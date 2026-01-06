Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Душа после смерти
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:06

Сердце остановилось, а сознание осталось: учёные обнаружили шокирующую задержку смерти

Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express

Некоторые люди уверены, что сознание исчезает почти сразу после остановки сердца, но новые данные заставляют иначе взглянуть на этот момент. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на исследование ученых из Саутгемптонского университета. Авторы работы изучили, что происходит с восприятием человека в период клинической смерти и какие воспоминания могут сохраняться после возвращения к жизни.

Что обнаружили исследователи

Согласно опубликованным результатам, человек способен сохранять сознание до трех минут после остановки сердца. Этот вывод вступает в противоречие с распространенной точкой зрения, что мозг прекращает работу примерно через 30 секунд после того, как сердце перестает биться. В материале подчеркивается, что речь идет именно о состоянии, которое фиксируется в условиях клинической смерти.

"Человек может сохранять сознание до трех минут после остановки сердца", — отмечается в издании Daily Express.

В публикации говорится, что полученные данные были частью масштабного исследования, посвященного состоянию сознания после остановки сердечной деятельности. При этом детальные механизмы такого явления в работе не раскрываются.

Память о критическом промежутке

Отдельное внимание уделено рассказам участников, переживших клиническую смерть. Около 40% из них сообщили, что запомнили происходящее между остановкой сердца и восстановлением жизненных функций. Эти свидетельства исследователи рассматривают как возможный признак того, что элементы сознания могут сохраняться даже в критическом состоянии.

Сообщается, что воспоминания участников стали одним из ключевых оснований для обсуждения вопроса о природе сознания в подобных ситуациях. Однако авторы исследования не делают категоричных заявлений. Они фиксируют наблюдения и указывают на необходимость дальнейшего изучения.

Почему наука пока не дает окончательного ответа

Несмотря на полученные результаты, ученые подчеркивают: современная наука пока не может объяснить, за счет каких процессов поддерживается состояние сознания после клинической смерти. В публикации отмечается, что механизмы этого явления остаются неизвестными. То есть речь идет не о доказанной модели, а о наблюдаемом факте, который требует научного объяснения.

Материал Daily Express акцентирует, что выводы исследования не отменяют сложностей в интерпретации подобных данных. Даже если сознание сохраняется дольше, чем принято считать, природа этого состояния остается предметом дискуссии. Поэтому ученые фиксируют результаты как важный ориентир для дальнейших работ, но не как окончательный ответ.

Читайте также

Миграция Юпитера позволила Земле сохранить стабильную орбиту — Science Advances сегодня в 9:53
Падение было неизбежным: Землю тянуло в Солнце, и вдруг вмешался неожиданный фактор

Исследование показывает, как ранняя миграция Юпитера изменила судьбу внутренних планет и помогла Земле занять устойчивое место в Солнечной системе.

Читать полностью » Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ сегодня в 9:34
Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Учёные СПбГУ нашли новый минерал с аммонием в метеорите Orgueil. Открытие может изменить взгляд на роль космических материалов в зарождении жизни.

Читать полностью » Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA сегодня в 9:29
Астронавты спустились в ад с влажностью 99%: зачем Китай устроил им спелео-пытку для полёта на Луну

Китай впервые провёл спелеотренировку для астронавтов: 28 участников жили в пещере при 8°C и влажности до 99%, отрабатывая выживание и стресс.

Читать полностью » Редкий вид кораллов Paraminabea inflata впервые нашли в Гонконге — SCMP сегодня в 8:38
У берегов мегаполиса нашли сокровища: редчайшие кораллы, которых больше нет нигде в Китае

У берегов Гонконга нашли два новых вида мягких кораллов: один стал третьим в регионе, другой впервые зарегистрировали у побережья Китая.

Читать полностью » Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета сегодня в 8:17
Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Учёные смоделировали, как рост светимости Солнца постепенно снизит CO₂ и поставит под угрозу растительность. Два сценария дают разные сроки конца.

Читать полностью » Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм сегодня в 5:22
Женская рука и королевская кровь: кому принадлежало крошечное золотое кольцо из Тёнсберга

В центре Тёнсберга нашли редкое средневековое золотое кольцо с синим "сапфиром". Эксперты считают его признаком высокого статуса владельца.

Читать полностью » У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru сегодня в 4:18
Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

У берегов Коста-Рики поймали и отпустили "золотую" акулу-няньку: учёные объяснили редкую окраску сочетанием двух аномалий.

Читать полностью » Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging вчера в 22:37
Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Учёные выяснили, что регулярное использование нескольких языков может замедлять когнитивное старение мозга и потенциально снижать риски деменции.

Читать полностью »

