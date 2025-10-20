Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Abubakr87 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:10

Почему одни влюбляются в Дубай, а другие сбегают после первого дня

Названы главные аргументы за и против поездки в Дубай

Дубай — город, который вызывает у путешественников противоположные эмоции. Одни восхищаются его небоскрёбами, безопасностью и уровнем сервиса, другие устают от жары, цен и кажущегося искусственного блеска. Этот мегаполис словно создан, чтобы удивлять — но подходит ли он всем? Собрали аргументы и "за", и "против", чтобы помочь вам решить, стоит ли ехать в Дубай в 2025 году.

Аргументы "за": почему стоит побывать в Дубае

Лето круглый год и простая логистика

Для россиян Дубай — одно из самых удобных направлений. Сюда не нужна виза, действует безвизовый въезд на 90 дней, а рейсы прямые из десятков городов России. Погода предсказуема — солнце почти круглый год, а зима считается идеальным сезоном: комфортные +25 °C и лёгкий бриз с Персидского залива.

Погружение в арабскую культуру

Несмотря на футуристические небоскрёбы и роскошные моллы, Дубай активно сохраняет свои традиции.

Туристы могут посетить центр культурного сотрудничества шейха Мохаммеда, где знакомят с историей Эмиратов, учат арабскому языку и организуют экскурсии в мечети. Даже на улицах заметно уважение к национальным традициям: местные по-прежнему носят абайи и кандуры, а в лавках можно найти ароматические масла, специи и ткань ручной работы.

Безопасность и порядок

Дубай заслуженно считается одним из самых безопасных городов мира.

Путешественники с детьми отмечают внимательность местных: если ребёнок потеряется, прохожие помогут найти родителей и обратятся к охране. Уровень контроля и видеонаблюдения настолько высок, что даже потерянные вещи часто возвращаются владельцам.

Современные технологии и удобство

В Дубае всё устроено так, чтобы турист чувствовал себя максимально комфортно. Здесь не нужно знать арабский язык — почти всё можно сделать через смартфон: заказать такси в Careem или Uber, оплатить покупки Apple Pay, найти кафе в Google Maps или записаться на экскурсию в Visit Dubai. Сервисы работают быстро и стабильно.

Разнообразие развлечений

От пляжей Джумейры до музея будущего, от старинных кварталов до горных сафари — выбор впечатляющий.

Дубай — редкий город, где можно провести день в аквапарке, вечер в оперном театре, а ночь — на смотровой площадке небоскрёба.

Аргументы "против": что может разочаровать

Нет пространства для прогулок

Дубай — город машин, и пешие маршруты здесь не всегда комфортны.

Пешеходная инфраструктура есть в отдельных районах — например, Dubai Marina или Downtown Dubai, но в остальной части города придётся передвигаться на такси или метро.

Жара и влажность

С апреля по октябрь температура поднимается выше +40 °C. Даже кондиционированные автобусы и переходы не спасают от жары.

Оптимальное время для поездки — с ноября по март, когда температура держится в диапазоне +24…+28 °C.

Завышенные цены

Дубай — не место для бюджетного отдыха. Отели, рестораны, развлечения и даже кафе среднего уровня стоят заметно дороже, чем в Турции или Таиланде. При этом не всегда цена соответствует качеству.

Если хочется сэкономить, выбирайте заведения за пределами туристических зон — в районах Deira или Bur Dubai можно поесть вкусно и недорого.

Не всем подходят местные развлечения

Многие туристы отмечают, что за глянцем и масштабом Дубая порой теряется душа. Местные шоу и парки развлечений не всегда производят то впечатление, которого ждёшь.

