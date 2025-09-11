Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:01

В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре

В Челябинске с октября 2025 года вырастут цены на стройматериалы из-за девальвации рубля

В октябре 2025 года в Челябинске подорожают строительные материалы. Причина — девальвация рубля, рассказал URA. RU директор по маркетингу и развитию сети "Добрострой" Андрей Романков.

Насколько вырастут цены

  • Российские стройматериалы - на 5-10%.

  • Импортные товары - на 10-15%.

Почему пока цены стабильны

По словам Романкова, рост стоимости временно сдерживается за счёт старых складских запасов:

"Сейчас в Челябинске цены на стройматериалы не растут. В магазинах старые партии, что позволяет удерживать низкий уровень. Но с октября, когда начнут приходить новые поставки, стоимость повысится".

Какие товары подорожают

Больше всего изменение цен затронет:

  • сантехнику,

  • инструменты,

  • керамическую плитку и керамогранит,

  • сезонные товары.

Частично вырастут цены и на обои.

