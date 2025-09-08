Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Худеющая девушка
Худеющая девушка
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Худая от природы: куда на самом деле исчезают калории из организма

Исследования: у худых от природы выше риск остеопороза из-за низкой мышечной массы

Тренер по весу из Великобритании Белла Барнс перед каждой консультацией уже догадывается, с чем придут новые клиентки. Они жалуются не на лишние килограммы, а на их отсутствие.

"На прошлой неделе ко мне пришла девушка, которая носит леггинсы с подушечками для ягодиц. А другая летом надевает сразу три пары леггинсов, чтобы выглядеть чуть крупнее", — рассказывает она.

Эти женщины принадлежат к почти незаметной группе — тем, кто считает себя чрезмерно худым и страдает от этого. В мире, где миллиарды борются с ожирением, остаётся меньшинство: около 1,9% людей от природы худы. Только в США таких насчитывается около 6,5 миллиона.

Научная тайна метаболизма

У конституционально худых индекс массы тела часто ниже 18,5, иногда даже падает до 14. При росте 1,5 м это всего 32 килограмма. При этом они едят не меньше других и не обязательно занимаются спортом.

Учёные называют это состояние "настоящей загадкой", ведь оно противоречит базовым знаниям о метаболизме. Изучено оно плохо: десятки исследований против тысяч, посвящённых ожирению.

Недавние работы показывают: естественная худоба — словно "зеркало ожирения". Именно поэтому учёные надеются, что, исследуя худых людей, они найдут ключ и к лечению избыточного веса.

Генетика и эксперимент с близнецами

Впервые о феномене писали ещё в 1933 году. Но настоящий прорыв случился в 1990-м, когда в эксперименте с 12 парами однояйцевых близнецов каждому добавляли по 1000 лишних калорий ежедневно.

Через три месяца участники в среднем набрали 8 кг. Но разброс оказался огромным: один близнец — почти 14 кг, другой — меньше 5. При этом разница между парами была в три раза выше, чем внутри пары. Это указывает на мощный генетический фактор.

Позже стало ясно: "естественные худые" даже при переедании быстро возвращаются к прежнему весу. Их организм словно сопротивляется лишним килограммам.

Социальное давление и стереотипы

Сложности худых не только физиологические, но и социальные. Мужчины страдают от того, что не соответствуют образу "сильного тела". Женщины — от отсутствия форм. А ещё - от подозрений в анорексии или булимии.

"Эти люди получают комментарии от незнакомцев прямо на улице. Некоторые боятся выйти в туалет после семейного ужина, чтобы их не заподозрили в расстройстве пищевого поведения", — говорит исследователь из Копенгагенского университета Йенс Лунд.

Барнс тоже сталкивалась с этим давлением. Родные замечали её худобу, но игнорировали переживания. "Мне казалось, что об этом нельзя говорить", — признаётся она.

Куда исчезают калории

Исследования показали: у худых от природы людей нормальное количество жира, но меньше мышц и костной массы. Это увеличивает риски остеопороза и снижает силу.

Калории у них могут "сгорать" необычными путями: через повышенную активность бурого жира, постоянное ёрзание или даже с потерями через кал и мочу. Иногда до 200 калорий в день выводится, не усваиваясь.

Гены как ключ к разгадке

Около 74% худых имеют родственников с таким же телосложением. Исследователи связывают это с генами, которые одновременно участвуют и в механизмах ожирения. Особое внимание вызывает ген ALK: у мышей без него не набирается вес даже при жирной диете.

"Если мы поймём, что защищает этих людей от лишнего веса, мы сможем использовать этот механизм для создания лекарства", — считает Лунд.

Личный путь Беллы Барнс

Сама Барнс смогла набрать около 18 кг — с помощью силовых тренировок и правильного питания. Она обучает других женщин и делится своим опытом в соцсетях.

Теперь её философия проста: калории должны быть качественными. "Не все калории одинаковы. Нужно есть цельные продукты", — подчёркивает она.

Сегодня Барнс гордится сильным телом, которое ей удалось выстроить. А если прибавит ещё пару килограммов, добавляет она, то станет "совсем счастливой".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные показали влияние альбинизма на зрение тростниковых жаб вчера в 20:51

Генетическая загадка тростниковых жаб — почему альбиносы обречены

Почему альбиносы так редко встречаются в природе? Новое исследование с генетически модифицированными жабами раскрывает неожиданные причины редкости альбинизма и роль зрения в выживании.

Читать полностью » Астрономы зафиксировали повторную вспышку сверхновой SN 2023zkd вчера в 19:22

Звезда, которая взорвалась дважды — космическая загадка, меняющая представления

Космическая загадка: сверхновая вспыхнула дважды благодаря черной дыре-соседке. Ученые раскрыли тайну необычного сияния SN 2023zkd — редкого события в астрономии.

Читать полностью » Университет Бригама Янга разработал семейство складных космических конструкций из оригами вчера в 19:13

Оригами в космосе: как плоский диск превращается в сложный механизм

Американские инженеры создали новое семейство оригами, способное складываться и раскрываться как цветок. Эта технология обещает революцию в проектировании космических конструкций и робототехники.

Читать полностью » Археологи раскопали храм Деметры с тысячами сосудов в Эги вчера в 18:53

Как древние греки молились за урожай, оставляя миниатюрные сосуды в тайном храме

Археологи нашли в древнегреческом городе Эги уникальный храм Деметры с тысячей миниатюрных сосудов, раскрывающих тайны религиозных обрядов и надежд на плодородие.

Читать полностью » Археологи обнаружили этрусскую урну III века до н.э. в Перудже вчера в 18:01

Почему в урне элиты нет ни костей, ни пепла? Тайна древнего обряда

В Перудже нашли урну с Медузой, но без останков — только сосуды. Что это значит для этрусских традиций? Тайна древнего ритуала раскрывается в некрополе Палаццоне.

Читать полностью » Солнечные бури угрожают спутникам на орбите Земли вчера в 17:13

Электронный шторм из космоса: почему спутники оказались на грани катастрофы

Астрономы раскрыли механизм сверхбыстрых электронов на Солнце с помощью Solar Orbiter. Что угрожает спутникам и электросетям? Новые данные о солнечной активности обещают точные прогнозы.

Читать полностью » Учёные нашли платиновые частицы в осадках моря Баффина вчера в 17:03

12 800 лет назад Земля пережила катастрофу, о которой молчат учебники

Учёные нашли новые доказательства, что 12 800 лет назад Земля столкнулась с потоком обломков кометы, что вызвало резкое похолодание и экологические катастрофы.

Читать полностью » Палеоантропологи обнаружили раннее изменение рациона у предков Homo по зубам вчера в 16:53

Когда зубы отстают: удивительная история эволюции питания наших предков

Наши предки жевали грубые растения до адаптации зубов — первый случай, когда поведение изменило эволюцию. Анализ изотопов раскрывает тайны диеты древних приматов: от фруктов к травам и злакам. Что это значит для Homo?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение
Садоводство

Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго
Спорт и фитнес

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут
Еда

Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления
Туризм

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"
Спорт и фитнес

Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее
Питомцы

Ветеринар Зимбрес назвала признаки стресса у кошек и способы его снизить
Авто и мото

Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet