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Вице-премьер РФ Хуснуллин: объем строительства в России с 2019 года вырос почти на 35%
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Вице-премьер России заявил о росте объема строительства более чем на треть за последние несколько лет

Вице-премьер РФ Хуснуллин: объем строительства в России с 2019 года вырос почти на 35%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о значительном увеличении объема строительства в стране с 2019 года. Согласно его презентации на совещании с президентом Владимиром Путиным, показатели выросли почти на 35%, достигнув 1,275 трлн рублей.

Это на 13,1% превышает результаты за аналогичный период 2023 года. Объем работ в сфере строительства с 2019 года по июль 2024 года продемонстрировал значительный рост.

Фото: commons.wikimedia.org/Crannofonix (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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