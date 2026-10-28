Россияне все чаще ищут тайных хозяев мира: что заставляет образованных людей верить в заговор

Всплеск веры в конспирологические теории среди населения вызван попыткой психики найти опору в нестабильном мире, рассказала парапсихолог, клинический психолог Марианна Абравитова. В комментарии для NewsInfo эксперт разъяснила, что современные социальные вызовы заставляют людей искать простые ответы на сложные вопросы через мифологизацию реальности.

Ранее сообщалось, что социологи РАН зафиксировали резкий рост числа граждан, разделяющих идеи о глобальном заговоре и паранормальных явлениях. По данным исследователей, за последние 26 лет количество сторонников теории международного сговора против России увеличилось почти вдвое — с 28,8% до 51,5%. Также в обществе стали чаще фиксировать интерес к феноменам НЛО, астрологии и телепатии.

Психолог подчеркнула, что наблюдаемый процесс нельзя назвать аномалией, так как он базируется на фундаментальной потребности человека в упорядоченности. Когда окружающая среда становится непредсказуемой или враждебной, конспирология выступает своего рода психологическим щитом. Подобные убеждения помогают снизить уровень стресса, создавая видимость контроля над ситуацией. Специалисты подчеркивают, что состояние тревоги требует внимательного отношения к эмоциональной гигиене.

"Теории заговора предлагают понятное и простое объяснение. Такие теории работают на профилактику тревоги и создают нам иллюзию, что у хаоса есть некий управляющий центр. Ну, например, мировое правительство или инопланетяне", — пояснила Абравитова.

Психолог обратила внимание на трансформацию социального портрета типичного приверженца таких идей. Если раньше конспирология считалась уделом малообеспеченных мужчин старшего возраста, то сегодня к ней все чаще склоняются высокообразованные люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.

Феномен объясняется статусной несовместимостью, когда высокая квалификация не обеспечивает желаемого уровня жизни. Нередко длительная нехватка денег провоцирует когнитивные искажения, при которых человек винит в своих неудачах не рыночные механизмы, а внешние тайные силы.

"Причина в статусной несовместимости, потому что у них высокая квалификация, но она не приносит ожидаемого дохода. И это порождает, конечно, фрустрацию. Конспирология дает спасительное объяснение. Не я — неудачник, а система работает против меня", — отметила специалист.

Важную роль в распространении антинаучных идей играют медиа и псевдонаучные сенсации, транслируемые в информационном поле. Развитие технологий также вносит свой вклад: для старшего поколения, среди которого уровень доверия к тайному правительству достигает пятидесяти процентов, современные стандарты связи остаются пугающими факторами. В таких условиях многим сложно сохранить критическое мышление и не поддаться влиянию шокирующих гипотез.

Вместе с тем на фоне неопределенности продолжает расти популярность оккультных услуг, становясь ответом на массовый запрос по поиску простых решений.

Эксперт добавила, что рост подобных настроений не связан с уровнем интеллекта. Это бессознательный механизм защиты от хаоса в мире, который кажется несправедливым. Поиск внешнего врага или управляющего центра позволяет психике справиться с чувством беспомощности и фрустрации.

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