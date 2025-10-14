Запор без таблеток: врачи рассказали, как наладить работу кишечника естественным путём

Запор — деликатная, но очень распространённая проблема. Врачи отмечают, что с ней сталкивается почти каждый второй взрослый человек, особенно при малоподвижном образе жизни и несбалансированном питании. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев неприятность можно устранить без лекарств и клизм — достаточно скорректировать привычки.

"Чаще всего человеку достаточно соблюдать питьевой режим, регулярно потреблять больше фруктов, овощей и клетчатки. Также важно регулярно заниматься спортом", — пояснила диетолог Ольга Ермошина.

По словам специалиста, если запор не связан с серьёзными патологиями, организм сам справится, нужно лишь помочь ему восстановить естественный ритм.

Почему возникают запоры

Запоры могут быть следствием не только заболеваний, но и банального образа жизни.

Основные причины:

нехватка жидкости;

малоподвижность;

скудный рацион, бедный клетчаткой;

стресс и нарушение сна;

частое подавление позывов к дефекации.

Когда человек мало пьёт, каловые массы становятся плотными, кишечник работает медленнее. А сидячая работа замедляет перистальтику — естественные волнообразные движения кишечника, которые продвигают содержимое вперёд.

Минеральная вода с магнием и движение — естественные стимуляторы

"Сложности с опорожнением кишечника пройдут, если пить минеральную воду с магнием", — добавила гастроэнтеролог.

Магний обладает мягким послабляющим эффектом: он притягивает воду в кишечник, делая стул мягче и облегчая его прохождение. При этом важно не превышать дозу — достаточно 1-2 стаканов слабоминерализованной воды в день.

Физическая активность также играет решающую роль: даже 20-30 минут ходьбы, йоги или плавания в день ускоряют работу кишечника.

Таблица "Плюсы и минусы" способов борьбы с запором