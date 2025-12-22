Поддержка кончилась, ответственность вернулась: рынок долевого строительства входит в новый режим

Решение, от которого застройщики ожидали отсрочки, оказалось окончательным. Уже с начала 2026 года ответственность за срыв сроков при долевом строительстве вновь будет применяться в полном объёме. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявления представителей федеральной власти.

Решение правительства и позиция президента

Правительство России приняло решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Об этом 22 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Речь идёт о временной мере поддержки отрасли, действовавшей в условиях экономической нестабильности и позволявшей девелоперам избегать финансовых санкций за задержки ввода жилья.

Глава правительства подчеркнул, что решение принято в рамках поручений главы государства.

"Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли", — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Таким образом, с 1 января мораторий официально прекращает своё действие.

Контекст и заявления Владимира Путина

Ранее о том, что продление меры поддержки не планируется, заявил президент России Владимир Путин. 19 декабря в ходе мероприятия "Итоги года" он сообщил, что в стране не будет продлён мораторий, введённый для поддержки строительной отрасли. По его словам, текущая ситуация требует перехода к более жёсткой дисциплине в сфере жилищного строительства.