Скорая помощь
Скорая помощь
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:13

Падение с высоты закончилось чудом: в Москве спасли рабочего-маляра

Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты

В Москве фельдшеры скорой помощи и врачи Первой Градской больницы сумели спасти маляра, который сорвался со строительных лесов. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

Что произошло

Во время работы мужчина потерял равновесие и упал с большой высоты. В полёте он зацепился боком за острый край доски и получил глубокую рану. Несмотря на это, серьёзных внутренних повреждений удалось избежать.

По словам медиков, пострадавший буквально "родился в рубашке" — при таком падении можно было ожидать гораздо более тяжёлых травм.

Как оказали помощь

На место происшествия первыми прибыли фельдшеры скорой помощи. Они сразу провели УЗИ в полевых условиях, чтобы исключить внутреннее кровотечение — обследование показало, что внутренних повреждений нет.

В больнице травматологи:

  • остановили кровотечение,
  • установили дренаж,
  • аккуратно ушили рану.

Итог

Всего через четыре дня после инцидента рабочий был выписан и отправлен домой.

