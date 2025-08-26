Минздрав бьёт тревогу: новобранцы игнорируют обязательные прививки
В Пензенской области зафиксировали новую проблему: будущие солдаты всё чаще отказываются от вакцинации, которая проводится перед отправкой в войска. Об этом сообщила врио министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.
Какие прививки делают новобранцам
За счёт областного бюджета призывники получают вакцины против:
- гриппа,
- коронавируса,
- кори,
- менингококка,
- а также других инфекций из национального календаря, если те не были сделаны вовремя.
Почему это вызывает тревогу
По словам Воробьёвой, ситуация требует особого внимания:
"Очень важно, чтобы новобранцы, у которых при отправке в армию меняется режим питания, учащаются стрессовые ситуации, были застрахованы от тяжёлого течения каких-либо заболеваний".
Что предпринимает минздрав
Из-за роста числа отказов региональное министерство обратилось за помощью к военкоматам, предлагая строже проверять наличие всех обязательных прививок у призывников.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru