Минздрав бьёт тревогу: новобранцы игнорируют обязательные прививки

В Пензенской области зафиксировали новую проблему: будущие солдаты всё чаще отказываются от вакцинации, которая проводится перед отправкой в войска. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.

Какие прививки делают новобранцам

За счёт областного бюджета призывники получают вакцины против:

гриппа,

коронавируса,

кори,

менингококка,

а также других инфекций из национального календаря, если те не были сделаны вовремя.

Почему это вызывает тревогу

По словам Воробьёвой, ситуация требует особого внимания:

"Очень важно, чтобы новобранцы, у которых при отправке в армию меняется режим питания, учащаются стрессовые ситуации, были застрахованы от тяжёлого течения каких-либо заболеваний".

Что предпринимает минздрав

Из-за роста числа отказов региональное министерство обратилось за помощью к военкоматам, предлагая строже проверять наличие всех обязательных прививок у призывников.