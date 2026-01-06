Сердце остановилось, а сознание осталось: учёные обнаружили шокирующую задержку смерти

Некоторые люди уверены, что сознание исчезает почти сразу после остановки сердца, но новые данные заставляют иначе взглянуть на этот момент. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на исследование ученых из Саутгемптонского университета. Авторы работы изучили, что происходит с восприятием человека в период клинической смерти и какие воспоминания могут сохраняться после возвращения к жизни.

Что обнаружили исследователи

Согласно опубликованным результатам, человек способен сохранять сознание до трех минут после остановки сердца. Этот вывод вступает в противоречие с распространенной точкой зрения, что мозг прекращает работу примерно через 30 секунд после того, как сердце перестает биться. В материале подчеркивается, что речь идет именно о состоянии, которое фиксируется в условиях клинической смерти.

"Человек может сохранять сознание до трех минут после остановки сердца", — отмечается в издании Daily Express.

В публикации говорится, что полученные данные были частью масштабного исследования, посвященного состоянию сознания после остановки сердечной деятельности. При этом детальные механизмы такого явления в работе не раскрываются.

Память о критическом промежутке

Отдельное внимание уделено рассказам участников, переживших клиническую смерть. Около 40% из них сообщили, что запомнили происходящее между остановкой сердца и восстановлением жизненных функций. Эти свидетельства исследователи рассматривают как возможный признак того, что элементы сознания могут сохраняться даже в критическом состоянии.

Сообщается, что воспоминания участников стали одним из ключевых оснований для обсуждения вопроса о природе сознания в подобных ситуациях. Однако авторы исследования не делают категоричных заявлений. Они фиксируют наблюдения и указывают на необходимость дальнейшего изучения.

Почему наука пока не дает окончательного ответа

Несмотря на полученные результаты, ученые подчеркивают: современная наука пока не может объяснить, за счет каких процессов поддерживается состояние сознания после клинической смерти. В публикации отмечается, что механизмы этого явления остаются неизвестными. То есть речь идет не о доказанной модели, а о наблюдаемом факте, который требует научного объяснения.

Материал Daily Express акцентирует, что выводы исследования не отменяют сложностей в интерпретации подобных данных. Даже если сознание сохраняется дольше, чем принято считать, природа этого состояния остается предметом дискуссии. Поэтому ученые фиксируют результаты как важный ориентир для дальнейших работ, но не как окончательный ответ.