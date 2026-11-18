Когда бетонная плита получает удар, она не ломается мгновенно. За доли секунды до катастрофы внутри материала происходит тихая, незаметная работа: микроскопические трещины рожаются, растут и сливаются в крупные разрушения. Ученые из Санкт-Петербургского университета научились измерять время, которое отделяет начало этих процессов от момента, когда материал уже не спасти. Их метод позволяет оценивать прочность конструкций даже тогда, когда экспериментальных данных мало, а помехи в измерениях неизбежны.

Время перед крахом

Привычные инженерные расчеты часто опираются на медленное нагружение: давление, вес, статическое усилие. Но в реальности мосты и здания сталкиваются с другими угрозами — ударами, взрывами, высокоскоростными воздействиями. В таких условиях материал ведет себя иначе. Чтобы понять, как он разрушится, нужно измерять не только величину силы, но и скорость, с которой эта сила действует.

Ключевым инструментом в работе исследователей стал критерий времени инкубации. Это не срок жизни одной конкретной трещины, а интегральная характеристика всего предшествующего разрушению процесса. Научный сотрудник СПбГУ Людмила Игушева объясняет, что этот показатель можно рассматривать как фундаментальное свойство материала, наряду с пределом прочности или модулем Юнга. Если у одного состава инкубация длится дольше, значит, он лучше сопротивляется быстрому разрушению, даже если на первый взгляд его статическая прочность не выглядит выдающейся.

Для проверки этого подхода специалисты отобрали четыре строительных состава. Два из них содержали золу-уноса — побочный продукт сжигания угля, еще два — доменный шлак из производства чугуна. Эти материалы сегодня рассматриваются как альтернатива традиционному цементу, способная снизить углеродный след строительства. Образцы испытывали на 7-е и 56-е сутки после приготовления, чтобы проследить, как меняется поведение материала по мере твердения.

Точность при дефиците данных

Высокоскоростные испытания — дорогая и технически сложная процедура. Получить многократные точные измерения в таких условиях крайне трудно. Кроме того, в экспериментах всегда присутствуют случайные помехи, которые заранее невозможно полностью описать. Именно здесь в игру вступает улучшенный алгоритм искусственного интеллекта, разработанный доцентом СПбГУ Григорием Волковым.

«Мы применили метод, который позволяет оценивать параметры модели даже по небольшому количеству данных», — отметил он. Алгоритм учитывает случайные возмущения и извлекает из этого малого набора информацию о времени инкубации. Это критически важно для оценки новых низкоуглеродных составов, где дорогостоящие масштабные тесты проводить не всегда возможно или целесообразно.

Результаты оказались закономерными: по мере твердения время инкубации у всех четырех составов увеличивалось. Это свидетельствует о том, что внутренняя структура материала меняется, становясь более устойчивой к быстрому разрушению. Связь между микроструктурным развитием и макропрочностью подтверждается количественно, а не только качественными наблюдениями.

Исследование опубликовано в научном журнале Theoretical and Applied Fracture Mechanics. В перспективе ученые планируют продолжить эксперименты в лаборатории «Динамика и экстремальные характеристики перспективных наноструктурированных материалов» СПбГУ. Там будут изучать влияние повторяющихся нагрузок и глубже раскрывать связь между твердением и временем инкубации. В конечном счете, эта работа может стать основой для новых стандартов оценки прочности, которые учитывают динамику разрушения, а не только статическое сопротивление.