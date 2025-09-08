Худая от природы: куда на самом деле исчезают калории из организма

Тренер по весу из Великобритании Белла Барнс перед каждой консультацией уже догадывается, с чем придут новые клиентки. Они жалуются не на лишние килограммы, а на их отсутствие.

"На прошлой неделе ко мне пришла девушка, которая носит леггинсы с подушечками для ягодиц. А другая летом надевает сразу три пары леггинсов, чтобы выглядеть чуть крупнее", — рассказывает она.

Эти женщины принадлежат к почти незаметной группе — тем, кто считает себя чрезмерно худым и страдает от этого. В мире, где миллиарды борются с ожирением, остаётся меньшинство: около 1,9% людей от природы худы. Только в США таких насчитывается около 6,5 миллиона.

Научная тайна метаболизма

У конституционально худых индекс массы тела часто ниже 18,5, иногда даже падает до 14. При росте 1,5 м это всего 32 килограмма. При этом они едят не меньше других и не обязательно занимаются спортом.

Учёные называют это состояние "настоящей загадкой", ведь оно противоречит базовым знаниям о метаболизме. Изучено оно плохо: десятки исследований против тысяч, посвящённых ожирению.

Недавние работы показывают: естественная худоба — словно "зеркало ожирения". Именно поэтому учёные надеются, что, исследуя худых людей, они найдут ключ и к лечению избыточного веса.

Генетика и эксперимент с близнецами

Впервые о феномене писали ещё в 1933 году. Но настоящий прорыв случился в 1990-м, когда в эксперименте с 12 парами однояйцевых близнецов каждому добавляли по 1000 лишних калорий ежедневно.

Через три месяца участники в среднем набрали 8 кг. Но разброс оказался огромным: один близнец — почти 14 кг, другой — меньше 5. При этом разница между парами была в три раза выше, чем внутри пары. Это указывает на мощный генетический фактор.

Позже стало ясно: "естественные худые" даже при переедании быстро возвращаются к прежнему весу. Их организм словно сопротивляется лишним килограммам.

Социальное давление и стереотипы

Сложности худых не только физиологические, но и социальные. Мужчины страдают от того, что не соответствуют образу "сильного тела". Женщины — от отсутствия форм. А ещё - от подозрений в анорексии или булимии.

"Эти люди получают комментарии от незнакомцев прямо на улице. Некоторые боятся выйти в туалет после семейного ужина, чтобы их не заподозрили в расстройстве пищевого поведения", — говорит исследователь из Копенгагенского университета Йенс Лунд.

Барнс тоже сталкивалась с этим давлением. Родные замечали её худобу, но игнорировали переживания. "Мне казалось, что об этом нельзя говорить", — признаётся она.

Куда исчезают калории

Исследования показали: у худых от природы людей нормальное количество жира, но меньше мышц и костной массы. Это увеличивает риски остеопороза и снижает силу.

Калории у них могут "сгорать" необычными путями: через повышенную активность бурого жира, постоянное ёрзание или даже с потерями через кал и мочу. Иногда до 200 калорий в день выводится, не усваиваясь.

Гены как ключ к разгадке

Около 74% худых имеют родственников с таким же телосложением. Исследователи связывают это с генами, которые одновременно участвуют и в механизмах ожирения. Особое внимание вызывает ген ALK: у мышей без него не набирается вес даже при жирной диете.

"Если мы поймём, что защищает этих людей от лишнего веса, мы сможем использовать этот механизм для создания лекарства", — считает Лунд.

Личный путь Беллы Барнс

Сама Барнс смогла набрать около 18 кг — с помощью силовых тренировок и правильного питания. Она обучает других женщин и делится своим опытом в соцсетях.

Теперь её философия проста: калории должны быть качественными. "Не все калории одинаковы. Нужно есть цельные продукты", — подчёркивает она.

Сегодня Барнс гордится сильным телом, которое ей удалось выстроить. А если прибавит ещё пару килограммов, добавляет она, то станет "совсем счастливой".