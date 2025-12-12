Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:24

Референдум не нужен: в Москве напомнили, чей Донбасс по Конституции России

Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского

Реакция Москвы на заявления Киева о возможных форматах урегулирования вновь была сформулирована в жёсткой и однозначной форме. Об этом сообщает РИАН, передавая комментарий помощника президента России Юрия Ушакова по поводу идеи Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу.

Юрий Ушаков отреагировал на сообщения о том, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросам территорий. По его словам, подобные инициативы не имеют правового значения с точки зрения российской стороны. Помощник президента напомнил, что статус Донбасса закреплён в основном законе страны.

В комментарии журналисту Life Александру Юнашеву он заявил:

"Донбасс — российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником — сегодня День Конституции".

Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил, что Владимир Зеленский допустил возможность вынесения территориальных вопросов на всеукраинский референдум. Эта идея была озвучена на фоне продолжающихся дискуссий о путях политического урегулирования и поиске форматов, которые могли бы быть восприняты как легитимные внутри страны.

Заявление вызвало резонанс, поскольку территориальная тематика остаётся одной из самых чувствительных как для украинской, так и для российской стороны. Именно поэтому комментарий Ушакова был воспринят как принципиальный и адресованный не только Киеву, но и международной аудитории, отмечают аналитики.

