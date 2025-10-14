Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Больной живот
Больной живот
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:17

Запор без таблеток: врачи рассказали, как наладить работу кишечника естественным путём

Врачи объяснили, что запор чаще связан с образом жизни, а не с болезнями

Запор — деликатная, но очень распространённая проблема. Врачи отмечают, что с ней сталкивается почти каждый второй взрослый человек, особенно при малоподвижном образе жизни и несбалансированном питании. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев неприятность можно устранить без лекарств и клизм — достаточно скорректировать привычки.

"Чаще всего человеку достаточно соблюдать питьевой режим, регулярно потреблять больше фруктов, овощей и клетчатки. Также важно регулярно заниматься спортом", — пояснила диетолог Ольга Ермошина.

По словам специалиста, если запор не связан с серьёзными патологиями, организм сам справится, нужно лишь помочь ему восстановить естественный ритм.

Почему возникают запоры

Запоры могут быть следствием не только заболеваний, но и банального образа жизни.
Основные причины:

  • нехватка жидкости;

  • малоподвижность;

  • скудный рацион, бедный клетчаткой;

  • стресс и нарушение сна;

  • частое подавление позывов к дефекации.

Когда человек мало пьёт, каловые массы становятся плотными, кишечник работает медленнее. А сидячая работа замедляет перистальтику — естественные волнообразные движения кишечника, которые продвигают содержимое вперёд.

Минеральная вода с магнием и движение — естественные стимуляторы

"Сложности с опорожнением кишечника пройдут, если пить минеральную воду с магнием", — добавила гастроэнтеролог.

Магний обладает мягким послабляющим эффектом: он притягивает воду в кишечник, делая стул мягче и облегчая его прохождение. При этом важно не превышать дозу — достаточно 1-2 стаканов слабоминерализованной воды в день.

Физическая активность также играет решающую роль: даже 20-30 минут ходьбы, йоги или плавания в день ускоряют работу кишечника.

Таблица "Плюсы и минусы" способов борьбы с запором

Метод Плюсы Минусы
Увеличение клетчатки Естественный и безопасный способ Может вызывать газообразование в первые дни
Минеральная вода с магнием Быстро улучшает перистальтику Не подходит при болезнях почек
Физическая активность Стимулирует обмен веществ и тонус кишечника Требует регулярности
Клизмы Мгновенный эффект Риск раздражения слизистой и привыкания
Лёгкие слабительные (растительные) Можно применять кратковременно При длительном приёме снижают тонус кишечника

Советы шаг за шагом

  1. Пейте больше воды. В день необходимо не менее 1,5-2 литров жидкости. Утром полезно выпивать стакан тёплой воды натощак.

  2. Добавьте клетчатку. Овощи, фрукты, отруби, овсянка и бобовые нормализуют стул и создают объём.

  3. Не пропускайте приёмы пищи. Регулярный режим питания формирует устойчивый ритм работы кишечника.

  4. Больше двигайтесь. Утренняя зарядка, растяжка и прогулки — простая профилактика запоров.

  5. Слушайте организм. Не игнорируйте позывы к опорожнению — привычка терпеть только усугубляет проблему.

  6. Откажитесь от клизм. Использовать их можно лишь в исключительных случаях по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать слабительные при каждом запоре.
    Последствие: кишечник "ленится" работать самостоятельно.
    Альтернатива: скорректировать рацион и питьевой режим.

  • Ошибка: прибегать к клизме при каждом дискомфорте.
    Последствие: раздражение слизистой и зависимость от процедуры.
    Альтернатива: использовать природные источники магния и клетчатку.

  • Ошибка: полностью исключать жиры.
    Последствие: замедление обмена веществ и запоры.
    Альтернатива: добавлять растительные масла — оливковое, льняное, подсолнечное.

Мифы и правда о запорах

Миф 1. Клизма — безопасный способ очищения организма.
Правда. Частое использование нарушает естественную микрофлору и может вызвать микротрещины.

Миф 2. Запоры бывают только у пожилых.
Правда. Проблема встречается у всех возрастов, особенно при сидячей работе и стрессах.

Миф 3. Фрукты и овощи всегда помогают.
Правда. Некоторая растительная пища (бананы, рис) может, наоборот, замедлять стул при избыточном употреблении.

А что если ничего не помогает?

