В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре

вчера в 20:11

Когда возврат невозможен: почему сети проще предложить замену, чем деньги

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере сети «Вкусно и точка». Семья выбросила заказ, а сотрудники предложили лишь заменить один продукт.

08.09.2025 в 23:27

Нефтяные деньги тают: как падение цен на нефть ударило по бюджету Прикамья

В Пермском крае налоговые поступления от нефтяников снизились: прибыль — на 32%, НДПИ — на 25%. Причина в падении цен на нефть и отраслевых проблемах.

08.09.2025 в 22:27

Баллы выросли, место упало: Пермский край потерял позицию в рейтинге труда

Пермский край потерял одну позицию в рейтинге рынка труда и занял 17-е место, несмотря на рост баллов и увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест.

08.09.2025 в 21:16

67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

В Пермском крае медианная зарплата достигла 67,8 тыс. рублей и превысила ожидания соискателей. Работодатели стали реже открывать вакансии, а конкуренция выросла.

08.09.2025 в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

08.09.2025 в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

08.09.2025 в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

08.09.2025 в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона более 509 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Опасность сохраняется и осенью, особенно в грибных лесах.

