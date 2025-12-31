Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:41

Недострой стал кормушкой: кражи в Бахчисарайском районе растянулись на месяцы

В Бахчисарайском районе раскрыли серию краж со стройки — МВД по Республике Крым

В Бахчисарайском районе раскрыта серия краж, которая на первый взгляд выглядела как случайный эпизод, но на деле растянулась на несколько месяцев. Недостроенный дом, оставшийся без охраны, стал объектом регулярных визитов злоумышленника, что в итоге привело к уголовному делу. О задержании подозреваемого сообщает МВД по Республике Крым.

По данным правоохранителей, речь идёт о местном жителе, который действовал не спонтанно, а системно, пользуясь уязвимостями строительного объекта. Отсутствие ограждения и окон сыграло ключевую роль в развитии ситуации.

Как совершались кражи

Следствием установлено, что 39-летний мужчина в период с сентября по декабрь неоднократно проникал на территорию недостроенного дома. Основной целью стал гараж, доступ в который был свободным из-за отсутствия защитных конструкций.

За это время он похитил 200 пружинных зажимов для опалубки. Общая стоимость строительных материалов составила 23 тысячи рублей. Действия носили повторяющийся характер, что позволило квалифицировать их как серию краж.

Судьба похищенного имущества

Как уточнили в полиции, украденные зажимы подозреваемый продал всего за 5 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды. В ходе разбирательства мужчина пояснил, что обратил внимание на недостроенный объект случайно — во время сбора шиповника.

Именно тогда, по его словам, у него возникла мысль проверить, можно ли вынести со стройплощадки какие-либо материалы. После первой удачной попытки он продолжил незаконные визиты на объект.

Меры и дальнейшее разбирательство

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД сообщили, что материалы уголовного дела уже направлены в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям обвиняемого предстоит дать в ходе судебного разбирательства.