Если проблема сохраняется дольше трёх дней, сопровождается болью, вздутием или кровью в стуле — это повод обратиться к врачу.
Гастроэнтеролог проведёт обследование: анализ кала, УЗИ брюшной полости, колоноскопию. Такие симптомы могут указывать на заболевания кишечника — от синдрома раздражённого кишечника до непроходимости.

Исторический контекст

Проблемы со стулом известны с древности. Ещё Гиппократ писал, что "чистота кишечника — залог здоровья тела". В Средневековье запоры лечили настоями трав и массажами живота. В XIX веке появились первые аптечные слабительные, а в XX — волна увлечения клизмами. Современная медицина доказала: лучший способ профилактики — естественный ритм питания, движение и вода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярное употребление коричневого риса укрепляет сердце и поддерживает обмен веществ сегодня в 9:47
Польза с побочкой: как не переусердствовать с коричневым рисом и не накопить лишнего мышьяка

Коричневый рис — источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Узнайте, чем он полезен, как его правильно готовить и кому стоит ограничить употребление.

Читать полностью » Офтальмолог Соловей: доказательств влияния черники на улучшение зрения не найдено сегодня в 4:42
Черничный обман зрения: что на самом деле помогает глазам

Черника давно стала символом здоровья глаз. Но действительно ли она улучшает зрение, и что на самом деле работает? Отвечают офтальмологи.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова: тмин улучшает симптомы синдрома раздражённого кишечника сегодня в 3:38
Аптечка на кухне: травы и пряности, которые облегчают пищеварение

Мята, тмин и фенхель не просто ароматные специи, а настоящие помощники пищеварения. Как их правильно использовать и кому стоит быть осторожным?

Читать полностью » Врачи напомнили, что кофе и шоколад повышают давление при гипертонии сегодня в 2:34
Кофе с шоколадом: бодрость или перегрузка? Врачи рассказали, кому нельзя этот дуэт

Кофе с шоколадом — идеальное утро для одних и испытание для других. Почему этот дуэт бодрит и когда лучше выбрать чай — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Лор-врач Зайцев предупредил: промывание носа при заложенности может вызвать гайморит сегодня в 1:30
Полезная привычка, которая может обернуться гайморитом: как правильно промывать нос

Промывания носа считаются безобидной процедурой, но врач предупреждает: при неправильном подходе можно заработать гайморит. Как делать всё правильно — в материале.

Читать полностью » Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле сегодня в 0:26
Канцероген или витаминный коктейль: что на самом деле скрывает пальмовое масло

Пальмовое масло давно окутано мифами — его обвиняют во всех смертных грехах, от ожирения до рака. Но действительно ли оно так опасно, как принято считать?

Читать полностью » Кардиолог Навин Бхамри: тяжесть в груди и вздутие живота могут быть признаками тихого сердечного приступа вчера в 23:17
Лёгкое вздутие — тяжёлые последствия: сердце может просить помощи

Разоблачение опасных мифов о тяжелых симптомах в груди: узнайте, как отличить сердечный приступ от пищеварительных проблем и не упустить время на помощь.

Читать полностью » Сухость и трещины у крыльев носа зимой связаны с нарушением липидного барьера — эксперты вчера в 23:02
Крем не помогает, нос трескается и чешется — вы попали в ловушку зимнего ухода

Почему вокруг носа всё время шелушится и щиплет, даже если вы щедро мажетесь кремом? Разбираем главные причины и показываем рабочую схему ухода — по шагам.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Что посмотреть в Вене, кроме «Поцелуя» Климта: гид по современному искусству
Еда
Салат с морепродуктами от профессиональных поваров включает кальмары, креветки и красную икру
Авто и мото
Современные радар-детекторы снижают ложные срабатывания благодаря сигнатурным технологиям
Туризм
Seegrotte Hinterbrühl: озеро, которое стоит увидеть своими глазами
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лопес рассказала, как на концерте в Польше у неё распался костюм
Авто и мото
В Москве начнут строительство платной трассы между Новорижским шоссе и обходом Одинцово
Еда
Рецепт салата с шампиньонами и яйцами включает майонезную заправку
Культура и шоу-бизнес
Продюсер Бабичев заявил, что Бабкиной не хватает новых хитов и современного продюсирования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet