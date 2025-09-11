В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре
В октябре 2025 года в Челябинске подорожают строительные материалы. Причина — девальвация рубля, рассказал URA. RU директор по маркетингу и развитию сети "Добрострой" Андрей Романков.
Насколько вырастут цены
-
Российские стройматериалы - на 5-10%.
-
Импортные товары - на 10-15%.
Почему пока цены стабильны
По словам Романкова, рост стоимости временно сдерживается за счёт старых складских запасов:
"Сейчас в Челябинске цены на стройматериалы не растут. В магазинах старые партии, что позволяет удерживать низкий уровень. Но с октября, когда начнут приходить новые поставки, стоимость повысится".
Какие товары подорожают
Больше всего изменение цен затронет:
-
сантехнику,
-
инструменты,
-
керамическую плитку и керамогранит,
-
сезонные товары.
Частично вырастут цены и на обои.
