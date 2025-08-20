Падение с высоты закончилось чудом: в Москве спасли рабочего-маляра
В Москве фельдшеры скорой помощи и врачи Первой Градской больницы сумели спасти маляра, который сорвался со строительных лесов. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения столицы.
Что произошло
Во время работы мужчина потерял равновесие и упал с большой высоты. В полёте он зацепился боком за острый край доски и получил глубокую рану. Несмотря на это, серьёзных внутренних повреждений удалось избежать.
По словам медиков, пострадавший буквально "родился в рубашке" — при таком падении можно было ожидать гораздо более тяжёлых травм.
Как оказали помощь
На место происшествия первыми прибыли фельдшеры скорой помощи. Они сразу провели УЗИ в полевых условиях, чтобы исключить внутреннее кровотечение — обследование показало, что внутренних повреждений нет.
В больнице травматологи:
- остановили кровотечение,
- установили дренаж,
- аккуратно ушили рану.
Итог
Всего через четыре дня после инцидента рабочий был выписан и отправлен домой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru