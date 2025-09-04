Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:11

Строительные работы как медленный яд: врачи предупреждают об опасности

Врач Алексенцева: пыль и химические испарения со стройки вызывают аллергию и болезни лёгких

Жить рядом со стройкой — испытание не только для терпения, но и для здоровья. Медики предупреждают: постоянное воздействие строительной пыли, химических испарений и шума может привести к развитию хронических заболеваний и заметно снизить качество жизни.

Аллергия и дыхательные проблемы

"Строительные работы часто сопровождаются выбросами пыли, вредных газов и мелких частиц", — пояснила врач общей практики Елена Алексенцева.

По её словам, у людей, склонных к аллергии, реакция может возникнуть уже через полчаса пребывания в зоне влияния стройки. Причиной становятся частицы цемента, гипса, известняка, древесины и других материалов. Симптомы — зуд, слезотечение, кашель, насморк и раздражение глаз.

Опасность заключается и в долгосрочных последствиях. Постоянный контакт с раздражающими веществами способен вызвать хронические заболевания лёгких, а также ослабить иммунитет.

Невидимый вред

Головные боли, утомляемость и снижение концентрации внимания могут проявиться у жильцов спустя несколько недель постоянного соседства со стройкой. Эти признаки часто недооценивают, списывая их на стресс или усталость, но они напрямую связаны с загрязнением воздуха и постоянным шумовым фоном.

Шум как источник стресса

Вреден не только строительный мусор, но и громкие звуки техники.

"Уровень шума выше 60 дБ вызывает хронический стресс", — отметила врач-невролог Бэлла Шахмурзаева.

Она добавила, что организм в таких условиях реагирует выбросом стрессовых гормонов. Это приводит к повышению давления, нарушениям сна и постоянной раздражительности.

Долгосрочные риски

Если человек длительное время живёт рядом со стройкой, риск поражения дыхательной и нервной систем значительно возрастает. Шум, пыль и химические вещества действуют комплексно, постепенно подтачивая здоровье.

Врачи советуют по возможности ограничивать пребывание на открытом воздухе рядом с активной стройкой, использовать воздухоочистители и беруши, а также внимательно следить за состоянием дыхательной и нервной систем.

