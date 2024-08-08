Профессор Кулаков восхитился темпами жилищного строительства в Москве

В преддверии Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин подвёл промежуточные итоги работы градостроительного комплекса в этом году. С января по июль введено 5,3 млн кв. м недвижимости, включая 2,2 млн кв. м жилья, сообщил он.
РИАМО попросило прокомментировать эту информацию президента СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова.
В прошлом году в России сдали 51,7 млн кв. м нового многоквартирного жилья, из них 7,1 млн кв. м — московские новостройки. Таким образом, каждый седьмой квадратный метр жилья построен в Москве, сообщил он.
"Таких темпов жилищного строительства мы не видели никогда", — восхитился собеседник издания.
Причём 60 домов общей площадью 961,39 тыс. кв. м построены для нужд реновации, добавил он. "То есть 15% новоселов получили жильё от города безвозмездно, существенно улучшив жилищные условия. Это большое достижение столичного градостроительного комплекса", — заключил профессор.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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