрагента. Исключение предусмотрено, если суд установит, что исполнитель неразумно подошёл к выбору такого партнёра и тем самым сам создал риск нарушения обязательств.

Медиация и договорные споры

Закон отдельно регулирует ситуации, связанные с медиативными соглашениями. Если до обращения в суд стороны заключили такое соглашение, штраф в 50% не взыскивается. Однако это правило не применяется, если медиативное соглашение не было исполнено по вине изготовителя или исполнителя.

Таким образом, законодатель подчёркивает приоритет досудебного урегулирования споров, одновременно сохраняя ответственность бизнеса в случае недобросовестного поведения при выполнении достигнутых договорённостей.

Возврат технически сложных товаров

Изменения коснулись и порядка компенсации при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества. Потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара и стоимостью аналогичного изделия на момент добровольного удовлетворения требований. При этом такое правило не применяется, если продавец ввёл покупателя в заблуждение относительно технических характеристик товара.

В случае доказанного обмана потребитель может требовать компенсацию разницы между ценой, указанной в договоре, и ценой соответствующего товара на момент исполнения требований, что усиливает ответственность продавцов за недостоверную информацию.

Новые подходы к неустойкам

Закон также предусматривает возможность для правительства РФ в 2026 году определить перечень товаров, устранение недостатков которых будет происходить с особыми условиями. Кабмин получит право установить специальные правила применения неустойки и способы расчёта ответственности по договорам купли-продажи таких товаров.

Кроме того, потребитель не сможет уступить право требования неустойки лицу, не являющемуся потребителем, если уступка совершается до вступления решения суда в законную силу. Такие сделки будут признаваться недействительными. Если иное не предусмотрено законом, размер неустойки не может превышать сумму, уплаченную по договору, а при её несоразмерности ущербу суд вправе уменьшить санкцию.

