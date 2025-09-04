Тренировки срываются не из-за лени: настоящая причина кроется в привычках

Регулярная физическая активность — один из главных элементов здорового образа жизни. Но именно с постоянством у многих возникают трудности. Одни пытаются вернуться к прежним тренировкам после перерыва, другие только начинают путь, но для всех есть несколько простых приёмов, которые помогут сделать движение частью повседневности.

3 совета, как выработать привычку к тренировкам

Попробуйте новое направление

Смена привычной активности может вдохнуть свежесть в тренировки. Например, стоит вставать всего на полчаса раньше и выделять это время на разминку или лёгкую зарядку. А ещё можно попробовать совершенно новый вид спорта — теннис, сквош, бадминтон, пилатес, функциональные тренировки, греблю или модный пиклбол. Новые впечатления не только делают процесс интереснее, но и увеличивают количество активных дней в неделю.

Найдите партнёра

Тренировки в компании работают лучше, чем в одиночку. Совместные занятия помогают держать дисциплину и создают дополнительную мотивацию. По данным отчёта Strava Press, пользователи приложения, занимавшиеся спортом в группе, проходили на 21% больше дистанции и тренировались на 10% дольше. Если рядом есть друг или несколько друзей, шанс пропустить тренировку заметно снижается.

Записывайте тренировки в календарь

Относитесь к занятиям спортом так же серьёзно, как к рабочим встречам или визитам к врачу. Внесённое в календарь событие психологически воспринимается обязательным. Поэтому полезно заранее планировать тренировки и фиксировать их в расписании — тогда вероятность пропуска резко падает.

Быстрая тренировка на всё тело

Когда нет времени на полноценное занятие, можно выполнить компактный комплекс с гантелями. Он займёт всего несколько минут, но нагрузит все основные группы мышц. Подходит для начинающих и тех, кто уже имеет некоторый опыт.

Сумо-приседы

Гантели в положении фронтального грифа на плечах, ноги шире бёдер. Становая тяга + тяга к поясу + обратные выпады

Сначала выполняется наклон с тягой, затем возвращение в стойку и выпад назад. Боковой выпад + жим одной рукой вверх

Одна гантель на плече, при подъёме из выпада жмите её над головой. Отжимания от пола

Руки чуть шире плеч, корпус прямой. Сгибания на бицепс + жим вверх

Сначала сгибание рук у корпуса, затем подъём гантелей над головой. Французский жим

Одна гантель за головой, локти прижаты к ушам. "Х"-пресс для пресса

Лёжа на спине, касайтесь рукой противоположной ноги, чередуя стороны.

Такой сет отлично работает в формате "быстрой помощи": активирует мышцы, разгоняет кровь и помогает сохранить форму даже при плотном графике.