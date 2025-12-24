Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:05

То, что случилось на стройке, почувствовала вся улица: опасное ЧП произошло в Москве

При взрыве на стройке в Москве газовый баллон отбросило на 200 метров — SHOT

Взрыв на строительной площадке в Москве едва не закончился трагедией для прохожих. Мощный хлопок был слышен на значительном расстоянии, а источник взрыва оказался настолько сильным, что тяжёлый объект отбросило далеко за пределы стройки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ЧП на Нахимовском проспекте

По информации канала, инцидент произошёл на строительной площадке жилого комплекса "Новые Академики", расположенного на Нахимовском проспекте. На территории объекта взорвался крупный газовый баллон, использовавшийся при проведении строительных работ.

Очевидцы рассказали, что сначала услышали громкий взрыв, после чего баллон по воздуху пролетел почти 200 метров и упал на тротуар за пределами стройплощадки.

Пострадавшие и помощь врачей

В результате взрыва пострадали два человека. По данным SHOT, оба были оперативно доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация о характере травм уточняется, однако речь идёт о госпитализации, что указывает на серьёзность последствий.

