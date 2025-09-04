Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина в спортивной одежде с датчиками
Женщина в спортивной одежде с датчиками
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Тренировки срываются не из-за лени: настоящая причина кроется в привычках

Исследование Strava показало, что совместные тренировки увеличивают нагрузку

Регулярная физическая активность — один из главных элементов здорового образа жизни. Но именно с постоянством у многих возникают трудности. Одни пытаются вернуться к прежним тренировкам после перерыва, другие только начинают путь, но для всех есть несколько простых приёмов, которые помогут сделать движение частью повседневности.

3 совета, как выработать привычку к тренировкам

Попробуйте новое направление

Смена привычной активности может вдохнуть свежесть в тренировки. Например, стоит вставать всего на полчаса раньше и выделять это время на разминку или лёгкую зарядку. А ещё можно попробовать совершенно новый вид спорта — теннис, сквош, бадминтон, пилатес, функциональные тренировки, греблю или модный пиклбол. Новые впечатления не только делают процесс интереснее, но и увеличивают количество активных дней в неделю.

Найдите партнёра

Тренировки в компании работают лучше, чем в одиночку. Совместные занятия помогают держать дисциплину и создают дополнительную мотивацию. По данным отчёта Strava Press, пользователи приложения, занимавшиеся спортом в группе, проходили на 21% больше дистанции и тренировались на 10% дольше. Если рядом есть друг или несколько друзей, шанс пропустить тренировку заметно снижается.

Записывайте тренировки в календарь

Относитесь к занятиям спортом так же серьёзно, как к рабочим встречам или визитам к врачу. Внесённое в календарь событие психологически воспринимается обязательным. Поэтому полезно заранее планировать тренировки и фиксировать их в расписании — тогда вероятность пропуска резко падает.

Быстрая тренировка на всё тело

Когда нет времени на полноценное занятие, можно выполнить компактный комплекс с гантелями. Он займёт всего несколько минут, но нагрузит все основные группы мышц. Подходит для начинающих и тех, кто уже имеет некоторый опыт.

  1. Сумо-приседы
    Гантели в положении фронтального грифа на плечах, ноги шире бёдер.

  2. Становая тяга + тяга к поясу + обратные выпады
    Сначала выполняется наклон с тягой, затем возвращение в стойку и выпад назад.

  3. Боковой выпад + жим одной рукой вверх
    Одна гантель на плече, при подъёме из выпада жмите её над головой.

  4. Отжимания от пола
    Руки чуть шире плеч, корпус прямой.

  5. Сгибания на бицепс + жим вверх
    Сначала сгибание рук у корпуса, затем подъём гантелей над головой.

  6. Французский жим
    Одна гантель за головой, локти прижаты к ушам.

  7. "Х"-пресс для пресса
    Лёжа на спине, касайтесь рукой противоположной ноги, чередуя стороны.

Такой сет отлично работает в формате "быстрой помощи": активирует мышцы, разгоняет кровь и помогает сохранить форму даже при плотном графике.

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов вчера в 19:10

Быстрая ходьба: простой шаг, который может спасти сердце

Быстрая ходьба способна заменить бег, укрепить здоровье и помочь сбросить вес. Но чтобы она стала эффективной, важно учитывать несколько нюансов.

Читать полностью » Сколько шагов в день нужно для здоровья объяснили врачи вчера в 18:50

10 000 шагов в день: простой секрет, который меняет тело и привычки

Десять тысяч шагов в день кажутся недостижимой целью? На самом деле есть способ дойти до неё постепенно и с удовольствием.

Читать полностью » Польза упражнений для психики доказана Гарвардской медицинской школой вчера в 18:10

Тренировки, которые превращают стресс в энергию: неожиданный эффект спорта

От велосипеда до йоги: эксперты раскрыли упражнения, которые не только укрепляют тело, но и помогают справляться с тревогой и стрессом.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Дези Бартлетт пояснила, когда лучше заниматься спортом для контроля веса вчера в 17:50

Утро против вечера: какое время тренировки тайно сжигает больше жира

Учёные спорят, утром или вечером лучше тренироваться для похудения. Эксперты советуют сосредоточиться на другом — и это может вас удивить.

Читать полностью » Ходьба помогает сжигать больше калорий при увеличении наклона — врач Кристина Байер вчера в 17:10

Прогулка, которая работает как спортзал: неожиданные секреты ходьбы

Ходьба полезна сама по себе, но есть приёмы, которые сделают её более эффективной и интересной. Узнайте, как изменить привычную прогулку.

Читать полностью » Игра в pickleball сжигает до 500 калорий в час — эксперт Расти Хаус вчера в 16:50

Самый быстрый способ сжечь 500 калорий — и при этом смеяться

Pickleball стремительно покоряет Америку. Что делает игру такой популярной и как она помогает поддерживать здоровье и форму?

Читать полностью » Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник вчера в 16:10

Нижний пресс как тайный рычаг молодости: эффект, о котором молчат фитнес-гуру

Простые упражнения для нижнего пресса помогут укрепить спину, улучшить осанку и баланс. Но есть нюанс, о котором важно знать каждому.

Читать полностью » Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин вчера в 15:50

Быстрое похудение на Ozempic и Wegovy может стоить дороже, чем кажется

Быстрое похудение на GLP-1 может обернуться потерей мышц. Почему это опасно и как сохранить силу и метаболизм — советы врачей и тренеров.

Читать полностью »

