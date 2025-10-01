Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человекообразные роботы
Человекообразные роботы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:19

Будущее строительства: какие задачи уже сегодня делегируют ИИ

ИИ в строительстве: выгоды, риски и прогноз до 2030 года

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы, и строительная отрасль не исключение. Сегодня, по данным исследований, лишь 5-7% российских строительных компаний внедряют ИИ-технологии. Но даже этот небольшой процент показывает, что будущее за цифровизацией. Современные инструменты позволяют ускорять проектирование, повышать эффективность и снижать затраты.

Аргументы "против" внедрения ИИ

Несмотря на очевидные преимущества, многие компании пока не решаются внедрять технологии искусственного интеллекта. Причин несколько:

  • Недостаток знаний. Руководители и сотрудники не понимают, как работают алгоритмы, и опасаются ошибок.
  • Кадровый голод. В России не хватает специалистов по нейросетям, базам данных и разработке ИИ.
  • Консерватизм. Компании с традиционными методами работы сопротивляются переменам.
  • Инвестиции. Внедрение требует вложений, а быстрая окупаемость не всегда гарантирована.
  • Оцифровка данных. Прежде чем применять алгоритмы, нужно перевести огромные массивы информации в цифровой вид — это долго и дорого.
  • Безопасность. Боязнь утечки конфиденциальной информации тормозит внедрение технологий.

Преимущества применения ИИ

Несмотря на сложности, плюсы очевидны:

  • автоматизация рутинных процессов;
  • сокращение времени проектирования;
  • прогнозирование рисков и проблем;
  • повышение качества и снижение ошибок;
  • оптимизация использования ресурсов.

Что можно доверить ИИ

Некоторые процессы уже сегодня можно полностью делегировать алгоритмам:

  • автоматизированное проектирование на основе заданных параметров;
  • контроль качества в реальном времени;
  • анализ хода работ и выявление "узких мест";
  • прогнозирование задержек и рисков поставок;
  • расчёт сроков окупаемости проектов и прогноз продаж.

Что останется за человеком

Есть задачи, где искусственный интеллект бессилен:

  • принятие решений в нестандартных ситуациях;
  • разрешение конфликтов на строительной площадке;
  • разработка уникальных архитектурных концепций;
  • креативное проектирование, зависящее от воображения и культурного контекста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться, что ИИ полностью заменит специалистов.
    Последствие: потеря качества и ошибок больше, чем пользы.
    Альтернатива: внедрять ИИ как инструмент для поддержки людей.
  • Ошибка: начинать внедрение без оцифровки данных.
    Последствие: алгоритмы работают некорректно.
    Альтернатива: сначала создать цифровую базу, затем подключать модели.
  • Ошибка: использовать ИИ без учёта кибербезопасности.
    Последствие: утечка данных и репутационные риски.
    Альтернатива: внедрять защищённые системы с многоуровневым доступом.

А что если…

А что если ИИ станет основой управления строительством? В этом случае проекты будут проектироваться и реализовываться быстрее, а человеческое участие сосредоточится на творчестве, планировании и взаимодействии. Это приведёт к новой профессии — "архитектор данных" в строительстве, где инженеры будут курировать алгоритмы, а не вручную проверять чертежи.

Плюсы и минусы внедрения ИИ в строительстве

Плюсы Минусы
Сокращение затрат Высокие инвестиции на старте
Уменьшение числа ошибок Дефицит специалистов
Ускорение проектирования Низкая цифровизация компаний
Прогнозирование рисков Опасения утечки данных
Автоматизация рутины Сопротивление изменениям

FAQ

Будет ли ИИ проектировать дома полностью самостоятельно?
Нет, он сможет предлагать решения и оптимизировать их, но уникальные проекты останутся за людьми.

Можно ли доверить ИИ контроль качества?
Да, алгоритмы уже отслеживают соответствие стандартам и выявляют отклонения в реальном времени.

Когда окупится внедрение?
Срок зависит от масштаба компании, но в среднем первые результаты заметны через 2-3 года.

Будущее строительной отрасли связано не с заменой людей, а с усилением их возможностей с помощью технологий. ИИ становится помощником, который берёт на себя рутину, снижает риски и ускоряет процессы. Те компании, что первыми внедрят такие решения, получат серьёзное конкурентное преимущество.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зонирование маленькой квартиры: мебель, свет и текстиль в помощь сегодня в 17:07

Магия пространства: 5 приёмов зонирования однокомнатной квартиры

Однокомнатная квартира может быть удобной и уютной. Узнайте, как мебель, освещение и текстиль помогают грамотно зонировать пространство.

Читать полностью » Ремонт кухни своими руками: отделка стен, пола и потолка в 2025 году сегодня в 17:04

Косметический ремонт кухни: как обновить интерьер без капитальных затрат

Косметический ремонт кухни — способ обновить интерьер без лишних затрат. Узнайте, как выбрать материалы и грамотно распределить бюджет.

Читать полностью » Загородная недвижимость в 2025 году: от дач к домам для ПМЖ сегодня в 17:00

Загородный дом вместо квартиры: тренд, который перестал быть компромиссом

Загородный дом перестал быть дачей. Узнайте, почему россияне всё чаще выбирают компактные дома «под ключ» для постоянного проживания.

Читать полностью » Сода и уксус признаны самыми эффективными средствами для чистки плиты от нагара сегодня в 16:12

Сода, уксус и мыло: бюджетная тройка против нагара и жира

Узнайте, как быстро и просто справиться с жиром и нагаром на плите, сохранив её блеск. Эти шаги помогут вам очистить поверхность без лишних усилий.

Читать полностью » Эксперты предупредили: хлор и стальная вата портят поверхность бытовой техники сегодня в 15:06

Нержавейка под микроскопом: чем чистить можно, а чем категорически нельзя

Узнайте, как сохранить сияние бытовой техники из нержавейки без разводов и царапин: простые методы, неожиданные лайфхаки и советы экспертов.

Читать полностью » Интерьер в стиле лофт для небольшой квартиры: принципы оформления и зонирования сегодня в 10:42

Лофт для небольшой квартиры: дерево, кирпич, бетон и металл в отделке

Лофт в маленькой квартире — это свет, свобода и честные материалы. Разбираем зонирование, мебель и отделку, которые создают стильный и уютный интерьер.

Читать полностью » Рамен-шопы в Корее, Китае и Японии: зачем люди едят лапшу сразу после покупки сегодня в 9:06

Нудл-шопы: как устроены магазины рамена в Азии, Европе и США

Нудл-шопы — магазины, где можно не только купить рамен, но и приготовить его на месте. Разбираем формат, атмосферу и культовую Ramyun Library в Сеуле.

Читать полностью » Ремонт прихожей: плитка, ламинат и линолеум для зоны у входа сегодня в 8:57

Как сделать ремонт прихожей своими руками: материалы, потолок и освещение

Прихожая — визитная карточка дома. Разбираем, как обновить её своими руками: от выбора напольного покрытия до освещения и декора.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Орхидея лучше растёт в прозрачном пластиковом горшке
Спорт и фитнес

Учёные: упражнения не формируют просвет между бёдрами, решающую роль играет генетика
Красота и здоровье

Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор
Культура и шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о драках в хоровом училище Санкт-Петербурга
Садоводство

Газон сохраняет декоративность при ручном удалении сорняков и подсеве семян — отметила Ольга Воронова
Красота и здоровье

Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов
Авто и мото

Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы и нарушения дисциплины в первой половине 2025 года — CarScoops
Туризм

Амфитеатр Таррагоны II века вмещал до 15 тысяч зрителей и остаётся главным символом города
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet