Профессор Кулаков восхитился темпами жилищного строительства в Москве

Каждый седьмой квадратный метр жилья построен в Москве

В преддверии Дня строителя мэр Москвы Сергей Собянин подвёл промежуточные итоги работы градостроительного комплекса в этом году. С января по июль введено 5,3 млн кв. м недвижимости, включая 2,2 млн кв. м жилья, сообщил он.

РИАМО попросило прокомментировать эту информацию президента СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова.

В прошлом году в России сдали 51,7 млн кв. м нового многоквартирного жилья, из них 7,1 млн кв. м — московские новостройки. Таким образом, каждый седьмой квадратный метр жилья построен в Москве, сообщил он.

"Таких темпов жилищного строительства мы не видели никогда", — восхитился собеседник издания.

Причём 60 домов общей площадью 961,39 тыс. кв. м построены для нужд реновации, добавил он. "То есть 15% новоселов получили жильё от города безвозмездно, существенно улучшив жилищные условия. Это большое достижение столичного градостроительного комплекса", — заключил профессор.